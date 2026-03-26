Ma la reazione del proprietario di casa sorprende tutti
Povero rider delle consegne per errore rompe un carico costoso davanti a una villa
Ma la reazione del proprietario di casa sorprende tutti
Era tardo pomeriggio ma il sole era ancora forte sulla larga strada che porta in un tranquillo e ricco quartiere residenziale ad Ayala Alabang Muntinlupa
Quasi non passava nessuno
Si sentiva solo il leggero fruscio delle foglie di palma e il debole ronzio della vecchia moto nel silenzio
Ramon un rider delle consegne poco più che trentenne guidava in silenzio la sua vecchia moto
Dietro c era una grande scatola legata stretta con una corda
I vestiti erano scoloriti dal sole e dalla pioggia e le ciabatte che indossava erano vecchie con la fascetta quasi staccata
Ramon lavorava da molti anni come rider freelance
La sua vita girava intorno alle consegne alle strade strette di Quezon City alle comunità affollate e al cibo semplice che bastava appena per lui e sua figlia
Era rimasto vedovo presto e gli era rimasta una piccola figlia che frequentava ancora la scuola elementare
Ogni mattina prima di uscire si diceva sempre che doveva impegnarsi ancora un po perché finché sua figlia avesse potuto studiare bene lui avrebbe sopportato qualsiasi fatica
La consegna di quel giorno era speciale
Sulla scatola era chiaramente attaccata la scritta Fragile Handle With Care e c era anche indicato che aveva un valore alto
Doveva consegnarla a una grande villa dentro il ricco quartiere residenziale con un alto cancello di ferro muri bianchi un giardino curato e un auto costosa parcheggiata sotto la tettoia
Già quando aveva preso la consegna in un magazzino vicino a Makati Ramon aveva provato ansia
Per tutto il tragitto andò più piano del solito
Evitava ogni buca e ogni tratto di strada sconnesso temendo che bastasse un sobbalzo forte per rompere il contenuto della scatola
Quando si fermò davanti alla villa Ramon fece un respiro profondo si asciugò il sudore dalla fronte e sussurrò piano a se stesso
Basta che riesca a consegnarlo bene
Parcheggiò la moto tolse con cura la corda e sollevò la scatola con entrambe le mani camminando lentamente verso la porta
Ma mentre stava per mettere piede sulla scalinata di marmo la sua vecchia ciabatta scivolò leggermente sul pavimento liscio
In un attimo perse l equilibrio
KALABOG
La scatola cadde a terra con un forte tonfo
Il coperchio si aprì e nel cortile silenzioso risuonò una serie di rumori di vetro che si rompe
Dentro c erano costosi cristalli e decorazioni di vetro ora ridotti in frantumi e i pezzi brillavano sotto il sole del pomeriggio
Ramon rimase immobile
Gli tremavano entrambe le mani
Il suo viso impallidì e non riusciva a staccare lo sguardo dagli oggetti rotti davanti a lui come se non potesse credere a ciò che era successo
Gli ronzavano le orecchie
A colpo d occhio sapeva che il valore di quelle cose poteva essere equivalente a diversi anni delle sue fatiche di lavoro
La porta della villa si aprì lentamente
Uscì un uomo di mezza età
Indossava una polo di lino pulita e ordinata e il suo aspetto era calmo composto ed evidentemente abituato a una vita lussuosa
Dietro di lui alcuni domestici sbirciarono anche loro con gli occhi pieni di sorpresa guardando Ramon e il carico rotto a terra
Ramon si inchinò in fretta quasi piangendo mentre la voce gli tremava
M mi scusi davvero non l ho fatto apposta lo pagherò cercherò di pagarlo
Ma non riuscì a finire quello che stava dicendo
La gola gli si strinse
Sapeva che quelle parole erano quasi inutili
Con quello che guadagnava a ogni consegna anche lavorando per tutta la vita forse non sarebbe comunque riuscito a pagare il valore di ciò che si era rotto
All improvviso l aria davanti alla villa si fece pesante
Si cominciarono a sentire alcuni bisbigli deboli intorno
Qualcuno scosse la testa come per compassione qualcuno sospirò soltanto
Tutti pensavano la stessa cosa
Questa volta quel povero rider delle consegne finirà sicuramente sommerso dai debiti
