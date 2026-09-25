Grande Fratello Vip, cosa succede dopo l’uscita di Simone Annicchiarico: l’annuncio atteso da Ilary Blasi

Il GF Vip torna in diretta il 25 settembre: spazio alla squalifica di Simone Annicchiarico, alle reazioni della Casa, al televoto e alle nuove dinamiche.





La nuova puntata del Grande Fratello Vip arriva dopo una delle giornate più movimentate dall’inizio dell’edizione. Venerdì 25 settembre Ilary Blasi tornerà in diretta per affrontare quanto accaduto nelle ultime ore nella Casa, a partire dall’improvvisa uscita di Simone Annicchiarico, la cui esperienza nel reality si è conclusa dopo appena otto giorni.

La comunicazione della produzione è arrivata nella serata di giovedì 24 settembre e ha ufficializzato l’interruzione del percorso del concorrente. Nel messaggio diffuso dal programma si legge:

“Il Grande Fratello ha deciso che Simone Annicchiarico deve abbandonare la Casa”.

Il comunicato non specificava pubblicamente le ragioni del provvedimento. Nelle ore precedenti, tuttavia, era diventato uno dei temi maggiormente discussi sui social un episodio avvenuto durante la diretta, quando Simone Annicchiarico avrebbe pronunciato una bestemmia mentre si trovava insieme agli altri concorrenti.

Le immagini erano state intercettate dalle telecamere e successivamente rilanciate online. La produzione ha valutato quanto accaduto e, alcune ore più tardi, Annicchiarico è stato convocato in Confessionale. Da quel momento non è più rientrato nella Casa.

Secondo le anticipazioni sulla puntata del 25 settembre, proprio il caso riguardante il concorrente dovrebbe trovare spazio nella parte iniziale della diretta. Ilary Blasi dovrebbe ricostruire quanto successo e chiarire al pubblico le circostanze che hanno portato all’uscita di Annicchiarico.

Ad affiancare la conduttrice ci saranno ancora Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, chiamate a commentare le principali dinamiche del programma. Il provvedimento nei confronti di Simone rappresenta inevitabilmente uno degli argomenti più rilevanti della serata, anche per le conseguenze prodotte all’interno del gruppo.

L’uscita senza un saluto collettivo ha infatti colpito diversi concorrenti. Giulia Provvedi, parlando con gli altri inquilini, ha mostrato preoccupazione soprattutto per come Annicchiarico possa aver vissuto personalmente la squalifica:

“Oltre al dispiacere del non averlo, c’è anche il come si sente lui ora”.

Anche Marina La Rosa ha evidenziato il vuoto lasciato dal concorrente dopo pochi giorni di convivenza:

“Mi dispiace proprio tanto, lui faceva proprio la differenza”.

Tra le reazioni registrate dopo l’uscita c’è stata anche quella di Alex Belli, che ha espresso dispiacere ma ha contemporaneamente ricordato la necessità di rispettare le regole previste dal reality:

“Sono le regole di ingaggio e le regole sono molto semplici, qua siamo in onda, ma non siamo a casa nostra, ricordiamocelo sempre. Perché è veramente un peccato, perdere una persona e un’anima del genere per una leggerezza di questo tipo è veramente un peccato”.

Questi momenti potrebbero essere riproposti durante la puntata per mostrare al pubblico come il gruppo abbia reagito alla scomparsa improvvisa di uno dei suoi componenti. In soli otto giorni Simone Annicchiarico era riuscito infatti a ritagliarsi uno spazio significativo nella quotidianità della Casa.

La squalifica non sarà comunque l’unico tema della serata. Tra le dinamiche che dovrebbero essere affrontate c’è anche il rapporto tra Federica Morello e Giulia Provvedi. Dopo alcuni momenti di tensione, le due hanno avuto un confronto che avrebbe consentito loro di riavvicinarsi.

Una clip dovrebbe ricostruire proprio l’evoluzione del loro rapporto, dalle incomprensioni fino al successivo chiarimento. La diretta permetterà quindi di capire se le divergenze possano considerarsi superate oppure se siano rimaste questioni ancora aperte tra le due concorrenti.

Un altro momento centrale sarà inevitabilmente quello dedicato al televoto. I concorrenti coinvolti sono Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi, Federica Morello, Alessandro Roncaccia e Moreno Morello.

Il meno votato dal pubblico diventerà il secondo candidato all’eliminazione e raggiungerà Giancarlo Danto. Non si tratta quindi ancora necessariamente di un’eliminazione immediata per uno dei cinque concorrenti al televoto, ma di un passaggio destinato a determinare la situazione delle prossime nomination.

Nella mattinata del 25 settembre, un sondaggio online attribuito ad Angolo delle Notizie indicava Alessandro Varsi al 39%, seguito da Carmen Di Pietro con il 21%. Alessandro Roncaccia risultava al 16%, Federica Morello al 14% e Moreno Morello al 10%.

Queste percentuali devono essere considerate esclusivamente come il risultato di una rilevazione online e non rappresentano il televoto ufficiale del Grande Fratello Vip. Il dato decisivo sarà soltanto quello comunicato durante la trasmissione.

La puntata arriva quindi in un momento nel quale gli equilibri del programma stanno cambiando rapidamente. Alla squalifica di Simone Annicchiarico si aggiungono infatti le prime tensioni nate dopo una settimana di convivenza, i chiarimenti tra alcuni concorrenti e un televoto destinato a incidere sul prosieguo del gioco.

Resta inoltre aperta la questione relativa alla composizione del cast. L’uscita anticipata di Annicchiarico ha ridotto improvvisamente il numero dei concorrenti e non è ancora indicato, nelle anticipazioni riportate, se la produzione abbia intenzione di compensare la squalifica con un nuovo ingresso.

La certezza riguarda invece il peso che il caso avrà nella diretta del 25 settembre. Dopo il breve comunicato con cui è stata annunciata la sua uscita, toccherà alla puntata condotta da Ilary Blasi ricostruire davanti agli spettatori quanto accaduto.

Per Simone Annicchiarico l’avventura nella Casa è già terminata. Per gli altri concorrenti, invece, la serata segnerà l’inizio di una nuova fase del Grande Fratello Vip, tra le conseguenze della squalifica, il risultato del televoto e dinamiche che, dopo i primi giorni di convivenza, stanno cominciando a diventare sempre più definite.