Pensioni e INPS — venerdì 9 ottobre 2026: pagamenti, cedolino e novità Per i pensionati italiani la mensilità di ottobre è già in pagamento: l’assegno INPS è stato…





Pensioni e INPS — venerdì 9 ottobre 2026: pagamenti, cedolino e novità

Per i pensionati italiani la mensilità di ottobre è già in pagamento: l’assegno INPS è stato accreditato a partire dal primo giorno bancabile del mese, e il cedolino di ottobre è disponibile nella propria area personale. Il cedolino di questo mese contiene elementi nuovi rispetto alle rilevazioni precedenti: oltre ai conguagli derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e ai rimborsi già programmati, sono entrati in pagamento anche gli arretrati collegati ai nuovi benefici fiscali introdotti nella prima parte del 2026.





Cosa c’è nel cedolino di ottobre

Il cedolino consultabile online mostra quest’anno, tra le voci più rilevanti, i conguagli 730 arrivati dall’Agenzia delle Entrate (rimborsi e trattenute), eventuali rimborsi a credito non ancora erogati e le trattenute dovute a conguagli a debito. Sulla mensilità di ottobre sono inoltre stati corrisposti gli arretrati del cosiddetto “bonus aggiuntivo” maturati dal 1° gennaio 2026 per le prestazioni interessate dalle modifiche fiscali. Le annotazioni in cedolino riportano i dettagli delle singole voci e la loro origine fiscale, consentendo di controllare con precisione rimborsi e trattenute applicate sul rateo.

Data di accredito e modalità di riscossione

Il pagamento ordinario delle pensioni avviene il primo giorno bancabile del mese: per ottobre l’accredito è stato computato con valuta 1° ottobre. I titolari che riscuotono tramite conto corrente, libretto postale o carte con IBAN (ad esempio Postepay Evolution) hanno trovato l’importo accreditato sui rispettivi strumenti. Chi riscuote allo sportello postale può prelevare in contanti, nei limiti consentiti dalla normativa per i pagamenti allo sportello; per importi superiori alla soglia prevista è necessario che il titolare abbia comunicato all’INPS un rapporto di pagamento con coordinate bancarie o postali.

Novità fiscali applicate con la mensilità di ottobre

Con la mensilità di ottobre l’INPS ha attivato l’applicazione automatica di alcuni benefici introdotti nella legge di bilancio e interpretati dall’Istituto attraverso specifiche istruzioni operative. In particolare, la “somma non imponibile” e l’“ulteriore detrazione” collegati al taglio del cuneo fiscale sono stati estesi anche a determinate prestazioni di accompagnamento alla pensione (tra cui Ape Sociale, isopensione e assegni straordinari previsti da specifiche tutele), con il riconoscimento degli importi maturati a partire dal 1° gennaio 2026; per alcuni trattamenti ciò ha comportato l’erogazione di arretrati nel cedolino di ottobre.

Conguagli e tempistiche

I conguagli risultanti dalle dichiarazioni 730-2026, per i soggetti che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta, sono stati elaborati e inseriti a partire dalle finestre di lavorazione stabilite dall’Istituto: questo ha portato al pagamento di rimborsi e all’applicazione di trattenute su diverse posizioni, a seconda delle tempistiche di trasmissione del modello da parte dell’Agenzia delle Entrate. Chi ha aggiornato da poco l’ISEE o ha presentato domande nuove può invece vedere il pagamento spostarsi in finestre successive, secondo le regole ordinarie di lavorazione delle posizioni.

Scadenze pratiche: acconto IRPEF e richieste da presentare

Una scadenza rilevante per molti pensionati è il 10 ottobre 2026: entro tale data i contribuenti cui è stato inviato il modello 730-4 possono chiedere, sotto la propria responsabilità, la riduzione o l’annullamento della seconda (o unica) rata di acconto IRPEF e della cedolare secca che altrimenti verrebbero trattenute successivamente, con effetti sulla mensilità di novembre. La richiesta va presentata con le modalità telematiche previste per la gestione fiscale presso il sostituto d’imposta.

Quando la richiesta può influire sui pagamenti

Se la richiesta di modifica dell’acconto perviene oltre i termini tecnici necessari per le elaborazioni, la trattenuta prevista rimane applicata sulla mensilità di novembre e potrà essere successivamente rimborsata nella mensilità di dicembre, secondo le procedure ordinarie di conguaglio e le tempistiche di lavorazione dell’Istituto.

Rivalutazioni e indicazioni sui prossimi mesi

Per quanto riguarda la rivalutazione automatica delle pensioni (perequazione), il valore provvisorio fissato ai fini del 2026 è stato applicato a inizio anno: gli adeguamenti previsti per il periodo corrente sono già entrati in vigore con le determinazioni ministeriali che hanno stabilito la percentuale provvisoria operativa dal 1° gennaio 2026. La definizione definitiva delle rivalutazioni per gli anni successivi sarà stabilita dai consueti decreti ministeriali che tengono conto dell’inflazione acquisita e delle rilevazioni ISTAT.

Indicazioni finali e strumenti pratici

Per la riscossione: in caso di prelievo allo sportello postale il limite per il pagamento in contanti è fissato per gli importi netti fino a 1.000 euro; per somme superiori il titolare deve avere comunicato un conto o altro strumento abilitato all’accredito. Per quanto riguarda i conguagli fiscali applicati in cedolino, le annotazioni riportano la natura del credito o del debito e il periodo di riferimento, così da consentire la verifica dell’operazione.

La mensilità di ottobre, quindi, porta con sé sia pagamenti ordinari sia nuovi riconoscimenti fiscali e conguagli: la data di valuta è stata il 1° ottobre, il cedolino contiene le descrizioni di rimborsi e trattenute, il riconoscimento del bonus per le prestazioni di accompagnamento alla pensione è stato avviato con gli arretrati, e la scadenza del 10 ottobre resta il termine operativo per le eventuali richieste di modifica dell’acconto IRPEF/cedolare secca che inciderebbero sulla trattenuta di novembre.

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