Quale vestito dovrebbe indossare la nonna al matrimonio di sua sorella? Scegli il tuo preferito per rivelare la tua vera personalità!

Non c’è niente come un matrimonio di famiglia per far venire a tutti la voglia di vestirsi eleganti! È una scusa meravigliosa per indossare qualcosa di bello, rivedere vecchi amici e festeggiare le persone che amiamo di più.





Guarda l’immagine: abbiamo qui quattro opzioni assolutamente splendide nei toni del blu navy e dell’oro: A, B, C e D. Vai avanti e scegli l’abito che ritieni più bello per la nonna da indossare nel grande giorno di sua sorella. Non pensarci troppo: scegli semplicemente quello che ti attira in modo naturale, e vediamo cosa rivela la tua scelta sulla tua vera personalità!

Se hai scelto A: La Compagna Pratica e Intelligente Scegliere l’opzione A dimostra che sei un meraviglioso mix di senso pratico e stile classico. Ami avere un aspetto curato, ma ti rifiuti anche di sacrificare la tua comodità per la moda. Il tuo spirito: Sei probabilmente la persona più organizzata del tuo gruppo di amici. Sei affidabile, equilibrata, e porti sempre un fazzoletto o un cerotto in più nella borsa, nel caso qualcuno ne avesse bisogno. La tua vibrazione: Ami le buone tradizioni di famiglia, ma ti piace anche la libertà di muoverti con facilità. Hai scelto la giacca corta perché è perfetta per una cerimonia in chiesa un po’ fredda, ma facile da togliere una volta che parte la musica ed è ora di scatenarsi in pista!

Se hai scelto B: L’Anima Sicura e Glamour Se i tuoi occhi sono andati dritti all’abito attillato con il bellissimo strascico di pizzo dorato, sei una donna che sa ancora come dominare la scena. Possiedi uno spirito audace e sicuro di sé, e non hai paura di un po’ di glamour. Il tuo spirito: Sei indipendente, giovane di cuore e piena di vita. Credi che l’età sia solo un numero e che una donna debba indossare ciò che la fa sentire assolutamente bella, qualunque cosa dica il calendario. La tua vibrazione: La gente ama starti accanto perché hai un’energia vivace che illumina qualsiasi festa. Apprezzi le cose belle della vita, ami una bella risata, e incoraggi sempre la tua famiglia a sognare in grande e a vivere a voce alta.

Se hai scelto C: La Signora Sofisticata e Senza Tempo Scegliere l’opzione C rivela che sei una vera signora di grazia, saggezza e raffinatezza. L’elegante design con peplum mostra un occhio per la bellezza equilibrata e senza tempo che non passa mai di moda. La tua forza: Hai una natura serena e gentile che fa sentire le persone immediatamente al sicuro accanto a te. Sei un’ascoltatrice meravigliosa e la pacificatrice designata della famiglia, perché sai sempre dire esattamente la cosa giusta. La tua vibrazione: Apprezzi le conversazioni profonde e significative più delle chiacchiere vuote. La tua casa è probabilmente piena di calorosi ricordi, foto di famiglia e un’atmosfera accogliente in cui tutti si sentono completamente i benvenuti.

Se hai scelto D: La Matriarca Regale e Premurosa Se ti sei innamorata del lungo e drammatico cappotto duster dell’opzione D, ti porti addosso la grazia di una regina. Questa scelta dimostra che apprezzi l’eleganza, la sobrietà e un look che sa di grandioso e di festa. La tua forza: Sei la fiera protettrice della tua famiglia. Il tuo cuore è incredibilmente grande, e mostri il tuo amore attraverso la tua profonda lealtà e la tua natura premurosa. La tua vibrazione: Ami riunire tutta la famiglia per le feste e le grandi cene. Le persone ti guardano con un immenso rispetto perché sei stabile, forte e ti porti sempre con un bellissimo senso di dignità.

Il verdetto In fin dei conti, tutti e quattro questi abiti sono assolutamente magnifici, perché rappresentano la grazia, la storia e la bellezza di una vita vissuta pienamente. Che tu sia l’organizzatrice pratica o l’anima glamour della festa, è il tuo stile unico a renderti speciale!

Quale numero hai scelto per la nonna, e la descrizione della personalità ti somigliava proprio?