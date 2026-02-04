“Quanti voti otterrà”: Mauro Corona spiazza tutti e profetizza un grande successo per il nuovo partito di Roberto Vannacci





Vannacci lascia la Lega e fonda un nuovo partito, Mauro Corona risponde a Bianca Berlinguer: “Vedrete la quantità di voti che otterrà” (VIDEO)





Vannacci lascia la Lega e fonda un nuovo partito, Mauro Corona a #ÈsempreCartabianca: “Vedrete la quantità di voti che otterrà” pic.twitter.com/FkZZz73XnE — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) February 3, 2026

Roberto Vannacci ha formalmente annunciato la sua separazione dalla Lega, sancendo la rottura definitiva anche a livello europeo. L’ex generale non è più membro del Gruppo dei Patrioti per l’Europa (PfE) al Parlamento europeo, la coalizione che include, tra gli altri, la Lega e il Rassemblement National di Marine Le Pen. La separazione politica è stata accompagnata da un messaggio personale rivolto a Matteo Salvini: “Ti voglio bene, ma la mia strada è un’altra”, ovvero il suo nuovo progetto politico: Futuro Nazionale. Poche ore dopo la separazione dalla Lega, il generale ha pubblicato sui social media il simbolo e il manifesto del movimento, presentandolo come l’inizio di una nuova fase: “Inseguo un sogno, e vado lontano. Futuro Nazionale. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l’Italia”.

Il manifesto chiarisce immediatamente la collocazione del nuovo soggetto politico. Come riportato dal Corriere della Sera, Vannacci rivendica una destra radicale e identitaria, distante sia dal moderatismo sia da qualsiasi compromesso: “La mia destra non è moderata”, afferma, “nessun pugile vince un incontro tirando ganci moderati”. Al centro del suo discorso vi sono concetti quali identità nazionale, sovranità, remigrazione, radici cristiane e romane dell’Italia. L’ex generale struttura la sua “carta dei valori” attraverso una sequenza alfabetica: virtù, identità, libertà, eccellenza, tradizione, amore. Il testo include posizioni nette su immigrazione e integrazione, con la remigrazione indicata come necessaria per chi non si assimila, sulla legittima difesa (“la difesa è sempre legittima”), sul rifiuto dei cosiddetti “delitti d’opinione” e sull’idea di famiglia, definita come “unica e insostituibile”, fondata su un uomo e una donna. L’Italia evocata da Vannacci è “romana e cristiana”, depositaria di una civiltà che va protetta e difesa. Questa linea colloca Futuro Nazionale a pieno titolo nell’area della destra estrema e identitaria.



