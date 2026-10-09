Scioperi venerdì 9 ottobre 2026: trasporti, treni, aerei e mezzi pubblici Venerdì 9 ottobre 2026 la mobilità locale in alcune aree del Paese è interessata da agitazioni sindacali.…





Scioperi venerdì 9 ottobre 2026: trasporti, treni, aerei e mezzi pubblici

Venerdì 9 ottobre 2026 la mobilità locale in alcune aree del Paese è interessata da agitazioni sindacali. Le due iniziative più rilevanti e verificate per la giornata riguardano il trasporto pubblico locale a Milano e lo sciopero aziendale di Start Romagna, che interessa i bacini di Forlì‑Cesena, Ravenna e Rimini. Queste azioni sono state regolarmente registrate nel prospetto degli scioperi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità.





Milano — Gruppo ATM (metro, tram, bus e funicolare Como‑Brunate)

Per la città di Milano è confermato uno sciopero di 24 ore proclamato da sigle sindacali che coinvolgono il personale del Gruppo ATM. L’agitazione interessa l’intera rete urbana (metropolitana, tram, bus) e la funicolare Como‑Brunate con modalità differenziate nel corso della giornata. Secondo la comunicazione ufficiale dell’azienda, le linee potrebbero non essere garantite nella fascia centrale della mattina e nel tardo pomeriggio/sera: in particolare il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15:00 e dopo le 18:00 fino al termine del servizio. Per la funicolare Como‑Brunate l’azienda segnala come a rischio il funzionamento dalle 8:30 alle 16:30 e nuovamente dopo le 19:30 fino a fine servizio.

Impatto pratico a Milano

La natura “24 ore, varie modalità” della protesta significa che le ripercussioni effettive dipendono dall’adesione del personale: nelle ore non garantite sono possibili sospensioni complete di singole corse, forti riduzioni di frequenza o corse svolte solo fino al capolinea. Per chi programmava spostamenti con la metropolitana la mattina, in particolare dalle 8:45 in avanti, è prevedibile un aumento dei tempi di attesa e possibili cancellazioni di corse. Anche il trasporto di superficie (tram e bus) potrà subire interruzioni o servizi ridotti nelle fasce indicate.

Emilia‑Romagna — Start Romagna (bacini di Forlì‑Cesena, Ravenna e Rimini)

Start Romagna ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore per venerdì 9 ottobre che interessa i bacini di Forlì‑Cesena, Ravenna e Rimini; la protesta è stata indetta da più sigle sindacali. L’azienda ha pubblicato l’avviso con le fasce orarie nelle quali il servizio sarà garantito, secondo la normativa vigente.

Le fasce di garanzia comunicate sono le seguenti: per il bacino di Forlì‑Cesena il servizio è garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00; per il bacino di Rimini le corse saranno garantite dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:00. Per le linee concesse alla Provincia di Ravenna (alcune tratte numerate 149–156) le fasce di garanzia vigenti prevedono invece la protezione del servizio dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00, conformemente alla carta della mobilità aziendale.

Quali servizi e territori risultano coinvolti

Treni e aviazione

Per la giornata del 9 ottobre non risultano, nella lista ufficiale delle agitazioni aggiornata oggi, scioperi nazionali del personale ferroviario o del trasporto aereo che riguardino l’intero territorio italiano: le segnalazioni ufficiali del Ministero non indicano per il 9 ottobre astensioni nazionali su questi settori con effetti generalizzati. Pertanto, eventuali disagi su treni o voli nella giornata possono essere legati a fenomeni locali o a singole operazioni di servizio (lavori sulla rete, cancellazioni tecniche) e non a uno sciopero nazionale generalizzato.

Nei casi in cui lo sciopero interessa localmente aeroporti o scali ferroviari, la normativa prevede fasce orarie di garanzia e, per l’aviazione civile, l’elenco dei voli ritenuti essenziali; tuttavia oggi non risultano proclamazioni nazionali di settore per il trasporto aereo che ricadano sul 9 ottobre con impatto diffuso.

Consigli operativi e informazioni utili

Per i passeggeri che devono muoversi a Milano nella giornata di venerdì 9 ottobre è fondamentale considerare le fasce in cui il servizio è indicato come a rischio (dalle 8:45 alle 15:00 e dopo le 18:00) e valutare soluzioni alternative per gli spostamenti nelle ore centrali della giornata e in serata. Per i residenti e i pendolari nei bacini serviti da Start Romagna le corse saranno esercitate nelle fasce garantite indicate: Forlì‑Cesena 5:30–8:30 e 13:00–16:00; Rimini 6:00–9:00 e 13:00–16:00; per Ravenna alcune linee osservano la fascia 5:30–8:30 e 12:00–15:00.

Per informazioni sul servizio urbano a Milano fare riferimento alle comunicazioni diffuse dall’azienda di trasporto locale; per il trasporto in Romagna Start Romagna indica come recapiti utili il numero unico Info START 199.11.55.77 e il canale WhatsApp 331.65.66.555. L’avviso aziendale di Start Romagna dettaglia le fasce garantite per ciascun bacino.

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