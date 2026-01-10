Ristoratore nella bufera per un cartello anti-Maranza: “Vietato l’ingresso”

In soli due anni, il ristorante Citysea si è affermato non solo come punto di riferimento per la cucina gourmet, ma anche come meta prediletta della movida giovanile palermitana. Attraverso i propri canali social, il proprietario, Giunta, ha lanciato una provocatoria proposta: l’introduzione di un divieto di accesso per individui che egli stesso definisce “maranza”, auspicando che tale iniziativa venga emulata da altri colleghi del settore.
“Da oggi viene formalizzato il primo divieto di accesso presso Citysea”, dichiara Giunta nel video diffuso in prossimità dell’ingresso del locale, situato al Molo Trapezoidale di Palermo. Nel video, Giunta mostra un cartello recante il simbolo universale di divieto, rappresentato da un cerchio barrato, all’interno del quale è raffigurata la sagoma di un uomo barbuto. (VIDEO)
Qui i Maranza non possono entrare pic.twitter.com/ogKuSFIZIN
— DC News (@DNews10443) January 10, 2026
Add comment