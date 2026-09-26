Programmi tv stasera, sabato 26 settembre 2026: cosa vedere su Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove





Sabato 26 settembre 2026 la prima serata televisiva propone Enrico Brignano su Rai 1, TIM Battiti Live 2000 Hits su Canale 5, Blu Notte su Rai 3, sport, serie tv, soap e approfondimento.





Cosa vedere stasera in televisione, sabato 26 settembre 2026? Il palinsesto delle principali reti in chiaro offre una serata particolarmente varia. Rai 1 punta sulla comicità e sul teatro di Enrico Brignano, mentre Canale 5 risponde con una lunga serata musicale affidata a Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Rai 3 sceglie invece il racconto della cronaca con il ritorno di Carlo Lucarelli e Blu Notte.

Non manca lo sport: la programmazione prevede anche una serata dedicata alla pallavolo e, su Italia 1, Inghilterra-Spagna. Rete 4 punta sulla soap La Promessa, mentre sul Nove trova spazio il dibattito di Accordi & Disaccordi.

Programmi tv stasera: cosa vedere su Rai 1, Rai 2 e Rai 3

La prima serata di Rai 1 inizia alle 21:30 con Bello di mamma. Enrico Brignano. Prima dell’appuntamento con il comico romano, alle 20:35 è regolarmente previsto Affari Tuoi, dopo il TG1 delle 20.

Lo spettacolo di Brignano affronta in chiave personale e ironica anche il rapporto con i genitori e il passare del tempo. Il comico parte dalla perdita di un genitore e dai ricordi familiari per ripercorrere insegnamenti, abitudini e contraddizioni di generazioni differenti. La conclusione è prevista poco prima della mezzanotte.

Su Rai 2 la serata offre invece una programmazione tra sport e serialità. Le guide televisive consultate non risultano perfettamente concordi: una segnala dalle 21:00 la finale degli Europei di pallavolo maschile 2026, mentre un’altra riporta alle 21:20 un episodio della stagione 23 di NCIS – Unità anticrimine. Per questo specifico canale è opportuno verificare il palinsesto Rai immediatamente prima della messa in onda.

Su Rai 3, invece, l’appuntamento delle 21:30 è particolarmente interessante per gli appassionati di cronaca e misteri. Torna Blu Notte – Misteri dimenticati, con Carlo Lucarelli. Il programma ripercorre casi che hanno segnato la storia della cronaca italiana, attraverso testimonianze, documenti e ricostruzioni.

La puntata del 26 settembre è indicata in palinsesto fino a poco prima della mezzanotte. Per chi ama true crime, inchieste e grandi casi italiani, rappresenta dunque uno degli appuntamenti centrali della serata.

Canale 5, Italia 1, Rete 4, La7, Tv8 e Nove: i programmi di stasera

Grande spazio alla musica su Canale 5. Alle 21:20 va in onda TIM Battiti Live 2000 Hits, appuntamento speciale dedicato alle canzoni e ai tormentoni che hanno caratterizzato gli anni Duemila. La serata è ambientata a Trani e vede alla conduzione Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.

Prima dello show musicale, Canale 5 propone dalle 20:39 La Ruota della Fortuna. Battiti Live occuperà invece gran parte della notte televisiva, con una conclusione indicata intorno all’1:50.

Su Italia 1 lo sport prende il centro della scena già dalle 20:36, con Inghilterra-Spagna. Terminato l’incontro, la rete Mediaset cambia completamente genere: alle 22:59 è previsto King Kong, offrendo quindi un’alternativa cinematografica per la seconda parte della serata.

Su Rete 4 l’appuntamento della prima serata è invece con La Promessa. La soap spagnola parte intorno alle 21:38 con nuovi episodi in prima visione. Tra le vicende al centro della trama ci sono Martina e Jacobo, mentre Curro cerca l’aiuto di Manuel per salvare Angela.

Per gli spettatori che preferiscono l’approfondimento, La7 propone dalle 20:35 In altre parole, il programma del sabato sera che affronta attualità, politica, società e cultura attraverso il confronto con ospiti e protagonisti.

Sul Nove, alle 21:30, è invece previsto Accordi & Disaccordi, giunto alla diciottesima stagione. Il programma mantiene la propria formula basata sull’analisi e sul confronto sui principali argomenti dell’attualità.

Più particolare la situazione di Tv8: le guide consultate non forniscono ancora un’indicazione univoca per l’inizio della prima serata, mentre dalle 23:00 risulta prevista la seconda parte delle audizioni di un programma di intrattenimento.

La sfida principale della serata di sabato 26 settembre 2026 sarà quindi soprattutto tra due generi completamente differenti: su Rai 1 la comicità e il racconto personale di Enrico Brignano, mentre Canale 5 punta sulla nostalgia musicale di TIM Battiti Live 2000 Hits.

Per chi cerca qualcosa di completamente diverso ci sono però numerose alternative: Blu Notte per gli appassionati di cronaca e true crime, La Promessa per chi segue le soap, lo sport su Italia 1 e l’approfondimento sul Nove e La7.

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