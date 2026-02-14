Paura per Elena Santarelli, la madre ricoverata in terapia intensiva dopo un infarto





Attimi di grande apprensione per Elena Santarelli, che ha condiviso sui social un’immagine scattata all’interno del reparto di cardiologia dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove sua madre, Patrizia, è stata ricoverata a seguito di un infarto. La donna aveva accusato un malore nei giorni precedenti, spingendo il marito a richiedere assistenza medica. Dopo i controlli iniziali, Patrizia è stata trasferita in terapia intensiva a causa della gravità della sua condizione.





Nel post su Instagram, Santarelli ha scritto: “Finalmente possiamo respirare meglio mammina”, esprimendo sollievo per il miglioramento della salute della madre. Ha deciso di attendere che la situazione si stabilizzasse prima di rendere pubblica la notizia. “Martedì mia mamma ha avuto un infarto, papà l’ha prontamente portata in ospedale a Latina, dove si è fatta qualche giorno di terapia intensiva ed ora l’hanno spostata in cardiologia. Forza nonna Patty,” ha aggiunto, mostrando il suo affetto e la sua preoccupazione.

La notizia ha suscitato una grande onda di solidarietà tra i follower di Santarelli, che hanno espresso il loro sostegno in numerosi messaggi. Questo affetto dimostra quanto sia apprezzata la showgirl nel panorama pubblico. Con il miglioramento delle condizioni di Patrizia, Elena può ora guardare indietro a questi giorni difficili con maggiore serenità. Si prevede che la madre venga dimessa a breve, consentendole di completare la convalescenza a casa.

Nel corso della sua esperienza, Santarelli ha rivelato di aver provato una profonda paura. “Quando ho saputo dell’infarto, ho pensato che mia madre sarebbe morta e mi rimproveravo per non averle fatto una telefonata il giorno prima,” ha dichiarato, riflettendo sui momenti di ansia e preoccupazione che ha vissuto. Queste parole rivelano la vulnerabilità e l’amore che prova per la madre, un legame che è stato messo a dura prova dalla situazione.

Per questo motivo, Santarelli ha voluto lanciare un messaggio ai suoi follower, esortandoli a non aspettare mai un momento per abbracciare le persone care. “Abbracciateli come adesso io sto facendo con la mamma, finalmente fuori pericolo,” ha concluso, sottolineando l’importanza di esprimere affetto e vicinanza ai propri cari.

La vicenda ha messo in luce la fragilità della vita e l’importanza della famiglia. Elena Santarelli, nota per il suo lavoro nel mondo dello spettacolo, ha dimostrato di essere anche una figlia premurosa e attenta. La sua esperienza personale ha toccato il cuore di molti, e la sua apertura nel condividere momenti così difficili ha reso la sua storia ancora più significativa.

Mentre la madre di Santarelli si prepara a tornare a casa, la showgirl può finalmente tirare un sospiro di sollievo. La comunità dei suoi fan continua a sostenerla, e il calore mostrato nei suoi confronti è un chiaro segno di quanto bene vogliano a lei e alla sua famiglia.



