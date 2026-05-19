Quello nel negozio aveva la mia faccia, ma non era ancora me

Rimasi chiuso nella macchina per quelli che mi sembrarono minuti interi, anche se forse furono solo pochi secondi. Il mio respiro appannava il parabrezza, il telefono del negozio tremava tra le dita e fuori l’uomo alto continuava a fissarmi con la mia voce ancora incastrata nella bocca.





Dietro di lui, dentro il Reed’s Stop, il mio doppio stava fermo davanti alla vetrina. Era identico a me, almeno a prima vista. Stessa felpa grigia con il logo scolorito del negozio. Stessi capelli spettinati. Stessa postura curva di chi passa troppe ore seduto sotto luci fluorescenti. Ma c’era qualcosa di sbagliato nel modo in cui sorrideva.

Non sorrideva perché provava qualcosa. Sorrideva perché aveva capito che gli esseri umani lo fanno quando vogliono sembrare innocui. Mason era ancora al telefono. “Nolan, ascoltami. Devi allontanarti dall’ingresso.” “Non ho le chiavi.” “Allora vai nel bosco.” Guardai la linea degli alberi oltre il parcheggio. Buio compatto.

Il tipo di buio che sembra pieno anche quando non vedi niente. “Lui è venuto da lì,” dissi. “Lo so.” “E vuoi che ci vada?” Mason esitò. Quell’esitazione mi terrorizzò più di tutto. “Meglio il bosco che aprire una porta.”

L’uomo alto piegò la testa verso il finestrino. Il vetro emise un piccolo scricchiolio, anche se lui non lo stava toccando con forza. “Nolan,” disse con la voce di mia madre. Il cuore mi si fermò.

Non era una semplice imitazione. Era lei nei suoi ultimi mesi, stanca, rauca, gentile anche quando il dolore la faceva sudare. “Tesoro, fammi entrare. Fa freddo.” Chiusi gli occhi così forte da vedere macchie bianche. Mason iniziò a urlare dall’altro capo. “Non rispondere! Non rispondere a nessuna voce che conosci!”

Ma era troppo tardi, perché una parte di me aveva già risposto dentro. Non con parole. Con dolore. Con il ricordo di mia madre nel letto d’ospedale, della sua mano che cercava la mia, del fatto che non ero arrivato in tempo l’ultima notte. L’uomo fuori sorrise più largo. “Eccolo,” sussurrò. “Il posto morbido.” Il mio doppio dentro il negozio appoggiò anche l’altra mano alla vetrina.

Le luci dietro di lui lampeggiarono e per un istante non vidi più scaffali o casse. Vidi un corridoio stretto, lungo, pieno di porte dei dipendenti tutte uguali. Dietro ognuna qualcuno bussava.

“Che vogliono?” chiesi a Mason, ma la mia voce era così bassa che sembrava appartenere a un altro. “Non lo so.” “Sì che lo sai.” Silenzio. Poi Mason parlò con un tono diverso. “Vogliono essere invitati dentro posti che hanno regole.

Negozi, ospedali, scuole, case. Luoghi dove esiste un davanti e un dietro. Una parte pubblica e una privata. Se entrano dal davanti, devono fingere. Se entrano dal retro…” “Cosa?” “Possono prendere il ruolo di chi li ha fatti entrare.” Guardai il mio doppio. La cosa dietro la vetrina alzò una mano e mi salutò piano. “Quindi quello…” “Non è ancora te,” disse Mason. “Ma se riesce a uscire mentre tu sei ancora lì vicino, la gente vedrà te.

Ricorderà te. E tu diventerai la parte che non combacia.” Sentii la nausea salire. “Cosa è successo a te?” Mason non rispose subito. Poi disse: “Io ho aperto la porta del magazzino perché pensavo fosse il camion delle consegne. Ho visto me stesso entrare dalla pioggia. Sono scappato prima che uscisse dal negozio. Da allora non posso più entrare in un Reed’s Stop. Nessuno si ricorda che ci ho lavorato. I turni, i contratti, le foto, tutto cambiato. Come se avessi solo sognato quel lavoro.” “Ma io mi ricordo di te.” “Per ora.”

Il finestrino del lato guida si incrinò. Un segno sottile, a ragnatela. L’uomo alto non si era mosso. Non ne aveva bisogno. Il mio doppio dentro il negozio stava ridendo senza suono. Dovevo uscire. Dovevo muovermi.

Aprii lentamente la portiera del passeggero, tenendo gli occhi sull’uomo. Lui restò dal lato opposto dell’auto, immobile, educato. Troppo educato. Appena scesi, l’aria fredda mi colpì la faccia. Il bosco sembrava respirare. La porta automatica del minimarket si aprì da sola con un suono allegro e assurdo. Ding. Il mio doppio uscì.

