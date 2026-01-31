Parto shock, la neonata ha un altro colore della pelle: “Embrione impiantato non era il nostro”





Una vicenda inquietante ha colpito una coppia della Florida, che ha scoperto al momento del parto che la loro bambina, portata in grembo per nove mesi, non era biologicamente loro. La coppia, che aveva programmato con cura la gravidanza tramite una clinica di fecondazione assistita, si è trovata di fronte a un terribile errore: l’embrione impiantato non era il loro, ma quello di un’altra coppia.





Secondo i documenti presentati in tribunale, nel 2020 la coppia aveva crioconservato tre embrioni presso la clinica. Uno di questi embrioni è stato impiantato nell’aprile 2025, ma durante il parto, avvenuto a metà dicembre dell’anno scorso, è emersa la drammatica verità. La neonata, pur essendo sana e bella, non presentava caratteristiche fisiche compatibili con quelle dei genitori, che sono entrambi bianchi. Questo ha portato i neo genitori a sottoporre la bambina a un test genetico, il quale ha confermato che non era biologicamente figlia di nessuno dei due.

La scoperta ha spinto la coppia a intraprendere un’azione legale contro la clinica. Come riportano i media locali, hanno chiesto al giudice di ordinare alla struttura di rintracciare i veri genitori della bambina e di identificare i possibili genitori a cui è stato affidato il loro embrione. La coppia teme che qualcun altro possa aver ricevuto il loro embrione e potrebbe essere in attesa o già in possesso di un loro figlio.

Il legale della coppia ha dichiarato: “La mamma ha dato alla luce una bambina femmina bellissima e sana, ma ci si è accorti subito che la piccola non era caucasica”. Ha aggiunto che “altrettanto preoccupante è l’ovvia possibilità che un’altra donna abbia ricevuto uno o più dei loro embrioni e sia incinta o sia stata incinta di uno o più dei loro figli e ne stia attualmente crescendo uno”.

In risposta a questa situazione, la coppia ha richiesto che la clinica informi tutte le coppie che hanno avuto embrioni conservati presso la struttura durante l’anno precedente al parto. Inoltre, hanno chiesto che la clinica si faccia carico dei costi per i test genetici di qualsiasi bambino nato tramite la clinica negli ultimi cinque anni.

Il legale della coppia ha sottolineato che, nonostante la situazione, i genitori si sono affezionati alla bambina e sarebbero entusiasti di crescerla. Tuttavia, temono che qualcuno possa rivendicare il diritto di portarla via. “Ritengono inoltre sia loro responsabilità morale e legale fare ogni tentativo ragionevole per trovare i genitori biologici”, ha spiegato l’avvocato.

In seguito a una decisione d’urgenza, il giudice ha ordinato alla clinica di presentare un piano dettagliato su come affrontare la situazione entro pochi giorni. La clinica ha dichiarato di essere disponibile a pagare i test genetici e a contattare tutte le altre coppie di genitori per risolvere l’errore. Tuttavia, ha anche sottolineato che i pazienti dovranno accettare di sottoporsi al test su base volontaria e che non sarà possibile costringerli.



