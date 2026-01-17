Rissa tra minorenni alla stazione di Bastia Umbra: 16enne ferito alla testa con un’accetta





Un grave episodio di violenza si è verificato nei pressi della stazione ferroviaria di Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove una rissa tra adolescenti ha avuto conseguenze serie, incluso un ferito grave. Secondo le indagini condotte dalla Polizia di Stato, che è intervenuta sul posto insieme al personale del commissariato di Assisi, il conflitto ha coinvolto diversi giovani, molti dei quali di origine straniera.





Le prime ricostruzioni indicano che almeno due gruppi di coetanei hanno iniziato a confrontarsi nel piazzale antistante la stazione, inizialmente con spinte e pugni. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata, con alcuni ragazzi che hanno impugnato oggetti di uso comune, trasformandoli in armi improprie. Tra questi, un’ascia e una zappa, che hanno aumentato il livello di pericolo della rissa.

Durante la colluttazione, un ragazzo di 16 anni è stato colpito alla testa da un altro minorenne con un’accetta. Il giovane ferito, Youssef Abanoub, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove ha ricevuto cinque punti di sutura per la profonda ferita alla fronte. Dopo le cure, è stato dimesso, ma resta sotto osservazione medica. Un altro amico di Youssef ha subito lesioni minori e sarebbe stato colpito con il manico dell’accetta, perdendo i sensi a causa della violenza del colpo.

La madre di Youssef ha formalizzato una denuncia presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia, supportata dall’avvocato Saschia Soli. La denuncia include video e foto che documentano l’aggressione, con la richiesta di chiarire le responsabilità e le cause alla base di questo scontro, che potrebbe avere conseguenze legali significative.

Le motivazioni che hanno portato all’aggressione non sono ancora state chiarite, ma si sospetta che la rissa possa essere collegata a un precedente procedimento penale. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza per ricostruire la sequenza degli eventi e identificare tutti i partecipanti alla rissa.

Oltre ai due giovani trasportati in ospedale, si segnala che altri minorenni hanno riportato lesioni di entità minore. Le indagini proseguono per accertare se ci siano ulteriori minorenni coinvolti che non sono ancora stati identificati.

Questo episodio di violenza giovanile ha sollevato preoccupazioni nella comunità locale e ha messo in evidenza la necessità di affrontare le dinamiche di conflitto tra i giovani. Le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza e prevenire simili episodi in futuro, sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo e di strategie efficaci per la gestione dei conflitti tra adolescenti.