Si fermò sotto l’insegna OPEN. Ora eravamo entrambi nello stesso parcheggio. Io vicino alla macchina. Lui davanti al negozio. L’uomo alto tra noi, come un arbitro. Il doppio parlò con la mia voce vera, non distorta. “Nolan, non fare scenate.” Mi sentii quasi svenire. Era così naturale. Così credibile. “Hai lavorato troppo. Sei stanco. Torna dentro.” Mason gridò: “Corri!” E io corsi.

Attraversai il parcheggio verso il lato della strada, non verso il bosco. Non so perché. Forse perché una parte del mio cervello scelse l’asfalto, la linea gialla, qualcosa di umano. Dietro di me sentii passi. Non veloci. Sicuri. Come se sapessero che prima o poi mi sarei fermato. La statale era vuota in entrambe le direzioni. Nessuna macchina. Nessun camion.

Solo la luce intermittente dell’insegna e il buio degli alberi. Corsi per forse duecento metri prima di rendermi conto che non sentivo più Mason al telefono. Guardai la mano. Il telefono del negozio era morto. Sul piccolo display compariva una scritta che non avevo mai visto: “LINEA INTERNA ATTIVA.” Poi una voce uscì dall’altoparlante.

Non Mason. Non mia madre. Io. “Stai peggiorando le cose,” disse la mia voce. “Più ti allontani, più spazio mi lasci.” Mi fermai. Errore. Dal bosco alla mia destra arrivò un fruscio. Qualcosa si muoveva parallelo a me tra gli alberi. Alto. Troppo alto. Il doppio era dietro, sulla strada, a una trentina di metri. Non correva. Camminava. L’uomo alto non lo vedevo più.

Fu allora che apparvero i fari. Due luci bianche in fondo alla statale. Un vecchio pickup avanzava lentamente verso di me. Sventolai le braccia come un pazzo. Il camion rallentò. Alla guida c’era la donna anziana della bottiglia d’acqua.

Abbassò il finestrino di pochi centimetri. “Sali dietro,” disse. “Non davanti.” Non feci domande. Mi arrampicai sul cassone mentre il mio doppio accelerava il passo. La donna ripartì di colpo, facendo stridere le gomme. Mi aggrappai al bordo metallico, il vento freddo che mi tagliava gli occhi. Guardai indietro. Il Reed’s Stop si allontanava, ma nella vetrina vedevo ancora la mia sagoma. No. Non una. Due. Il doppio fuori era tornato dentro? O quello dentro non era mai uscito? La donna guidò per quasi dieci minuti senza parlare.

Poi accostò vicino a un vecchio ponte di legno sopra un torrente. Scese e venne verso il cassone. “Mostrami le mani,” ordinò. Gliele mostrai. Lei guardò i palmi, le unghie, poi i polsi. “Bene. Ancora sei tu.” “Ancora?” Lei ignorò la domanda. “Ti ha parlato con la voce di qualcuno morto?” Annuii. “Tua madre?” Mi si chiuse la gola. “Sì.” La donna sospirò. “Quelli imparano dai punti in cui sei aperto.”

Disse di chiamarsi Agnes Bell. Aveva gestito il Reed’s Stop negli anni Ottanta, quando era ancora di sua famiglia. “Non era un negozio allora,” disse. “Era una stazione di cambio per taglialegna e camionisti. La porta sul retro dava direttamente al vecchio deposito. Poi costruirono il minimarket intorno alla struttura.

Ma certe soglie non cambiano solo perché cambi l’insegna.” Cercavo di capire mentre il freddo mi entrava nelle ossa. “Cosa c’è dietro quella porta?” Agnes guardò verso la direzione del negozio. “Dipende da chi bussa.” “È un fantasma?” Lei rise piano, senza divertimento. “I fantasmi almeno sono stati vivi.” Tirò fuori una piccola chiave arrugginita appesa a un cordino. “Mio marito sparì lì nel 1996. O meglio, tornò. Ma non era lui. L

a cosa indossò il suo nome per tre giorni. Abbastanza perché i vicini pensassero che io fossi impazzita quando dissi che non era mio marito.” “Come l’hai fermata?” Agnes mi fissò. “Non l’ho fermata. Ho bruciato il deposito. Il negozio fu ricostruito. La porta rimase.”

