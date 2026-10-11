Programmi TV stasera domenica 11 ottobre 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata





Programmi TV stasera domenica 11 ottobre 2026: Film in prima serata su Rai 1

Programmi TV stasera domenica 11 ottobre 2026 offrono una vasta scelta per il pubblico italiano, spaziando da film d’autore a programmi di approfondimento e intrattenimento. Su Rai 1, alle 21:30 va in onda il film tv ‘Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte’, diretto da Costanza Quatriglio e interpretato da Alessio Vassallo e Donatella Finocchiaro. Il film racconta la vicenda di Biagio Conte, un giovane della borghesia palermitana che negli anni ’90 decide di abbandonare la sua vita agiata per dedicarsi agli ultimi, ispirandosi all’esempio di San Francesco d’Assisi. La pellicola propone un ritratto intenso e riflessivo, ponendo al centro temi come la spiritualità, l’impegno sociale e la rinuncia al superfluo, in linea con la tradizione del cinema sociale italiano.





Oltre a Rai 1, la serata di domenica 11 ottobre presenta altre proposte televisive di rilievo, tra cui programmi di approfondimento su Rai 3 con PresaDiretta, che affronta temi di attualità come la violenza giovanile e la gestione della sanità, e il ritorno di Fabio Fazio con ‘Che tempo che fa’ su Nove. I canali del digitale terrestre offrono un mix variegato, comprendente il posticipo di Serie A Cagliari-Juventus e film su Rai 4, Rai 5 e La7Cinema, garantendo così una gamma completa per ogni tipo di spettatore. Questa sera si conferma, dunque, una programmazione articolata che coniuga cinema, sport e approfondimenti in un quadro che rispecchia le molteplici esigenze del pubblico televisivo nazionale.

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Serie TV e fiction in onda domenica sera

Stasera domenica 11 ottobre 2026, Canale 5 propone nuovi episodi della serie turca “Racconto di una notte”, che continua a catturare l’attenzione del pubblico con la sua miscela di dramma e suspense, arricchita da una sceneggiatura coinvolgente e interpretazioni intense. La programmazione prevede una prima serata dedicata a questa produzione che ha consolidato la sua popolarità nel palinsesto Mediaset.

Su Rai 2, invece, è prevista una serata interamente dedicata alla serie televisiva americana “The Rookie”, con la trasmissione di due episodi a partire dalle 21:00. Il primo episodio è intitolato “Nessuna risorsa” e anticipa gli sviluppi della trama con un ritmo incalzante, mentre il secondo, “Amara decisione”, in onda alle 21:50, si concentra sulle difficoltà e scelte morali che caratterizzano la vita dei protagonisti, mantenendo alta la tensione narrativa.

Questa doppia programmazione su Rai 2 offre agli appassionati di crime drama e serie poliziesche l’opportunità di seguire più a fondo le vicende del protagonista e della sua squadra, approfondendo le dinamiche interne e le sfide professionali affrontate nel corso della stagione. La serata rappresenta quindi una proposta intensa e ricca di suspense per il pubblico che predilige questo genere televisivo.

Show e programmi di approfondimento

La serata televisiva di domenica 11 ottobre 2026 si distingue per l’offerta di programmi di approfondimento e talk show che affrontano temi di forte attualità sociale e politica. Su Rai 3, trasmissione di punta del settore giornalistico, prende spazio il programma “PresaDiretta”, condotto da Riccardo Iacona. L’appuntamento si articola in due puntate, entrambe dedicate a questioni di grande rilevanza sociale: alle 20:30 va in onda “Violenza giovanile, oltre la cronaca”, un’inchiesta che cerca di analizzare e comprendere con attenzione le radici e le dinamiche che alimentano questo fenomeno; a seguire, alle 21:20, la seconda parte si concentra sui “Soldi della sanità”, con reportage che evidenziano le criticità e gli aspetti economici del sistema sanitario nazionale.

Parallelamente, Rete 4 propone “Fuori dal coro”, il talk d’attualità condotto da Mario Giordano con inizio alle 21:33. Il programma si caratterizza per una forte componente di denuncia, attraverso la presenza di ospiti qualificati e servizi sul campo, che contribuiscono a alimentare il dibattito su temi sociali, politici e culturali di stretta attualità. La formula di “Fuori dal coro” si conferma un appuntamento seguito da un pubblico interessato a un confronto diretto e a una lettura critica degli eventi del momento.

