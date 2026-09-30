Questa sera su Italia 1 “Shark 2 – L’abisso”: Come finisce, trama e cast





Questa sera alle ore 21:30 su Italia 1 andrà in onda “Shark 2 – L’abisso”, atteso sequel diretto da Ben Wheatley e uscito nelle sale nel 2023. Il film, titolo originale Meg 2: The Trench, prosegue le avventure iniziate con il fortunato “Shark – Il primo squalo” del 2018 e offre al pubblico un’esperienza visiva di 116 minuti ricca di azione, suspense e spettacolarità eccessiva.





Jason Statham torna nei panni di Jonas Taylor

Jason Statham interpreta ancora Jonas Taylor, guidando una squadra di esploratori scientifici in un’immersione nelle profondità estreme della Fossa delle Marianne, uno degli scenari naturali più misteriosi del pianeta. La situazione degenera con la scoperta di un’operazione mineraria illegale sul fondo dell’oceano, che causa un’esplosione capace di liberare mostri giganti preistorici e altre creature mai viste.

Il gruppo di Taylor si ritrova così intrappolato in una doppia lotta: da un lato contro i predatori marini fuori misura, dall’altro contro i mercenari responsabili delle attività estrattive illegali, mettendo in pericolo la sicurezza dell’intera spedizione e dell’ambiente marino circostante.

Il cast internazionale e la trama alla base

Oltre alla presenza di Jason Statham, il film vede la partecipazione di Wu Jing (Jiuming Zhang), Shuya Sophia Cai (Meiying Zhang), Cliff Curtis (James “Mac” Mackreides), Page Kennedy (DJ), Sergio Peris-Mencheta (Montes), Sienna Guillory (Hillary Driscoll), Skyler Samuels (Jess) e Melissanthi Mahut (Rigas).

La sceneggiatura si basa sul romanzo “Minaccia dagli abissi” di Steve Alten, autore che aveva già ispirato il primo capitolo della saga. Il coinvolgimento di un cast internazionale sottolinea lo spirito “blockbuster” della produzione, pensata per un pubblico globale.

Un film da sabato sera: effetti speciali e spettacolo

Shark 2 – L’abisso non mira al rigore scientifico, ma si propone come puro intrattenimento, unendo una narrazione dalle sfumature sci-fi e horror acquatico a scene ad alto impatto visivo e a un tono dichiaratamente pop.

«La logica cede spesso il passo allo spettacolo di effetti digitali e alle battaglie con creature gigantesche: ideale per chi cerca adrenalina e divertimento senza troppi pensieri.»

Chi preferisce la tensione psicologica o una rappresentazione realistica della scienza potrebbe restare deluso; qui, però, l’obiettivo è stupire e divertire grazie a una miscela di generi che trova nel grande schermo la sua dimensione ottimale.

Programmazione e possibilità di visione

L’appuntamento è fissato per mercoledì 30 settembre 2026 alle 21:30 su Italia 1. Subito dopo, il palinsesto propone la trasmissione “Come ti leggo – Page a Vu” condotta da Sonia Bruganelli.

Chi non potrà seguire il film in diretta avrà comunque la possibilità di recuperarlo tramite la piattaforma Mediaset Infinity, disponibile anche in modalità on demand subito dopo la messa in onda.

Il fenomeno dei film con squali giganti continua così a conquistare pubblico anche in Italia, grazie a una formula che unisce spettacolo, suspense ed effetti speciali di ultima generazione.

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