Mi portò in una tavola calda aperta ventiquattr’ore su ventiquattro a quasi trenta chilometri di distanza. Le luci al neon e il rumore della friggitrice mi fecero quasi piangere. Persone. Cameriere. Odore di caffè. Agnes mi fece sedere in un angolo, lontano dalle finestre. “Devi chiamare la polizia,” dissi. “L’ho fatto tante volte.” “E?” “Arrivano, trovano niente, archiviano.

O trovano qualcosa e non ne parlano più.” Mi raccontò che ogni pochi anni qualcuno lavorava di notte da solo e succedeva di nuovo. Un blackout breve. Una figura nel parcheggio. La porta dei dipendenti. Il doppio. Alcuni scappavano e perdevano pezzi della propria vita: documenti cancellati, amici che non li riconoscevano, famiglie convinte che fossero bugiardi.

Altri restavano. E il giorno dopo continuavano a lavorare, gentili, puntuali, sorridenti. “Come faccio a sapere chi sono?” chiesi. Agnes guardò la cameriera che ci versava il caffè. “Non lo sai sempre.” La cameriera sorrise. Per un secondo ebbi l’impressione che il sorriso fosse troppo ampio. Poi passò. Forse era solo il trauma. Forse no.

Alle 4:13 il telefono della tavola calda squillò. La cameriera rispose, poi si voltò verso di me. “È per te.” Il sangue mi si fermò. “Non sa neanche il mio nome,” dissi. La cameriera abbassò lentamente la cornetta sul bancone, come se improvvisamente avesse paura anche lei. Agnes si alzò. “Non rispondere.”

Ma il telefono aveva il vivavoce rotto o forse non era più un telefono normale, perché la voce uscì lo stesso. Era Mason. “Nolan? Sono al negozio. La polizia è qui. Dove sei?” Mi alzai così in fretta che rovesciai il caffè. “Mason?” Agnes mi afferrò il braccio. “No.” La voce continuò. “Hanno trovato sangue nel corridoio quattro. Devi tornare a spiegare. Dicono che sembra tuo.” Il corridoio quattro. Il fotogramma. Il mio doppio. “Come faccio a sapere che sei tu?” chiesi. Pausa. Poi la voce di Mason disse: “Perché ti ho detto di non aprire il retro.” Agnes scosse la testa. “Lo sa anche lui adesso.” “Chi?” “Quello con la tua faccia.”

La linea morì. Cinque minuti dopo, due auto della polizia arrivarono fuori dalla tavola calda. Non con le sirene. Lentamente. Come se sapessero già dove sedersi. Due agenti entrarono. Uno era giovane, l’altra una donna sulla cinquantina. Chiesero di Nolan Price. Agnes sussurrò: “Non dire che sei tu finché non dicono il tuo nome completo.” Troppo tardi. Il giovane agente mi guardò e disse: “Nolan Price?” Non risposi.

La donna agente notò Agnes e la sua espressione cambiò. “Agnes Bell.” Non sembrava felice di vederla. “Dovrebbe smettere di interferire.” Agnes sorrise senza calore. “E voi dovreste smettere di fingere che quel negozio sia normale.” Gli agenti si scambiarono uno sguardo. La donna si sedette di fronte a me. “C’è stata una segnalazione al Reed’s Stop. Il suo collega Mason Greer dice che lei ha abbandonato il turno, forse in stato confusionale.” “Mason non era lì,” dissi. “È arrivato dopo.” “E cosa ha trovato?”

Lei aprì una cartellina e mi mostrò una foto stampata. Il corridoio quattro. Io ero in piedi sotto la luce automatica, il viso pallido, gli occhi spalancati. A pochi centimetri da me c’era qualcosa che la telecamera aveva catturato solo a metà: una figura alta, piegata in avanti, senza volto definito. Sembrava fatta di buio compresso. E dietro quella figura, riflesso nel freezer, c’era un secondo me che sorrideva.

“Questo non sono io,” dissi, indicando il riflesso. La donna agente non batté ciglio. “Lo sappiamo.” Quelle due parole cambiarono tutto. “Allora perché sono qui?” “Perché la cosa che le somiglia è ancora nel negozio. E sta dicendo a tutti che lei è il falso.” Mi venne da ridere. Non perché fosse divertente. Perché il mondo era diventato così assurdo che il corpo cercava un’uscita qualsiasi. “E voi come decidete?” L’agente mise sul tavolo un piccolo registratore. “Con le incongruenze.” Premette play.

