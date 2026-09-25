Unabomber su Netflix: trama, cast e la vera storia di Ted Kaczynski raccontata nel film





Jacob Tremblay interpreta il giovane Ted Kaczynski nel nuovo film Netflix diretto da Janus Metz. Nel cast anche Russell Crowe e Shailene Woodley.





Unabomber ricostruisce gli anni giovanili di Ted Kaczynski e li intreccia con la caccia dell’FBI all’uomo responsabile di una lunga serie di attentati negli Stati Uniti.

Arriva su Netflix il 25 settembre 2026 Unabomber, il nuovo film diretto da Janus Metz che porta sullo schermo uno dei casi criminali più conosciuti della storia americana contemporanea. Al centro del racconto c’è Ted Kaczynski, interpretato negli anni della giovinezza da Jacob Tremblay.

Il film, della durata di circa un’ora e 40 minuti secondo Netflix, non sceglie però di raccontare la vicenda seguendo semplicemente l’ordine cronologico. La narrazione si muove continuamente fra due periodi: da una parte troviamo il giovanissimo Kaczynski, brillante studente entrato ad Harvard a soli 16 anni; dall’altra la gigantesca operazione investigativa avviata per identificare e catturare l’uomo ormai conosciuto come Unabomber.

Una scelta precisa del regista Janus Metz, che ha spiegato di essere rimasto particolarmente colpito proprio dal periodo universitario di Kaczynski e dalla sua partecipazione ai controversi esperimenti psicologici condotti ad Harvard.

Unabomber, la trama del film Netflix

Quando Ted Kaczynski arriva ad Harvard è ancora un adolescente, ma possiede capacità matematiche eccezionali. È un ragazzo molto più giovane di molti dei suoi compagni e fatica a trovare il proprio posto nell’ambiente universitario.

È in questa fase della sua esistenza che entra in contatto con il professor Henry Murray, interpretato da Russell Crowe.

Kaczynski viene coinvolto negli esperimenti psicologici condotti da Murray. È uno dei passaggi centrali del film, utilizzato per esplorare il progressivo isolamento del protagonista e il rapporto sempre più difficile con il mondo che lo circonda. Netflix descrive gli esperimenti come controversi e presenta questa esperienza come uno degli elementi del passato di Kaczynski che il film intende indagare.

La storia compie poi continui salti temporali.

Molti anni dopo, Kaczynski è diventato l’uomo che le autorità stanno cercando per una serie di attentati realizzati attraverso ordigni esplosivi. A guidare la caccia nel film troviamo Joanne Miller, agente dell’FBI interpretata da Shailene Woodley.

Le due linee narrative finiscono così per procedere parallelamente: mentre l’FBI cerca di capire chi si nasconda dietro gli attentati, lo spettatore viene riportato indietro nel tempo per conoscere il ragazzo che Kaczynski era stato.

Metz ha sintetizzato questa struttura parlando sostanzialmente di due storie: la formazione dell’Unabomber e la cattura dell’Unabomber.

Il risultato è quindi qualcosa di diverso dal tradizionale film costruito esclusivamente sulla caccia a un criminale. Unabomber cerca soprattutto di ricostruire il percorso personale del protagonista, senza che ciò trasformi la sua storia in una giustificazione delle violenze che avrebbe successivamente commesso.

Unabomber è una storia vera?

Sì, il film è ispirato alla vera storia di Theodore “Ted” Kaczynski, anche se resta un’opera cinematografica e non un documentario.

Kaczynski fu realmente un bambino prodigio. Entrò ad Harvard giovanissimo e successivamente divenne un matematico. Negli anni universitari partecipò inoltre a esperimenti psicologici diretti dallo psicologo Henry A. Murray, elemento storico sul quale il film concentra una parte considerevole della propria attenzione.

Netflix presenta espressamente Unabomber come un dramma ispirato a eventi reali, una precisazione importante: dialoghi, incontri e passaggi narrativi possono quindi essere rielaborati per esigenze cinematografiche e non vanno considerati automaticamente una ricostruzione documentaria.

La parte criminale della vicenda è invece ben documentata. La campagna di attentati attribuita a Kaczynski si protrasse per molti anni. Netflix ricorda che gli ordigni provocarono 3 morti e 23 feriti.

Uno degli aspetti che maggiormente interessava Metz era proprio la dimensione dell’indagine: il regista ha ricordato come la caccia all’Unabomber sia stata una delle operazioni più lunghe e costose condotte dall’FBI fino a quel momento.

È però importante non trasformare gli esperimenti di Harvard in una spiegazione certa e unica della successiva scelta di Kaczynski di ricorrere alla violenza. Il film mette in relazione diversi periodi della sua vita, ma il rapporto causale tra quelle esperienze e i crimini successivi è una questione molto più complessa.

Cast di Unabomber: Jacob Tremblay è Ted Kaczynski

Il ruolo più delicato è affidato a Jacob Tremblay, che interpreta Ted Kaczynski da giovane. L’attore ha raccontato a Netflix di non conoscere, prima di leggere la sceneggiatura, molti particolari dell’adolescenza di Kaczynski e persino di ignorare il suo passato ad Harvard.

Tremblay ha inoltre spiegato di aver cercato di evitare una rappresentazione caricaturale, affrontando il personaggio come una persona reale.

Russell Crowe interpreta invece Henry Murray, professore e psicologo di Harvard attorno al quale ruota una delle parti fondamentali della storia.

Shailene Woodley è Joanne Miller, l’agente dell’FBI incaricata nel film di dare la caccia all’Unabomber. La stessa Woodley ha evidenziato un parallelismo narrativo tra il suo personaggio e Kaczynski: entrambi seguono con grande determinazione le proprie convinzioni, sebbene naturalmente con motivazioni e obiettivi completamente differenti.

Nel cast troviamo inoltre Annabelle Wallis nel ruolo di Christiana Morgan, presentata come collaboratrice accademica di Murray e co-direttrice della Harvard Psychological Clinic. Completano il gruppo principale Alexander Ludwig, Steven Ogg e Marc Menchaca.

La regia è di Janus Metz, già autore di Borg vs McEnroe e All the Old Knives. La sceneggiatura è firmata da Sam Chalsen e Nelson Greaves. Proprio Greaves ha raccontato che l’idea nacque dopo aver ascoltato alla radio un riferimento agli anni di Kaczynski ad Harvard e agli esperimenti psicologici ai quali aveva partecipato. Da lì iniziò il lavoro di ricerca che avrebbe portato alla realizzazione del film.

Unabomber è disponibile su Netflix dal 25 settembre 2026.

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