Ragazza di 14 anni scoperta sola in casa tra rifiuti e animali: un biglietto racconta l’attesa vana

Una drammatica scoperta ha avuto luogo in Alabama, dove una ragazza di 14 anni è stata trovata abbandonata in una casa insieme a sette cani, uno dei quali è stato rinvenuto morto all’interno di un armadio. La situazione è emersa domenica scorsa quando una passante ha notato la giovane vagare in strada in stato confusionale, lamentando dolori addominali e vertigini. Immediatamente, la ragazza è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie.
Durante le sue dichiarazioni agli agenti di polizia e agli operatori dei servizi per la tutela dei minori, la ragazza ha riferito di vivere da sola in quella casa dal febbraio 2025 e di non aver visto sua madre e il patrigno dall’ultima volta, avvenuta il 31 ottobre 2025. La perquisizione condotta nella casa ha rivelato condizioni igieniche deplorevoli, con sporcizia, escrementi di animali sparsi ovunque e avanzi di cibo abbandonati sul pavimento, oltre alla presenza di insetti.
Dopo essere stati contattati dalle forze dell’ordine, i genitori della ragazza, che si erano trasferiti in Florida per motivi di lavoro, sono tornati nella contea di Mobile. La madre, di 43 anni, e il compagno, di 52 anni, hanno spiegato che avevano lasciato la figlia in Alabama perché “non voleva lasciare i suoi animali”. Hanno aggiunto che la ragazza riceveva regolarmente cibo tramite servizi di consegna a domicilio.
Tuttavia, questa giustificazione non ha convinto gli investigatori, che hanno proceduto all’arresto della coppia per abuso su minori e crudeltà aggravata verso gli animali. Lo sceriffo della contea ha dichiarato: “Quando è stato chiesto perché la figlia fosse stata lasciata sola, la madre ha dichiarato che la minorenne non voleva lasciare i suoi animali, ma stiamo continuando a cercare risposte sul perché questa ragazza vivesse da sola e se altri abbiano provato a chiamare le forze dell’ordine.”
Le autorità hanno spiegato che la comunicazione tra la ragazza e sua madre avveniva principalmente tramite chat e videochiamate. Tuttavia, un biglietto straziante trovato nella camera della 14enne potrebbe complicare ulteriormente la situazione della madre. Nel messaggio, la ragazza aveva scritto: “Quante volte la mamma mi dice che non può venirmi a prendere”, accompagnato da 87 trattini, che indicano quante volte aveva desiderato che la madre tornasse a prenderla.
Questa scoperta ha sollevato ulteriori interrogativi sulla situazione familiare e sull’adeguatezza delle cure fornite alla giovane. Le autorità stanno ora indagando su come sia stato possibile che la ragazza sia rimasta da sola per così tanto tempo e se ci siano stati segnali di allerta ignorati da chi avrebbe dovuto intervenire. La condizione in cui è stata trovata la ragazza e gli animali ha messo in evidenza la necessità di una maggiore attenzione da parte dei servizi sociali e delle forze dell’ordine per prevenire situazioni simili in futuro.
In questo contesto, il caso ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, sollevando preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei minori e al benessere degli animali. La comunità è rimasta scioccata dall’accaduto e molte persone si sono mobilitate per chiedere giustizia per la ragazza e gli animali coinvolti.
Al momento, la ragazza è sotto la protezione dei servizi sociali e sta ricevendo le necessarie cure psicologiche e fisiche. Le autorità hanno avviato un’indagine approfondita per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo abbandono e per garantire che simili episodi non si ripetano in futuro. La situazione della coppia di genitori rimane sotto esame, con la possibilità di ulteriori sviluppi legali nei prossimi giorni.
