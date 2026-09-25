Chi sono Le Pappardelle di Reazione a Catena: nomi, da dove vengono e quanto hanno vinto prima dell’eliminazione





Francesca Garbini, Carolina Mischi e Maria Giulia Bardi sono Le Pappardelle, il trio fiorentino protagonista di 48 puntate di Reazione a Catena. Ecco la loro storia.





Le Pappardelle sono Francesca, Carolina e Maria Giulia, tre amiche fiorentine diventate protagoniste di Reazione a Catena con 48 puntate e oltre 260mila euro di vincite.

Per settimane sono state praticamente una presenza fissa nel preserale di Rai 1. Le Pappardelle di Reazione a Catena hanno costruito uno dei percorsi più lunghi dell’edizione 2026 del programma condotto da Pino Insegno, fino alla sconfitta che ha aperto la strada alle Nonno Rock e, pochi giorni dopo, a un nuovo cambio di campioni.

Ma chi sono realmente Le Pappardelle?

Dietro il curioso nome della squadra ci sono Francesca Garbini, Carolina Mischi e Maria Giulia Bardi, tre amiche di Firenze cresciute nel quartiere dell’Isolotto. La loro amicizia nasce molti anni prima dell’arrivo davanti alle telecamere e le tre condividono anche diversi interessi legati al mondo dello spettacolo, tra teatro, canto e musical.

La loro avventura televisiva, inoltre, non era cominciata nel 2026.

Chi sono Le Pappardelle di Reazione a Catena

Francesca, Carolina e Maria Giulia si conoscono fin dall’infanzia. Sono tutte fiorentine e provengono dalla zona dell’Isolotto. Proprio il legame con la Toscana è alla base del nome scelto per la squadra: le pappardelle sono infatti uno dei formati di pasta più rappresentativi della tradizione regionale.

Il pubblico di Reazione a Catena, però, aveva già avuto occasione di vederle.

Nel 2023 le tre amiche avevano partecipato al programma con un nome completamente diverso: Le Frangette. La prima esperienza era stata decisamente più breve. Tre anni più tardi hanno deciso di riprovarci e questa volta la storia è cambiata completamente.

L’avventura delle Pappardelle nell’edizione 2026 comincia il 3 agosto, quando si presentano come sfidanti.

Fin dalla prima partecipazione riescono a conquistare il titolo e da quel momento inizia una lunga permanenza nel programma. Uno dei loro punti di forza diventa soprattutto l’Intesa Vincente, gioco nel quale il trio dimostra una sintonia particolarmente efficace.

Puntata dopo puntata aumentano sia il numero delle presenze sia il montepremi conquistato.

All’inizio di settembre avevano già superato la soglia dei 200mila euro. Il percorso si sarebbe concluso dopo 48 puntate, con vincite complessive superiori ai 260mila euro.

Numeri che spiegano perché la loro eliminazione abbia fatto tanto discutere il pubblico.

Le Pappardelle sono infatti diventate anche personaggi molto commentati sui social: accanto ai numerosi sostenitori non sono mancate critiche, talvolta sfociate, secondo quanto raccontato dalle stesse concorrenti, in vere e proprie offese. Dopo l’uscita dal programma, le tre hanno dichiarato di stare valutando possibili iniziative per quanto ricevuto online.

Dalle Pappardelle agli Inseparabili: cosa è successo a Reazione a Catena

A interrompere il lunghissimo percorso di Francesca, Carolina e Maria Giulia sono state Le Nonno Rock, ovvero Arianna, Martina e Lidia, tre cugine di Gravina in Puglia.

Anche il loro regno, tuttavia, è durato poco.

Nella puntata del 24 settembre 2026 sono arrivati Gli Inseparabili, Andrea, Davide e Gianluca, tre amici originari di Campi Bisenzio che si conoscono dai tempi dell’asilo. Il loro nome nasce proprio da questa amicizia sopravvissuta agli anni e alle distanze.

La sfida decisiva si è giocata all’Intesa Vincente.

Le Nonno Rock hanno chiuso con tre parole valide, mentre Gli Inseparabili ne hanno conquistate cinque, sufficienti per diventare i nuovi campioni.

Per Andrea, Davide e Gianluca si è così aperta immediatamente la possibilità di giocare l’Ultima Catena, partendo da un montepremi particolarmente importante: 140mila euro.

Qui, però, è arrivata la beffa.

Errori e dimezzamenti hanno progressivamente ridotto la cifra. I tre sono arrivati all’ultima parola con 4.375 euro e hanno deciso di acquistare il terzo elemento, facendo scendere il premio a 2.188 euro.

Gli indizi erano “Retta” e “Resistenza”, mentre la parola da individuare iniziava con “Te” e terminava con “a”.

Gli Inseparabili hanno scelto “Tesa”.

La soluzione corretta era invece “Tenuta”, una possibilità che i concorrenti avevano anche preso in considerazione durante il ragionamento. La prima serata da campioni si è quindi conclusa senza vincite.

E il nuovo regno è stato brevissimo. Nella puntata successiva, trasmessa venerdì 25 settembre, Gli Inseparabili sono stati eliminati dalle Copia Incolla, tre giovani studentesse diventate così le nuove campionesse di Reazione a Catena.

Nel giro di pochi giorni, quindi, il programma ha assistito a una vera rotazione al vertice: dopo le 48 puntate delle Pappardelle, sono arrivate le Nonno Rock, poi Gli Inseparabili e infine le Copia Incolla.

Visualizzazioni: 2



