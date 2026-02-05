​​


Catturato l’uomo che ha aggredito madre e bimbo in bici: la solita “risorsa”

Emanuela B.
05/02/2026
L’incubo che ha perseguitato il quartiere di San Lorenzo è giunto, per il momento, a una tregua. Le forze dell’ordine hanno arrestato un senzatetto tunisino di 22 anni, ritenuto responsabile di una serie di aggressioni violente nei confronti di donne, ragazzine e persino bambini. L’individuo si trova attualmente ricoverato presso il reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I, in regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO).  Nonostante il sollievo diffuso tra i residenti, persiste una forte preoccupazione per la possibilità che l’uomo possa tornare a circolare liberamente nel quartiere nel prossimo futuro.



Il giovane tunisino, identificato grazie a un’operazione congiunta di Polizia e Carabinieri, è stato fermato in Via dei Volsci.  Le sue azioni hanno generato un clima di paura e insicurezza tra i soggetti più vulnerabili della zona, tra cui una madre in bicicletta con il figlio piccolo e diverse ragazze in piazza.

L’arresto del presunto aggressore rappresenta un passo significativo verso il ripristino della sicurezza nel quartiere di San Lorenzo. Tuttavia, la comunità rimane vigile e in attesa di ulteriori sviluppi, nella speranza che le autorità competenti adottino le misure necessarie per garantire la protezione dei cittadini e prevenire il ripetersi di simili episodi di violenza.