Palinsesto sportivo serale

Domenica 11 ottobre 2026 la serata sportiva televisiva si concentra sul calcio e sul tennis, offrendo agli appassionati un appuntamento imperdibile con la Serie A. Rai Sport trasmetterà in diretta il posticipo serale tra Cagliari e Juventus, una sfida che promette intensità e spettacolo, fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre nel campionato 2026-2027. Il match sarà disponibile in prima serata, consentendo a un vasto pubblico di seguire l’evento in tempo reale, con approfondimenti e commenti tecnici.

La programmazione dedicata allo sport continua su Super!, dove sarà possibile seguire alcune partite dell’US Open 2026 di tennis. Tra gli incontri in programma, spicca il singolare maschile tra Francisco Comesana e l’italiano Flavio Cobolli, che si contenderanno l’accesso ai turni successivi del prestigioso torneo newyorkese. La copertura delle sfide del Grande Slam su Super! garantirà agli appassionati dell’ovale una finestra su uno degli eventi più significativi della stagione tennistica.

Questa doppia offerta sportiva televisiva di domenica sera mette a confronto due discipline ampiamente seguite in Italia, proponendo sia l’emozione del calcio di alta classifica che l’intensità tecnica del tennis internazionale. Gli appassionati potranno scegliere se nutrire la propria passione per il pallone o per la racchetta, con una qualità di trasmissioni che punta a mantenere alto il livello dell’intrattenimento sportivo in prima serata.

Intrattenimento e quiz in fascia preserale

Nel pomeriggio di domenica 11 ottobre 2026, Rai 1 riserva un appuntamento consolidato per gli appassionati di intrattenimento e quiz. Alle 18:40 prende avvio “Reazione a catena weekend”, una versione speciale del noto gioco a premi che coinvolge i concorrenti in una serie di prove di logica, abilità e rapidità nel formare catene di parole. Questo programma mantiene viva l’attenzione del pubblico nel preserale, consolidando il coinvolgimento della platea televisiva in attesa della prima serata.

Segue, puntuale alle 20:00, il telegiornale, pilastro informativo di Rai 1 che riassume le principali notizie della giornata, preparandosi a consegnare allo spettatore un quadro aggiornato degli eventi nazionali e internazionali. Il TG rappresenta un momento cruciale nel palinsesto, garantendo un’ampia copertura di temi di attualità prima che si dia spazio all’intrattenimento serale.

Alle 20:35 la serata prosegue con “Affari tuoi”, il celebre gioco a premi basato sull’apertura di pacchi contenenti premi di vario valore. Il format, apprezzato per la suspense e l’interazione con il pubblico, si conferma una scelta televisiva efficace per mantenere alto il coinvolgimento degli spettatori in attesa dei programmi di prima serata. Questa successione di preserale su Rai 1 valorizza un mix di gioco, informazione e partecipazione, confermando la strategia del canale di consolidare la fidelizzazione nella fascia oraria antecedente ai maggiori appuntamenti televisivi del prime time.

Ritorno di programmi consolidati

Fabio Fazio ritorna nella notte di domenica 11 ottobre 2026 con il suo storico programma “Che tempo che fa”, proponendo un appuntamento consolidato e amato dal pubblico. La trasmissione andrà in onda dopo mezzanotte, consolidando il proprio ruolo di spazio di approfondimento e intrattenimento all’interno della programmazione domenicale. Dopo aver modificato la formula della serata, quest’anno il programma non prevede la tradizionale parte del tavolo durante la prima serata, riservando questa sezione a una collocazione settimanale differente, in particolare il mercoledì.

Questa nuova disposizione conferma la volontà di mantenere il talk di Fazio come un momento di riflessione e confronto che sa bilanciare leggerezza e temi di attualità, in grado di offrire ai telespettatori una proposta culturale e di approfondimento in un orario più raccolto. La trasmissione rappresenta da anni un punto fermo della domenica sera, con ospiti di rilievo e momenti di intrattenimento scanditi dall’intuito e dalla professionalità del conduttore.

Il ritorno di “Che tempo che fa” invita quindi chi cerca un’alternativa più meditativa all’offerta televisiva serale a scoprire o riscoprire la formula che ha contraddistinto Fabio Fazio nel panorama televisivo italiano, con un’attenzione particolare a temi di interesse pubblico ed eventi culturali di attualità nei consueti toni pacati e dialogici.