Ma invece di arrabbiarsi il proprietario di casa si avvicinò lentamente
Guardò i cristalli rotti a terra poi tornò a guardare Ramon che quasi non riusciva più a respirare dalla paura
Per alcuni secondi nessuno parlò
Il cuore di Ramon batteva ancora più forte
Aveva la sensazione che quello fosse il momento in cui sarebbe stato distrutto del tutto
Ma quando il vecchio parlò la sua voce era calma
Ti sei fatto male
Ramon sembrò non capire subito quello che aveva sentito
Sbatté le palpebre e alzò lentamente lo sguardo
Il volto del proprietario non era arrabbiato
Non c era nemmeno accusa
Solo una preoccupazione silenziosa
C che cosa chiese Ramon tremando
Ho detto ti sei fatto male ripeté l uomo
È più importante di quelle cose che si sono rotte
Tutti quelli che erano lì rimasero ancora più scioccati
Persino i domestici che prima bisbigliavano guardarono il loro padrone con sorpresa
Non era quello che si aspettava chiunque
Ramon scosse in fretta la testa anche se in realtà aveva un piccolo graffio sul palmo
No sto bene mi scusi davvero
Lo pagherò anche a rate anche per anni
L uomo alzò piano la mano per fermarlo
Non devi pagare
Sembrò che tutto intorno si fosse fermato
Una domestica si coprì la bocca
Anche la guardia al cancello rimase a fissare
Ramon diventò pallidissimo ma questa volta non per la paura bensì perché non riusciva a credere di aver sentito bene
N no ma sono io che ho rotto
Sì rispose l uomo
Un incidente
E a volte nella vita un incidente non deve cancellare la dignità di una persona che si impegna onestamente
Detto questo il vecchio si chinò e raccolse un piccolo pezzo di cristallo
Lo guardò per un momento come se avesse risvegliato un ricordo profondo
Sai disse piano
Quando ero giovane anche mio padre è stato un aiutante di consegne
Un giorno anche lui ebbe un incidente con un oggetto costoso
Lo multarono con una somma che non poteva pagare
Soffrì per anni per quello
A causa di quell episodio il mio fratellino più piccolo non poté più studiare
Le persone intorno abbassarono lo sguardo
Ramon non riusciva a parlare
Da allora continuò l uomo
Ho promesso a me stesso che quando sarebbe arrivato il giorno in cui io sarei stato nella posizione di chiedere o di capire
Avrei scelto di capire
Le lacrime iniziarono a formarsi negli occhi di Ramon
Non si aspettava che nel luogo più costoso davanti a una villa che per lui era il simbolo della distanza tra ricchi e poveri avrebbe sentito le parole più gentili di tutto il pomeriggio
Ma il mistero di quella scena non finì lì
L uomo guardò la vecchia moto di Ramon poi i suoi vestiti scoloriti e il volto stanchissimo
Hai già mangiato chiese
Ramon si bloccò
C come
Sei in viaggio da un po vero disse l uomo
E sembra che tu non porti con te solo stanchezza
Ramon non poté evitare di deglutire
Per qualche motivo all improvviso sentì il petto appesantirsi come se stesse per esplodere
Forse perché per la prima volta dopo tanto tempo qualcuno non guardava solo il suo errore ma anche la sua stanchezza di uomo
Ho una figlia disse piano
Ieri notte aveva la febbre ma l ho lasciata dal vicino solo per poter fare il giro oggi
Dovevo completare le consegne per comprare le medicine stasera
Sentendo questo il volto del proprietario si addolcì ancora di più
Come si chiama tua figlia
Liza ha nove anni
L uomo annuì poi si voltò verso una domestica
Mila prendi il kit di primo soccorso
E prepara anche da mangiare
Poi fai preparare l auto
Nonno la accompagniamo chiese la domestica sorpresa
Sì rispose l uomo
E passeremo a prendere sua figlia
Ramon non riuscì più a trattenere le lacrime
Signore non serve è troppa la vostra bontà
Il vecchio sorrise leggermente
Ci sono giorni in cui a una persona non serve pagare con i soldi
Ma con un po di misericordia per potersi rialzare
Portarono Ramon sul lato della veranda
Gli pulirono la ferita sul palmo
Gli diedero da bere acqua fredda e gli offrirono arroz caldo caldo e pandesal
Mentre mangiava sentiva che era passato tanto tempo da quando qualcuno si prendeva cura di lui così
