Lucio Presta: “Diedi a Paolo Bonolis la lista degli amanti di Sonia Bruganelli”





Nel suo recente libro, Lucio Presta ha lanciato una serie di rivelazioni sorprendenti riguardo al suo rapporto con l’ex assistito Paolo Bonolis. Secondo quanto riportato, la fine della loro amicizia sarebbe stata influenzata dalla ex moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli, la quale avrebbe fatto delle affermazioni compromettenti che avrebbero portato a un allontanamento tra i due.





Presta sostiene che nel 2024, dopo la separazione da Bruganelli, Bonolis stesse considerando di tornare a lavorare in Rai, seguendo i consigli del suo agente. Tuttavia, Sonia non avrebbe approvato questa decisione, temendo che un ritorno al servizio pubblico avrebbe limitato le sue opportunità di produrre i propri programmi in Mediaset. Inoltre, Presta suggerisce che Bruganelli avesse interesse a mantenere Bonolis in Mediaset, per aumentare le sue possibilità di ottenere un ruolo come opinionista all’Isola dei Famosi.

Secondo il racconto di Presta, la situazione si sarebbe complicata quando Sonia avrebbe rivelato a Bonolis di averlo tradito con lui stesso, un’affermazione che Presta ha categoricamente smentito. In risposta a quella che definisce una “bugia”, ha fornito a Bonolis un elenco di presunti amanti di Bruganelli, affermando: “Ti vorrei dire che tua moglie è stata con quel chirurgo, quel noto conduttore, quel noto cantante che ha vinto Sanremo, quel noto ballerino, quel dirigente e altri che vorrei evitarti, con un artista di un musical, forse una delle poche volte che l’ho vista innamorata di un uomo. E attenzione, quella persona l’hai portata con te e con me a Firenze”.

Presta ha dichiarato che le informazioni sugli amanti di Sonia gli erano state fornite dalla stessa, la quale si sarebbe confidato con amici intimi. Questo scambio di accuse e rivelazioni ha portato a una crescente distanza tra Presta e Bonolis. Inizialmente, Bonolis avrebbe chiesto a Presta di continuare a frequentarlo in segreto, ma successivamente ha deciso di interrompere definitivamente i contatti.

In un’intervista, Lucio Presta ha affermato di avere prove a sostegno delle sue affermazioni, incluso un incontro registrato con Bonolis durante il quale avrebbero discusso di queste questioni. Presta ha concluso le sue dichiarazioni con una riflessione sullo stato emotivo di Bonolis, suggerendo che potrebbe essere intrappolato in una sorta di “sindrome di Stoccolma”, essendo “probabilmente perdutamente innamorato del suo aguzzino ed è prigioniero di un maleficio”.

La vicenda ha sollevato un acceso dibattito tra i fan e gli addetti ai lavori, con molti che si chiedono come evolverà la situazione tra i tre protagonisti. Le rivelazioni di Presta, sebbene scioccanti, offrono uno spaccato interessante delle dinamiche personali e professionali che caratterizzano il mondo dello spettacolo italiano.

L’attenzione mediatica su questa storia è destinata a crescere, e si attendono ulteriori sviluppi che potrebbero emergere nei prossimi giorni. La complessità delle relazioni tra Presta, Bonolis e Bruganelli mette in luce le sfide e le pressioni che i personaggi pubblici devono affrontare, specialmente quando le questioni personali si intrecciano con le loro carriere professionali.



