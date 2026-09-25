Battleship, come finisce il film: trama, cast e spiegazione del finale con Taylor Kitsch e Rihanna





Battleship torna in televisione su Canale 20: l’action fantascientifico di Peter Berg trasforma una gigantesca esercitazione navale in una battaglia per salvare la Terra.





Taylor Kitsch, Rihanna, Alexander Skarsgård e Liam Neeson sono tra i protagonisti di Battleship, spettacolare scontro tra la Marina e una forza extraterrestre arrivata sulla Terra.

Uscito nel 2012 e diretto da Peter Berg, Battleship è un blockbuster che mescola fantascienza, azione e guerra navale. Il film nasce liberamente dal celebre gioco da tavolo Battaglia Navale della Hasbro: invece di limitarsi a riprodurne il meccanismo, costruisce una storia nella quale una flotta internazionale si ritrova improvvisamente a fronteggiare una minaccia proveniente dallo spazio.

Nel cast spiccano Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Rihanna, Brooklyn Decker, Tadanobu Asano e Liam Neeson. Per Rihanna si tratta inoltre del debutto cinematografico in un ruolo importante: interpreta il sottufficiale Cora Raikes.

Il film ebbe una produzione particolarmente costosa e incassò oltre 300 milioni di dollari nel mondo, senza però trasformarsi nel grande successo commerciale che lo studio sperava di ottenere, proprio a causa dell’investimento molto elevato.

Battleship, la trama completa del film

La vicenda prende il via quando gli scienziati individuano un pianeta lontano che presenta caratteristiche potenzialmente compatibili con la vita. Dalla Terra viene inviato un potente segnale con l’obiettivo di stabilire un possibile contatto.

Qualche anno più tardi arriva la risposta, ma decisamente diversa da quella sperata.

Un gruppo di astronavi extraterrestri raggiunge la Terra e punta verso le Hawaii. Una delle unità viene distrutta durante l’ingresso nell’atmosfera, mentre le altre riescono a raggiungere l’Oceano Pacifico.

Proprio in quella zona è in corso RIMPAC, una grande esercitazione militare internazionale alla quale partecipano marine provenienti da diversi Paesi.

Tra gli uomini coinvolti c’è Alex Hopper, interpretato da Taylor Kitsch. Alex è intelligente e coraggioso, ma anche impulsivo e poco disciplinato. Suo fratello maggiore Stone Hopper, interpretato da Alexander Skarsgård, è invece un ufficiale rispettato della Marina statunitense.

La situazione personale di Alex è resa ancora più complicata dal rapporto con Samantha Shane, figlia dell’ammiraglio Terrance Shane, interpretato da Liam Neeson. Alex vorrebbe sposare Sam, ma deve trovare il coraggio di affrontare suo padre.

Tutto passa inevitabilmente in secondo piano quando gli alieni entrano in azione.

Le loro navi generano una gigantesca barriera energetica che isola una porzione dell’oceano. Alcune unità militari rimangono intrappolate all’interno, mentre il resto della flotta non può intervenire.

Comincia così lo scontro.

La superiorità tecnologica degli extraterrestri appare immediatamente evidente e le prime battaglie provocano perdite pesantissime. Anche Stone Hopper muore quando la sua nave viene distrutta.

Alex si ritrova quindi in una situazione che non avrebbe mai immaginato: deve assumersi la responsabilità del comando e provare a salvare gli uomini rimasti.

Al suo fianco combattono Cora Raikes, interpretata da Rihanna, e altri membri dell’equipaggio. Fondamentale diventa anche la collaborazione con il capitano giapponese Yugi Nagata, interpretato da Tadanobu Asano.

Gli uomini scoprono progressivamente alcune vulnerabilità del nemico. Gli extraterrestri sono particolarmente sensibili alla luce solare intensa e, soprattutto, le loro navi possono essere individuate analizzando gli spostamenti dell’acqua e le boe oceaniche.

È qui che Battleship rende più evidente il collegamento con Battaglia Navale: non potendo vedere direttamente il nemico, i protagonisti devono determinarne la posizione attraverso una sorta di griglia e colpire le coordinate nelle quali pensano che si trovi.