Dopo alcuni minuti salirono sull auto del proprietario e andarono verso la casa in affitto di Ramon a Quezon City
Per tutto il viaggio Ramon non riusciva ancora a credere a ciò che stava accadendo
Stava zitto e piangeva a volte cercando di asciugarsi le lacrime per non vergognarsi
Quando arrivarono nel piccolo vicolo li accolse la vicina che teneva Liza in braccio
Il volto della bambina era arrossato per la febbre ma quando vide suo padre tese subito le braccia
Papà
Ramon scese in fretta e strinse la figlia fortissimo
Come se in quell abbraccio avesse riversato tutta la paura la vergogna la stanchezza e il dolore che aveva trattenuto tutto il giorno
Anche il proprietario si avvicinò
Toccò delicatamente la fronte della bambina e disse subito
Dobbiamo portarla in clinica
Signore mi vergogno già iniziò Ramon
Non è vergognoso avere bisogno lo interruppe l uomo
È vergognoso avere la capacità di aiutare e scegliere di fare finta di nulla
Portarono Liza in una clinica privata
La fecero visitare comprarono le medicine e si assicurarono che non peggiorasse
Ramon pensò che l aiuto dell uomo finisse lì
Ma il giorno dopo ci fu un altra sorpresa
L uomo lo fece chiamare alla villa
Le ginocchia di Ramon tremavano ancora mentre entrava pensando che forse doveva firmare un documento per gli oggetti rotti
Ma quando arrivò in salotto il vecchio gli porse una busta e una piccola scatola
Ecco un piccolo aiuto per lo studio di Liza disse
Gli occhi di Ramon si spalancarono quando vide cosa c era nella busta
Non era una somma semplice
Bastava per le medicine della figlia per pagare l affitto e per iniziare a rialzarsi per lui e sua figlia
S signore non posso accettarlo
Lo accetterai disse l uomo con fermezza ma con gentilezza
E non solo questo
Poi gli porse la chiave di una moto nuova non lussuosa ma robusta pulita e chiaramente molto migliore del suo vecchio mezzo
Ramon quasi lasciò cadere la scatola per lo shock
Da domani disse l uomo
Hai un lavoro regolare nel business di logistica di mio nipote ad Alabang
C è uno stipendio mensile benefici e non dovrai più preoccuparti ogni giorno se ci sarà o no una consegna
Ho già parlato con loro
Hanno bisogno di una persona onesta
E da quello che ho visto ieri tu sei una persona onesta
Ramon scoppiò a piangere
Non per pietà verso se stesso
Ma perché per la prima volta dopo tantissimo tempo qualcuno aveva visto la sua dignità prima della sua povertà
Si inginocchiò e cercò di baciare la mano del vecchio ma lui lo fermò subito
Non farlo disse aiutandolo ad alzarsi
Non ti ho aiutato perché ti inchinassi
Ho aiutato perché tu potessi rialzarti
I domestici non riuscirono a trattenersi dal asciugarsi gli occhi
Anche loro furono toccati da quella scena
Solo ieri pensavano di assistere al crollo di un rider povero
Ma quello che videro fu il contrario
La rinascita di un padre pronto a fare tutto per sua figlia
Dopo alcuni mesi la vita di Ramon e Liza cambiò
Non diventarono ricchi ma poco a poco divennero sereni
Liza andava bene a scuola era più sana e aveva sempre la merenda
Ramon lavorava ormai con dignità e sicurezza senza dover più chiedere prestiti solo per riuscire a passare ogni settimana
Ma soprattutto c era una cosa che non dimenticò mai
Ogni volta che passava nelle zone residenziali di Alabang per consegnare ricordava sempre il giorno in cui pensava che fosse la fine di tutto
Il giorno in cui una scatola rotta divenne la strada per aprire non la porta della rovina ma la porta della misericordia della speranza e di un nuovo inizio
E ogni anno nel giorno del compleanno di Liza andavano a visitare la villa portando una piccola scatola di ensaymada preferita dalla bambina
Il vecchio non permise mai che lo chiamassero padrone
Invece con un sorriso diceva sempre a Liza
Come stai figlia mia
E ogni volta Ramon sentiva più forte nel cuore una verità che non si può comprare con nessuna ricchezza
Ci sono persone davvero grandi non per quanto è grande la loro casa ma per quanto è grande il loro cuore che sa capire.
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