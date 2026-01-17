«Puzza di fogna a Crans Montana»: la badilata di Del Debbio agli svizzeri dopo le nuove scoperte investigative





“Seno odore di fogna!” Paolo Del Debbio a #drittoerovescio sulle responsabilità e la gestione delle indagini relative alla strage di Crans-Montana pic.twitter.com/89KCRzZ3tK — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) January 15, 2026

Nel programma di approfondimento di Rete 4, “Dritto e Rovescio”, il conduttore Paolo Del Debbio ha affrontato con fermezza la questione della strage di Crans-Montana, esprimendo critiche riguardo alle responsabilità e alla gestione delle indagini successive all’incidente. Ha dichiarato: “Si percepisce un’atmosfera di negligenza, non solo da parte di chi operava all’interno del locale, ma anche nell’ambiente circostante”.





In merito alle responsabilità del sindaco di Crans, Nicolas Féraud, Del Debbio si è espresso con altrettanta chiarezza: “Il sindaco dovrebbe rassegnare le dimissioni. Ha ammesso di non aver effettuato controlli al Le Constellation per anni, una competenza che gli competeva in quanto sindaco. Pertanto, la sua permanenza in carica appare inopportuna. Inoltre, la vice-sindaca, con le sue espressioni di dispiacere, non contribuisce a risolvere la situazione. Il sindaco, inoltre, ha avuto un alterco con i giornalisti”.

Sébastien Fanti, legale delle famiglie di quattro delle vittime del rogo, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla capacità del Canton Vallese di gestire un’indagine di tale portata. Come riportato dal Corriere, ha affermato: “Il Canton Vallese non dispone né delle risorse né delle competenze necessarie per condurre un’indagine di questo tipo. È fondamentale riconoscere la gravità della situazione e attivare risorse eccezionali, altrimenti si rischia un processo tra dieci anni”.

L’avvocato ginevrino Romain Jordan, che rappresenta una decina di famiglie, ha commentato il sistema Crans-Montana, affermando: “Esisteva una consapevolezza del rischio, che forse è stata accettata”. Questa affermazione si basa su un video del 2019, in cui un cameriere avvertiva di non avvicinare le fontanelle al soffitto, suggerendo che la conoscenza del pericolo fosse diffusa.

Nel frattempo, il sindaco Peraud sembra essersi ritirato dalla scena pubblica. Durante la conferenza stampa del 6 gennaio, ha commesso diverse gaffes, tra cui la dichiarazione: “Siamo i più colpiti da questo dramma, siamo anch’essi vittime”, parole che hanno suscitato forti critiche. Ha inoltre affermato: “Questa settimana è stata incredibilmente difficile. Non riuscirò mai a superare questo peso né il dolore di tutte queste famiglie, che porterò con me per il resto della mia vita”. Da allora, non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni.