La mia voce parlò dall’apparecchio: “Mi chiamo Nolan Price. Sono nato il 3 marzo 1996. Mia madre è morta il 12 agosto 2018.” Poi un fruscio. La stessa voce continuò: “Mio padre si chiamava Harold.” Io sussultai. “Non lo so.” L’agente mi fissò. “Cosa?” “Non so il nome di mio padre. Non l’ho mai saputo.” Agnes chiuse gli occhi, sollevata. L’agente spense il registratore. “La copia riempie i vuoti con ciò che pensa sia plausibile. È così che li prendiamo, quando siamo fortunati.”

Pensavo che mi avrebbero portato al sicuro. Invece mi dissero che dovevo tornare al negozio. “No,” dissi subito. “Assolutamente no.” L’agente, che si chiamava Maren Holt, parlò con voce bassa. “Se non torna prima dell’alba, il negozio apre con lui dentro. La gente entrerà. Comprerà caffè. Parlerà. Gli darà dettagli. Più interazioni ha, più diventa stabile.” “E io?” “Lei diventerà meno stabile.” Guardai le mie mani. Per un secondo le linee dei palmi sembrarono sfocate, come inchiostro bagnato. “Cosa significa?” Maren non addolcì la risposta. “Significa che potremmo iniziare a dimenticare quale dei due è salito sul pickup di Agnes.” Il tavolo sembrò inclinarsi. Agnes mi prese la mano. “Devi chiudere la soglia.” “Come?” “Facendogli aprire la porta sbagliata.” Mi spiegarono il piano lì, tra odore di bacon e caffè bruciato, mentre fuori il cielo restava nero. Le cose che bussavano potevano entrare solo se invitate attraverso il retro. Ma una volta dentro e incomplete, potevano essere rimandate indietro se qualcuno con il nome giusto le costringeva a varcare la stessa soglia al contrario. Non bastava spingerle. Dovevano scegliere. Dovevano credere che dall’altra parte ci fosse qualcosa che volevano.

Alle 5:02 tornammo al Reed’s Stop. Due volanti, il pickup di Agnes e io sul sedile posteriore con il cuore che mi martellava. Il negozio era illuminato. L’insegna OPEN tremolava. Dietro il bancone c’era me. Il doppio alzò la mano quando ci vide entrare dalla porta principale. “Agenti,” disse con la mia voce migliore, calma, tremante al punto giusto. “Grazie a Dio. Quello è l’uomo che mi ha seguito.” Indicò me. Sentii Maren irrigidirsi. Perché era bravo. Dannatamente bravo. Aveva paura negli occhi. Aveva il rossore giusto sulle guance. Sembrava una vittima. Io invece sembravo un pazzo esausto raccolto sul ciglio della strada. “Nolan,” disse Maren al doppio. “Puoi venire qui?” Lui sorrise appena. “Certo.” Uscì da dietro la cassa. Camminava quasi perfettamente. Quasi. Ma ogni tanto il piede sinistro arrivava mezzo secondo tardi, come se il corpo stesse imparando in tempo reale.

Agnes rimase vicino all’ingresso principale, stringendo la chiave arrugginita. Io dovevo parlare. Dovevo diventare l’esca. Il doppio mi guardò con compassione. “Hai bisogno di aiuto,” disse. “Ti ricordi tua madre? Ti ricordi l’ospedale?” La voce tremò esattamente dove doveva tremare. Mi fece male. “Smettila.” “Lei ti ha aspettato e tu non sei arrivato.” Quella frase mi colpì come un pugno. Maren sussurrò: “Non reagire.” Ma era tardi. Il doppio vide la ferita aprirsi. Sorrise. “Posso correggerlo.” La sua voce cambiò. Divenne quella di mia madre. “Nolan, vieni qui. Questa volta sei in tempo.” Per un secondo non vidi più il minimarket. Vidi la stanza d’ospedale. Le tende azzurre. Il bicchiere d’acqua sul comodino. La mano di mia madre immobile. Feci un passo avanti. Il doppio fece un passo verso di me. Agnes gridò: “Adesso!”

Maren sparò alle luci. Non al doppio. Alle luci sopra il corridoio del magazzino. Il negozio piombò in una penombra spezzata dal neon dell’insegna. Agnes corse verso la porta dei dipendenti e infilò la chiave arrugginita in una serratura che non avevo mai notato. La porta si aprì. Dietro non c’era il magazzino. C’era il corridoio che avevo intravisto nella vetrina: lungo, stretto, pieno di porte uguali, con colpi che arrivavano da ogni lato. Il doppio smise di sembrare me. Solo un po’. La pelle del collo tremolò. Gli occhi divennero troppo scuri. “Chiudi,” disse con la mia voce. “Chiudi subito.” Io capii cosa voleva. Non voleva tornare lì. Dovevo farlo scegliere. Dovevo dargli qualcosa che desiderava più della mia vita. Così dissi la cosa più crudele che potessi pensare. “Mia madre non ti crederebbe.” Il doppio si voltò lentamente verso di me. “Cosa?” “Puoi avere la mia faccia. La mia voce. I miei turni. Ma lei saprebbe che non sei suo figlio.” Il suo sorriso sparì. La cosa fece un passo verso di me. “È morta.” “Sì,” dissi. “E ancora ti riconoscerebbe per quello che sei.”

