I Mercenari, come finisce il film: chi muore e cosa succede a Barney Ross e Gunnar





Sylvester Stallone guida un cast impressionante di star dell’action in The Expendables. Ecco la storia completa e cosa succede nel finale del film.





I Mercenari – The Expendables va in onda venerdì 25 settembre su Cielo: Stallone, Statham, Jet Li e Lundgren protagonisti di una missione ad altissimo rischio.

Una squadra di mercenari, una missione apparentemente semplice e un cast che riunisce alcuni dei nomi più rappresentativi del cinema d’azione. I Mercenari – The Expendables, film del 2010 diretto e interpretato da Sylvester Stallone, torna in televisione venerdì 25 settembre 2026 su Cielo. Il sito ufficiale dell’emittente lo programma alle 21:15.

Il progetto nasce come un grande omaggio al cinema action che aveva dominato soprattutto gli anni Ottanta e Novanta. Accanto a Stallone troviamo infatti Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Mickey Rourke, Terry Crews, oltre alle apparizioni di due autentiche icone del genere come Bruce Willis e Arnold Schwarzenegger.

La storia ruota attorno a Barney Ross e alla sua squadra, uomini abituati a essere mandati nei luoghi nei quali nessun altro vorrebbe mettere piede. Questa volta, però, dietro l’incarico affidato al gruppo si nasconde qualcosa di molto più complicato di quanto inizialmente prospettato.

I Mercenari, trama completa e cast del film

Barney Ross, interpretato da Stallone, è il leader degli Expendables, un gruppo di combattenti specializzati in operazioni estremamente pericolose.

Al suo fianco ci sono Lee Christmas (Jason Statham), esperto nell’uso delle lame; Yin Yang (Jet Li), specialista nelle arti marziali; Gunnar Jensen (Dolph Lundgren); Hale Caesar (Terry Crews) e Toll Road (Randy Couture).

Dopo una missione contro un gruppo di pirati, emergono i problemi di Jensen, il cui comportamento diventa sempre più instabile. Ross decide così di allontanarlo dalla squadra.

Poco dopo Barney riceve una nuova proposta.

Il misterioso Mr. Church, interpretato da Bruce Willis, vuole affidargli un incarico sull’isola immaginaria di Vilena, nel Golfo del Messico. L’obiettivo dichiarato è eliminare dal potere il generale Garza, il dittatore che controlla il territorio.

Alla riunione partecipa anche Trench Mauser, interpretato da Arnold Schwarzenegger, ma alla fine è Barney ad accettare di valutare l’operazione.

Ross e Christmas raggiungono quindi Vilena per capire cosa stia realmente accadendo. Qui incontrano Sandra, che dovrebbe aiutarli a conoscere meglio il territorio.

Ben presto scoprono però che Garza non è l’unico uomo da temere.

Dietro il dittatore si nasconde James Munroe, interpretato da Eric Roberts, un ex agente della CIA che utilizza Garza per proteggere i propri interessi e controllare un’attività legata al traffico di droga. Sandra, inoltre, è la figlia dello stesso Garza.

Quando la situazione precipita, Barney decide inizialmente di abbandonare la missione. Sandra, invece, non vuole fuggire: preferisce rimanere sull’isola.

Ross riesce a tornare negli Stati Uniti, ma non riesce a dimenticarla.

Un confronto con Tool, il personaggio interpretato da Mickey Rourke, lo porta a ripensare alla propria decisione. Barney decide quindi di tornare a Vilena per salvare Sandra, anche se dovesse essere costretto ad agire da solo.

Nel frattempo anche Gunnar Jensen ha cambiato schieramento e si è avvicinato a Munroe. Quando affronta nuovamente i suoi vecchi compagni, però, viene ferito da Barney. Convinto di essere vicino alla morte, decide di riscattarsi e fornisce a Ross informazioni fondamentali sulla struttura nella quale si trovano Garza e Munroe.

A quel punto la squadra degli Expendables si ricompatta.

Il cast principale comprende Sylvester Stallone (Barney Ross), Jason Statham (Lee Christmas), Jet Li (Yin Yang), Dolph Lundgren (Gunnar Jensen), Eric Roberts (James Munroe), Randy Couture (Toll Road), Steve Austin (Paine), David Zayas (Generale Garza), Giselle Itié (Sandra), Terry Crews (Hale Caesar), Mickey Rourke (Tool), Charisma Carpenter (Lacy), Gary Daniels (The Brit), Bruce Willis (Mr. Church) e Arnold Schwarzenegger (Trench Mauser).

Come finisce I Mercenari – The Expendables

Attenzione: da questo punto ci sono spoiler sul finale del film.

L’ultima parte di I Mercenari è quella in cui la storia si trasforma definitivamente in un enorme scontro.

Barney e gli altri raggiungono il quartier generale di Garza e piazzano esplosivi in diversi punti della struttura. Ross vuole soprattutto liberare Sandra, rimasta prigioniera degli uomini di Munroe.

Nel frattempo avviene una svolta importante.

Garza comprende di essere stato utilizzato e decide finalmente di ribellarsi a Munroe. Vuole liberarsi dell’ex agente della CIA e tenta di schierare i propri uomini contro di lui.

Ma è troppo tardi.

Munroe uccide Garza e prova a scappare portando con sé Sandra.

Gli Expendables fanno quindi esplodere le cariche piazzate nella struttura e affrontano gli uomini rimasti sul posto.

Anche Paine, il brutale collaboratore di Munroe interpretato da Steve Austin, viene eliminato durante lo scontro. Nel frattempo Barney e Hale Caesar riescono a impedire la fuga del nemico distruggendo l’elicottero che avrebbe dovuto portarlo lontano dall’isola.

Munroe rimane così senza una via di fuga.

Barney e Lee Christmas lo raggiungono e, nello scontro conclusivo, Munroe viene ucciso mentre Sandra viene finalmente liberata.

Ma il film non termina con l’esplosione della base.

Dopo aver completato la missione, Barney compie un gesto che chiarisce perché sia tornato sull’isola: rinuncia al compenso e lascia il denaro a Sandra, affinché possa essere utilizzato per aiutare Vilena a riprendersi dopo quanto accaduto.

C’è poi un’ultima sorpresa.

Gunnar Jensen non è morto.

Il personaggio di Dolph Lundgren è sopravvissuto alla ferita e, dopo essersi pentito del tradimento, viene nuovamente accolto dal gruppo.

Nella scena conclusiva gli Expendables sono riuniti nel locale di Tool. L’atmosfera torna finalmente leggera e Christmas sfida Tool nel lancio dei coltelli.

Lee esce dal locale, prende la mira da una distanza apparentemente impossibile e lancia il coltello verso il bersaglio: il tiro centra perfettamente il punto desiderato.

È il finale volutamente ironico di un film che, dopo esplosioni, combattimenti e tradimenti, riporta insieme l’intera squadra e lascia Barney Ross e i suoi uomini pronti per una nuova missione.

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