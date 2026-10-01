Sabrina Soussi risponde alle critiche sull’aspetto fisico dopo Temptation Island





Sabrina Soussi, giovane siciliana di soli 23 anni, protagonista di Temptation Island, ha scelto di rispondere con decisione alle numerose critiche ricevute sui social riguardo il suo aspetto fisico. Dopo la partecipazione al celebre docu-reality, molte persone l’hanno avvicinata evidenziando il cambiamento della sua forma fisica e, spesso, in modo poco delicato.





La Soussi racconta di essere rimasta scioccata dagli approcci di chi le sottolinea: “Ma quanto sei dimagrita! Lì eri brutta”. In particolare, la giovane si riferisce al confronto tra com’era durante le riprese, avvenute tra l’8 e il 26 giugno in Calabria, e oggi. A suo dire, la differenza è di appena sei chili persi, numeri che però sono stati motivo di giudizi pesanti da parte di molti conoscenti e follower.

Ex fidanzata di Giovanni Grazioso, attualmente tronista a Uomini e Donne, Sabrina non ci sta a subire questi giudizi e reagisce:

Allora ragazzi, io non capisco una cosa: le persone, quando mi fermano, la prima cosa che mi dicono è: ‘Ma quanto sei dimagrita! Ma lì eri grossissima, adesso stai in forma, sei più carina… lì eri brutta!’. Cioè, ma io dico: ma le persone cosa hanno in testa, in realtà?

Continua poi precisando:

Partiamo dal fatto che ero solo sei chili in più, a prescindere da tutto. Ma anche se fosse così, cioè, è modo? Dico, se tu non mi conosci e vuoi approcciarti a me: ‘Ciao, piacere, sono… Come stai? Ti ho seguita, mi stai simpatica, non mi stai simpatica…’. Ma io dico, è modo di rivolgersi a una persona che non conosci?

La giovane influencer sottolinea così il disagio causato da commenti inappropriati sull’aspetto fisico, fenomeno purtroppo comune anche tra i personaggi pubblici in Italia, spesso costretti ad affrontare pressioni e giudizi riguardo alle loro trasformazioni personali.

Un cambiamento di vita dopo Temptation Island

Dopo la fine della storia, durata sette anni, con Giovanni Grazioso, Sabrina ha investito energie nella cura di sé stessa, frequentando la palestra e adottando uno stile di vita più sano. Il reality di Maria De Filippi le ha conferito nuova notorietà, ma anche un’esposizione mediatica che l’ha resa bersaglio di numerosi commenti sul peso.

La vicenda offre uno spunto di riflessione per il pubblico italiano sull’importanza di rispettare la sensibilità delle persone ed evitare giudizi affrettati, anche dietro lo schermo dei social. I continui riferimenti all’aspetto fisico possono avere ricadute pesanti sul benessere psicologico, un tema sempre più attuale anche nella nostra società dove i giovani, soprattutto coloro che raggiungono la fama grazie a programmi come Temptation Island, si ritrovano spesso a dover gestire commenti e pressioni sia online che nella vita quotidiana.

La testimonianza di Sabrina Soussi invita pertanto a una maggiore empatia e rispetto, sottolineando quanto sia fondamentale promuovere messaggi positivi sul corpo e sull’accettazione di sé, specialmente in un’epoca in cui la visibilità pubblica è amplificata dai social media.

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