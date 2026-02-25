Sanremo, pubblico in fuga: i numeri degli ascolti mostrano meno spettatori davanti al teleschermo





La prima serata del Festival di Sanremo 2026, condotta da Carlo Conti e Laura Pausini, ha debuttato con un ascolto di 9 milioni e 600 mila spettatori, corrispondente a un share del 58%. Questo risultato segna un notevole calo rispetto all’edizione precedente, quando la serata inaugurale aveva attratto 12 milioni e 630 mila telespettatori, con uno share del 65,3%. La differenza di oltre 3 milioni di spettatori e più di 7 punti percentuali di share ha suscitato preoccupazioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.





Il Festival di quest’anno è stato descritto come privo di idee innovative e di entusiasmo, con molti artisti in gara che non hanno brillato per performance vocali. Le critiche si sono concentrate su una selezione di canzoni che sono state percepite come banali e poco originali, con testi che sembravano più adatti a una scuola elementare piuttosto che a una manifestazione di prestigio come Sanremo.

In termini di ascolti, la prima serata del Festival 2026 ha raggiunto il quarto miglior risultato dal 1997, quando la media del festival condotto da Mike Bongiorno si attestò al 58,74%. Tuttavia, le ultime tre edizioni hanno superato il 60% di share, con picchi del 65,3% nel 2025, sempre sotto la direzione di Conti, e del 65,1% nel 2024, mentre nel 2023 il festival condotto da Amadeus aveva ottenuto un 62,5%.

La serata di apertura ha visto un’ampia partecipazione di artisti, ma la mancanza di colpi di scena e di momenti memorabili ha lasciato molti spettatori delusi. I dati di ascolto rivelano un trend preoccupante per la kermesse, che negli anni precedenti aveva saputo attrarre un pubblico molto più vasto. La differenza rispetto agli anni passati è evidente, e i commenti sui social media riflettono un certo scetticismo riguardo alla direzione artistica di questa edizione.

Il calo di ascolti potrebbe essere attribuito a diversi fattori, tra cui la scelta dei brani in gara e la percezione generale della qualità delle esibizioni. Mentre alcuni artisti hanno ricevuto apprezzamenti, molti altri sono stati criticati per performance che non hanno soddisfatto le aspettative del pubblico. La sensazione generale è che il festival abbia bisogno di un rinnovamento per recuperare l’interesse degli spettatori.

Inoltre, il contesto televisivo attuale, caratterizzato da una forte concorrenza tra diverse reti e piattaforme di streaming, potrebbe aver influito sulla capacità di Sanremo di mantenere il suo pubblico tradizionale. La crescente disponibilità di contenuti alternativi ha reso più difficile per eventi come il Festival attrarre e mantenere l’attenzione degli spettatori.

La prima serata del Festival di Sanremo ha quindi rappresentato un inizio difficile, con risultati che pongono interrogativi sulla direzione futura della manifestazione. Gli organizzatori dovranno riflettere attentamente su come migliorare l’appeal del festival nelle prossime serate, affinché possa riconquistare il pubblico e tornare ai livelli di ascolto degli anni precedenti.



