Rita Rusic smentisce la rottura con Cristiano Di Luzio: «Nessun tradimento, siamo ancora felici»





Rita Rusic, nota produttrice e volto del mondo dello spettacolo, interviene pubblicamente per mettere fine alle voci su una presunta crisi con il compagno Cristiano Di Luzio, imprenditore e modello più giovane di lei di 30 anni. Ospite nel programma televisivo La Volta Buona condotto da Caterina Balivo, la Rusic smentisce categoricamente le indiscrezioni che la volevano in rottura con il 35enne, con cui è legata da circa sei anni e che ha condiviso l’esperienza di Pechino Express nel 2022.





Negli ultimi giorni, sui social e nei principali siti di gossip italiani, era circolata la voce di un presunto tradimento da parte di Di Luzio, alimentando ulteriori speculazioni sulla coppia. Di fronte alla curiosità della conduttrice, Rita Rusic scherza sull’argomento, specificando di non aver mai dato spazio a confronti accesi o crisi di gelosia:

«Ci siamo guardati e siamo andati a festeggiare. Non ne abbiamo parlato.»

La produttrice, che nel tempo si è distinta per la sua riservatezza sulla vita privata, rivela così di avere trovato un equilibrio maturo nel rapporto. Sottolinea infatti che non è fondamentale ciò che prova l’altro, ma come ci si sente insieme, ribadendo la fiducia nel compagno:

«Non credo a una relazione parallela e non voglio indagare.»

Una risposta ai gossip e alle malelingue

Con queste dichiarazioni, Rita Rusic allontana qualsiasi ombra sulla relazione e si mostra serena nel proseguire il legame con Di Luzio. La loro partecipazione a Pechino Express aveva già dimostrato pubblicamente la complicità nella coppia, nonostante la notevole differenza d’età. In Italia, storie come la loro spesso alimentano dibattiti sui rapporti con ampio gap generazionale e sulla pressione mediatica.

L’indiscrezione smentita di Rita Rusic appare come un invito a rispettare la privacy personale, ricordando che nella società italiana il rispetto del vissuto individuale è ancora un tema cruciale nei confronti della cronaca rosa.

Dal salotto Rai, quindi, la produttrice rilancia il messaggio di serenità e stabilità: nessuna rottura e nessun addio, ma un sentimento che resta saldo dopo sei anni insieme.

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