La battaglia sembra però destinata a finire male.

La nave di Alex viene distrutta e gli extraterrestri si preparano a utilizzare la stazione satellitare delle Hawaii per inviare un segnale nello spazio. L’obiettivo è comunicare con il loro pianeta e, presumibilmente, richiamare ulteriori forze.

A questo punto Alex ha bisogno di una nave.

E quella che trova è qualcosa che nessuno si aspetterebbe.

Come finisce Battleship: la battaglia finale e la scena dopo i titoli

Attenzione: da questo punto ci sono spoiler sul finale di Battleship.

Con le moderne unità militari ormai fuori combattimento, Alex decide di utilizzare la storica USS Missouri, nave da battaglia trasformata in museo e realmente ormeggiata a Pearl Harbor.

C’è però un problema: i giovani marinai non hanno esperienza sufficiente per far funzionare una nave costruita molti decenni prima.

Entrano quindi in scena alcuni veterani della Marina, che conoscono ancora perfettamente la Missouri. Grazie al loro aiuto, la vecchia corazzata torna operativa.

È uno dei momenti più celebrativi dell’intero film: una nave appartenente a un’altra epoca viene riportata in battaglia per affrontare una tecnologia extraterrestre enormemente più avanzata.

Alex utilizza quindi la Missouri per attaccare la nave aliena rimasta.

Durante lo scontro mette in pratica anche una manovra estremamente rischiosa: facendo cadere l’ancora e sfruttando il movimento della nave, riesce a far ruotare rapidamente la gigantesca corazzata e a portare i cannoni nella posizione necessaria per colpire il nemico.

La Missouri riesce così a distruggere l’unità extraterrestre, ma resta ancora un ultimo problema.

Gli alieni stanno cercando di utilizzare il centro di comunicazione satellitare per trasmettere il loro messaggio nello spazio.

Alex dispone ormai di pochissime munizioni.

La squadra utilizza quindi gli ultimi colpi della Missouri contro la struttura. Quando un’arma aliena sta per raggiungere la corazzata, intervengono finalmente anche gli aerei della Marina, ora che la barriera energetica è caduta.

La stazione viene distrutta prima che gli extraterrestri riescano a completare la trasmissione.

La Terra è salva.

Dopo la battaglia, Alex e gli altri sopravvissuti vengono celebrati per quanto hanno fatto. Alex riceve inoltre una decorazione e viene ricordato anche il sacrificio di suo fratello Stone.

A quel punto torna la sottotrama sentimentale.

Alex trova finalmente il coraggio di chiedere all’ammiraglio Shane il permesso di sposare Samantha.

La risposta di Shane inizialmente sembra categorica: no.

Subito dopo, però, l’ammiraglio invita Alex a pranzo e gli dice che potranno discutere della questione. Il tono lascia chiaramente intendere che la posizione del padre di Sam non è più così irremovibile.

Ma Battleship contiene anche una scena dopo i titoli di coda.

In Scozia, alcuni ragazzi scoprono un grosso oggetto precipitato dal cielo. Un uomo riesce ad aprirlo e, proprio quando il gruppo osserva incuriosito ciò che si trova all’interno, una mano aliena compare improvvisamente dall’apertura.

Il significato è evidente: nonostante la vittoria ottenuta nel Pacifico, la presenza extraterrestre sulla Terra potrebbe non essere stata completamente eliminata. Era un evidente aggancio per un possibile seguito che, nonostante l’apertura narrativa, non si è poi concretizzato.

Nel cast troviamo Taylor Kitsch nel ruolo di Alex Hopper, Alexander Skarsgård in quello di Stone Hopper, Rihanna come Cora Raikes, Brooklyn Decker nei panni di Samantha Shane, Liam Neeson come ammiraglio Terrance Shane e Tadanobu Asano nel ruolo di Yugi Nagata. Completano il gruppo principale Gregory D. Gadson, Hamish Linklater, Jesse Plemons, John Tui e Adam Godley.

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