Urlò. Non con la mia voce. Non con nessuna voce umana. Si scagliò verso di me, ma Maren e l’altro agente lo spinsero lateralmente con una barra metallica. Non lo colpirono come un corpo. Lo guidarono come qualcosa che non aveva peso stabile. Agnes, davanti alla porta aperta, gridò il mio nome completo. “Nolan Everett Price!” Non sapevo di avere un secondo nome finché non lo disse. Forse era nei documenti. Forse lo inventò. Ma la cosa reagì. Si bloccò, come se quel nome fosse una corda attorno al collo. Io ripetei: “Nolan Everett Price.” Il doppio tremò. La sua faccia si aprì al centro, non con sangue, ma con buio. Maren urlò: “Digli di andare al turno!” Non capii. Agnes sì. “Il tuo turno è finito,” gridò. “Esci dal retro.” La frase sembrò una regola. Il doppio si contorse. “No.” Io feci l’ultimo passo. “Il tuo turno è finito. Esci dal retro.” Allora lo fece. Non perché volesse. Perché qualcosa dentro quella soglia riconobbe il comando. Indietreggiò nel corridoio impossibile. Le porte lungo le pareti iniziarono a bussare tutte insieme. Toc. Toc. Toc. Poi la porta dei dipendenti si chiuse di colpo.

Le luci tornarono. Il magazzino era di nuovo dietro la porta. Normale. Scatole di patatine, bibite, detersivi. Io caddi in ginocchio. Maren mi controllò il polso. Agnes si sedette per terra, improvvisamente vecchissima. L’altro agente vomitò nel cestino dei gratta e vinci. Nessuno parlò per un po’. Poi il telefono del negozio squillò. Tutti lo fissammo. Maren prese la cornetta e non disse niente. Ascoltò. Il suo volto si fece duro. Riattaccò. “Era Mason?” chiesi. “No.” “Chi?” Lei guardò la porta dei dipendenti. “Te.” Non chiesi cosa avesse detto. Non volevo saperlo.

Il rapporto ufficiale parlò di crisi nervosa, vandalismo, malfunzionamento elettrico e un tentativo di intrusione non confermato. Mi licenziai quella mattina stessa. Mason sparì per tre giorni e poi mi chiamò piangendo, dicendo che per qualche ora non ricordava il mio cognome. Agnes tornò nel suo pickup e non la vidi mai più, ma una settimana dopo ricevetti una busta senza mittente. Dentro c’era una copia della foto del corridoio quattro. Sul retro, scritto a mano: “Se ti dimenticano, scrivi il tuo nome su carta e tienilo addosso.” Da allora porto nel portafoglio un biglietto con scritto: Nolan Everett Price. Non so se Everett sia davvero il mio secondo nome. Non ho il coraggio di controllare. Funziona, e mi basta.

Il Reed’s Stop è ancora aperto. L’ho visto online. Nuova gestione, nuove recensioni, stessi orari. Qualcuno ha scritto tre mesi fa: “Commesso notturno gentilissimo, un po’ strano ma simpatico.” Ho guardato la foto allegata. Il bancone, gli snack, l’insegna dei gratta e vinci. Dietro la cassa c’era un ragazzo che non conosco. O forse lo conosco e non me lo ricordo più. Il suo sorriso era appena troppo largo. Forse era solo la qualità della foto. Forse no. Ogni tanto, di notte, sento tre colpi contro la porta del mio appartamento. Non apro mai. Una volta la voce fuori era Mason. Una volta mia madre. Una volta era la mia, calma e stanca, che diceva: “Il tuo turno non è finito.” Io mi siedo sul pavimento, tiro fuori il biglietto dal portafoglio e leggo il mio nome finché il bussare smette.

Se lavorate di notte da soli in un negozio remoto, fatevi un favore: non ignorate le regole stupide. Non aprite il retro a nessuno. Non importa se dice di essere il collega, il corriere, la polizia, vostra madre o voi stessi. La porta principale è per i clienti. La porta dei dipendenti è per chi appartiene già al posto. E certe cose, se le fate entrare da lì, non vogliono comprare niente. Vogliono timbrare al posto vostro.