Prime Video annuncia “The Greatest”: la miniserie su Muhammad Ali in arrivo il 4 novembre 2026





“The Greatest” è pronta a fare il suo debutto su Prime Video il prossimo 4 novembre 2026. La miniserie, composta da otto episodi prodotti da Amazon MGM Studios, sarà distribuita in oltre 240 Paesi, portando la straordinaria storia di Muhammad Ali in streaming a livello globale.





Autorizzazione e collaborazione della famiglia Ali

Per la prima volta, la biografia drammatica di Ali arriva sul piccolo schermo con il pieno supporto della famiglia del campione e della sua eredità. Tra i produttori esecutivi figura anche la vedova Lonnie Ali, garanzia di autenticità e fedeltà alla storia. Il progetto vanta inoltre la partecipazione di Michael B. Jordan tra i volti dietro le quinte.

Trama e ambientazione della prima stagione

La narrazione della miniserie si focalizza sul periodo 1960-1964, anni cruciali nella formazione di Ali. Il racconto inizia con la conquista dell’oro olimpico nei pesi mediomassimi durante le Olimpiadi di Roma e si conclude con la vittoria storica contro Sonny Liston, in cui il giovane Cassius Clay ottiene il titolo mondiale dei pesi massimi.

Ma “The Greatest” non si limita al pugilato: esplora anche l’ascesa personale del protagonista, il suo rapporto con i genitori Cassius Clay Sr. e Odessa, e il legame con il fratello Rudy. Sullo sfondo, l’America degli anni Sessanta, ancora segnata dalla segregazione razziale e dalle tensioni sociali, fa da cornice alla maturazione politica e spirituale del campione, che si avvicina all’Islam e dà inizio alla leggenda di Muhammad Ali.

Cast principale e personaggi

Nel ruolo di Muhammad Ali troviamo Jaalen Best, mentre Giovanni Ribisi interpreta lo storico allenatore Angelo Dundee. I genitori sono affidati ad Omari Hardwick e Dana Gourrier, rispettivamente nei panni di Cassius Clay Sr. e Odessa Clay. Kai Parham ricopre il ruolo del fratello Rudy, poi Rahaman Ali.

A completare il cast ci sono Amin Joseph come Sonny Liston, Michael Ealy nel ruolo di Malcolm X e Reno Wilson come Drew “Bundini” Brown, famoso per aver inventato uno dei più celebri motti dell’atleta.

Dietro le quinte: produzione e regia

La serie è stata creata e supervisionata da Ben Watkins, che dirige anche i primi due episodi. Tra i produttori esecutivi, oltre a Lonnie Ali e Michael B. Jordan, compaiono anche Josh Wakely. Amazon MGM Studios ha coprodotto il progetto insieme a Outlier Society, Roc Nation, PolyGram Entertainment e Authentic Studios.

Le riprese principali si sono svolte tra Cobourg, Hamilton e Toronto, nella provincia canadese dell’Ontario, una scelta che consente di ricreare efficacemente le atmosfere e le ambientazioni degli Stati Uniti degli anni Sessanta.

Data di uscita e attesa internazionale

L’appuntamento con “The Greatest” è fissato per il 4 novembre 2026 su Prime Video. La miniserie, tra le più attese della prossima stagione streaming, si distingue per essere la prima ad aver ottenuto l’approvazione ufficiale dalla famiglia Ali.

Per il pubblico italiano ed europeo, la serie offre un’occasione unica per scoprire non solo la carriera sportiva di uno dei personaggi più emblematici del Novecento, ma anche il contesto sociale e culturale che ha contribuito a trasformare Muhammad Ali in una icona mondiale.

“La storia di Ali non si ferma al ring, abbraccia i temi universali del coraggio, della determinazione e della lotta per la giustizia sociale”

Con una narrazione che fonde storia personale e grandi eventi, “The Greatest” promette di coinvolgere sia gli appassionati di sport che chi desidera comprendere come un giovane del Kentucky sia diventato un simbolo senza tempo.

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