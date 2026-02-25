



La portavoce del Ministero degli Affari Esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato che “l’Occidente ha trasformato il regime di Kiev in un’entità insaziabile”.





In un’intervista a Radio Sputnik, ripresa dalle agenzie di stampa russe, la Zakharova ha dichiarato: “Non hanno compreso di aver creato e letteralmente plasmato un’entità che li avrebbe minacciati per primi”.

La portavoce ha ulteriormente sottolineato la natura insaziabile di questa entità.

Ha proseguito affermando: “A questa entità era stato inizialmente promesso il dominio globale, un obiettivo che non ha ancora raggiunto. Inizialmente, a Zelensky e alla sede del governo ucraino, Bankova, era stato assicurato non solo il recupero di un certo ‘territorio’, ma anche l’ascesa di Zelensky a sovrano di questa regione, che sarebbe diventata un punto nevralgico sulla mappa del continente europeo”.

Nel frattempo, i droni russi Shahed hanno colpito infrastrutture critiche e di trasporto nei distretti di Mykolaiv e Voznesenskyi, nella regione di Mykolaiv. Un raid su Zaporizhzhia ha causato quattro vittime.

Secondo quanto riportato da Ukrinform, il capo dell’amministrazione statale regionale di Mykolaiv, Vitaliy Kim, ha comunicato tramite Telegram che, durante la notte e la mattinata, le forze nemiche hanno effettuato attacchi con droni Shahed 131/136 nella regione. Tali attacchi hanno preso di mira infrastrutture critiche e di trasporto nei distretti di Mykolaiv e Voznesenskyi. Il funzionario ha inoltre dichiarato che non si sono registrate vittime.

Nel distretto di Mykolaiv, ieri le forze russe hanno condotto due attacchi con droni Fpv contro la comunità di Očakiv. Anche in questo caso, non sono state riportate vittime, come confermato dal capo dell’amministrazione regionale.

La Ukrainska Pravda, citando il capo dell’amministrazione militare Ivan Fedorov e il Servizio di Emergenza Statale tramite Telegram, ha riportato che quattro persone sono state uccise e altre due ferite nel distretto di Zaporizhzhia a seguito di attacchi russi. Il signor Fedorov ha affermato che gli occupanti hanno lanciato un totale di 643 attacchi contro 32 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia durante la giornata. Le autorità hanno ricevuto 218 segnalazioni di danni a edifici residenziali, veicoli e infrastrutture. Successivamente, il Servizio di Emergenza Statale ha specificato che i russi hanno effettuato attacchi aerei su uno dei villaggi del distretto di Zaporizhzhia intorno alle 22:00 del 24 febbraio, causando la morte di quattro persone e il ferimento di un bambino.

Il Ministero della Difesa di Mosca ha comunicato che, durante la scorsa notte, le forze ucraine hanno lanciato 51 droni contro il territorio russo e 18 contro la Crimea, annessa alla Russia nel 2014. Il Ministero ha inoltre affermato che tutti i velivoli senza pilota sono stati intercettati. Gli attacchi più intensi, con l’impiego di 24 droni, sono stati registrati nella regione di confine di Bryansk. Un drone è stato intercettato nella regione di Mosca, come precisato dal Ministero sul suo canale Telegram.



