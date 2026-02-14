Romina Power torna su Ylenia: “Dopo la sua scomparsa mi chiamò solo Sophia Loren”





Romina Power ha recentemente condiviso le sue esperienze e riflessioni in un’intervista al programma di Radio2 Stai Serena, condotto da Serena Bortone e Max Cervelli. La cantante ha pubblicato il suo libro intitolato “Pensieri profondamente semplici. L’abbecedario della mia vita”, un’opera che ha descritto come un modo per far conoscere la sua vera essenza. Power ha spiegato che, per molto tempo, ha preferito mantenere un profilo basso, lasciando che fossero gli altri a parlare per lei. Tuttavia, ha sentito che era giunto il momento di esprimere il proprio pensiero: “Sono arrivata a tre quarti della mia vita e ho detto: se non faccio sentire il mio pensiero adesso, sarà troppo tardi”.





Nel corso dell’intervista, Romina ha affrontato uno dei capitoli più dolorosi della sua vita: la scomparsa della figlia Ylenia, avvenuta nel 1993. Ricordando quel tragico evento, ha descritto Ylenia come un “punto cardine” della loro famiglia, la cui assenza ha lasciato un vuoto incolmabile. “Sparendo lei è venuto a mancare un punto cardine nella nostra famiglia”, ha dichiarato l’artista, evocando il ricordo di una giovane donna brillante e piena di vita.

Power ha descritto Ylenia con affetto, sottolineando la sua intelligenza e curiosità. “Era veramente un sole, un’intelligenza superiore, molto intellettuale, aveva una curiosità infinita del mondo e scriveva in una maniera incredibile”. Prima della sua scomparsa, Ylenia era in un momento cruciale della sua vita, mancando solo di un esame per completare gli studi universitari e avendo già ricevuto un’offerta di lavoro.

Durante il periodo di grande dolore, Romina Power ha trovato conforto nella preghiera. Ha condiviso che il rosario le ha fornito una certa calma e una pace interiore nei momenti più bui. Tuttavia, ha anche evidenziato come il mondo dello spettacolo non le sia stato di grande supporto, con l’eccezione di una telefonata ricevuta da Sophia Loren. La loro conversazione, ha spiegato, è stata “da mamma a mamma, molto profonda”.

Oltre a riflettere sulla perdita di Ylenia, Romina ha parlato anche della sua vita sentimentale attuale. Ha rivelato che, sebbene non sia innamorata in questo momento, le piacerebbe riassaporare le emozioni legate all’amore. “Vorrei avere di nuovo quel romanticismo, quel fuoco sacro”, ha affermato. Tuttavia, ha anche mostrato un certo disincanto nei confronti dei sentimenti, dicendo: “È un’illusione… però è un’illusione che ci piace avere. Chi non vuole essere un po’ innamorata?”.

Attualmente, Romina Power trova serenità nelle piccole cose della vita quotidiana, come il contatto con la natura e la tranquillità. Ha sottolineato come questi elementi le permettano di mantenere un equilibrio interiore. La cantante ha chiarito che, pur non avendo un compagno al suo fianco, si dedica a coltivare la propria felicità attraverso momenti di pace e contemplazione.

L’intervista ha offerto uno spaccato autentico della vita di Romina Power, rivelando non solo il suo lato artistico ma anche le sfide personali che ha affrontato nel corso degli anni. Con il suo libro, ha cercato di trasmettere un messaggio di autenticità e riflessione, invitando i lettori a conoscere una parte di sé che è rimasta in ombra per troppo tempo.



