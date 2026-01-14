Rapina finita male: un 37enne muore accoltellato dal proprietario. I familiari in ospedale esplodono: Distrutta una porta, è una vergogna!





Stamattina, a Magenta, un uomo di trentasette anni non ce l’ha fatta. Era arrivato in ospedale con una brutta ferita al torace, aperta da qualcosa di affilato. Sconosciuti lo hanno abbandonato fuori dal pronto soccorso nel pieno dell’hinterland milanese. La sera prima c’era stata una colluttazione violenta. Due persone sono rimaste ferite durante quello che sembrava un furto finito male. Uno dei due era il padrone di casa. L’altro, pare, chi voleva rubare. Mercoledì 14 gennaio resta la data segnata per questo episodio nero. Nessuno ha ancora chiaro come sia successo tutto quanto.





Subito dopo è venuta fuori com’è andata. Un uomo di 37 anni, insieme a un altro, è entrato in un appartamento a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Dentro, il proprietario dell’abitazione – 33 anni – li ha affrontati con un coltello alla mano. Nella colluttazione, l’intruso è stato ferito. Ma non solo lui. Anche chi abita lì ha ricevuto calci e pugni, finendo poi in ospedale. Intanto, davanti all’ospedale di Magenta, si sono presentate tante persone vicine alla vittima.

La loro presenza ha reso più difficile il lavoro del personale medico. I carabinieri di Varese hanno raccontato che tutto è successo intorno alle undici. Due individui hanno forzato la porta di una villetta nel Comune menzionato, con l’intenzione di portar via qualcosa. In casa c’era il padrone dell’appartamento.

Rumori improvvisi lo avevano insospettito. Così ha trovadel ladri dentro camera sua. La situazione si è fatta pesante quasi subito. Ha preso botte in faccia durante la rissa. Uno dei due però ha beccato un fendente da un coltello che impugnava lui. Dopo l’accaduto, entrambi se ne sono andati di corsa.

Fuori li aspettava un amico in macchina. Hanno abbandonato il ferito fuori dall’ospedale di Magenta. Soccorso immediatamente, non ce l’ha fatta. È spirato poco più tardi. Sul caso lavorano le forze dell’ordine. Sono loro a guidare ogni fase delle verifiche. I militari operano sotto indicazioni della magistratura locale.

Di chi stiamo parlando?

Un uomo viveva in un accampamento a Torino. Ferito durante una lite per un furto, muore a Lonate Pozzolo. A spararlo era stato il proprietario dell’abitazione. Notizia della morte arriva ai parenti, che partono da Torino. Il corpo giace nell’obitorio di Magenta. Arrivati in ospedale, i familiari sfondano l’ingresso del pronto soccorso. La situazione precipita subito. Sul posto arrivano polizia e carabinieri.