Film consigliati su canali alternativi

La domenica sera televisiva del 11 ottobre 2026 offre un’interessante selezione di film su canali alternativi, ideali per chi cerca un’esperienza cinematografica diversa dalle proposte mainstream. Su Rai 5 è programmato “Il cattivo poeta”, pellicola che racconta le tensioni e i contrasti nella vita di un noto intellettuale italiano, favorita da una regia curata e interpretazioni di spessore.

Rai 4 propone invece “The Gentlemen”, un film che mescola thriller e commedia nera, apprezzato per una narrazione ricca di colpi di scena e un cast di attori riconosciuti a livello internazionale. L’atmosfera urban e moderna lo rende un’opzione stimolante per la serata.

Su La7Cinema è previsto “The Truman Show”, classico dei primi anni duemila, che esplora in modo originale e coinvolgente il tema della realtà mediata e della sorveglianza sociale attraverso la storia di un uomo ignaro di essere protagonista di uno show televisivo fin dalla nascita.

Il canale 20 presenta il film culto “The Italian Job”, noto per la sua trama avvincente legata a un elaborato colpo e un’iconica sequenza di inseguimenti con le automobili, simbolo di un cinema d’azione sofisticato e divertente.

Infine, Sky Cinema Drama propone “Il maestro”, un film drammatico che approfondisce le dinamiche personali e professionali di un insegnante di grande fascino e complessità emotiva, interpretato da un protagonista intenso e credibile. Questa selezione garantisce un ventaglio di possibilità per gli appassionati di cinema su canali alternativi alla prima serata della domenica.

Programmi informativi e speciali TG

Domenica 11 ottobre 2026 su Rai 1, la programmazione informativa prosegue oltre la prima serata con due appuntamenti chiave dedicati all’attualità e all’approfondimento giornalistico. Dopo la messa in onda del film “Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte”, il Tg1 Sera inaugura la sua finestra di notizie alle 23:45. Questa edizione serale del telegiornale offre un rapido resoconto degli eventi principali della giornata, mantenendo alta l’attenzione sui fatti nazionali e internazionali di rilievo.

A seguire, alle 23:50, debutta lo speciale intitolato “Cambio rotta: Undertourism”, un programma dedicato a un fenomeno socio-economico in crescita che analizza le dinamiche del turismo ridotto o selettivo, con approfondimenti, reportage e interviste esclusive. Lo speciale “Tg1 – Cambio rotta” si inserisce nel racconto della serata come un momento di riflessione e informazione che accompagna gli spettatori nella seconda parte della notte, ampliando lo spettro dei temi trattati con un taglio investigativo e documentaristico.

Questi due appuntamenti rafforzano la vocazione di Rai 1 nella proposta di contenuti di qualità dedicati al pubblico interessato a approfondire tematiche complesse, offrendo un’alternativa solida ai tradizionali spazi di intrattenimento e spettacolo. La combinazione di notizie aggiornate e inchieste dettagliate rappresenta un elemento distintivo di questa domenica televisiva, rivolta a chi desidera un’informazione rigorosa anche nelle ore tardive.

Eventi e programmi serali su Nove e altri canali

La rete Nove propone questa sera una interessante speciale riproposizione del programma ‘Che tempo che fa’, condotto da Fabio Fazio. La particolarità di questa edizione riguarda l’esclusione della consueta parte del tavolo, che da questa stagione sarà trasmessa soltanto in prima serata il mercoledì. L’assenza del tradizionale dibattito intorno al tavolo modifica dunque il formato consueto, proponendo agli spettatori un appuntamento più snello e focalizzato, in grado di mantenere però l’importante taglio di approfondimento e attualità che contraddistingue la trasmissione.

Oltre a Nove, il palinsesto serale di domenica 11 ottobre 2026 si arricchisce con numerose proposte culturali e sportive diffuse su diversi canali del digitale terrestre. Tra queste si segnalano trasmissioni sportive, che offrono la possibilità di seguire eventi live o approfondimenti, e programmi culturali che spaziano dalla storia al cinema, rappresentando una valida alternativa per un pubblico interessato a contenuti di qualità. L’offerta cross-canale consente così di coprire molteplici interessi, garantendo opportunità di scelta per chi desidera accompagnare la serata non solo con intrattenimento ma anche con contenuti informativi e di valore.

Questo assetto del palinsesto serale evidenzia la strategia del digitale terrestre di diversificare i contenuti e di utilizzare la programmazione tematica e sportiva per completare la proposta televisiva della domenica sera, affiancando alla programmazione tradizionale nuovi formati e contenuti specifici valorizzati anche da canali di seconda e terza fascia.

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