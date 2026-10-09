Scioperi venerdì 9 ottobre 2026: trasporti, treni, aerei e mezzi pubblici Venerdì 9 ottobre 2026 è una giornata caratterizzata da scioperi prevalentemente di ambito locale e territoriale: a…





Scioperi venerdì 9 ottobre 2026: trasporti, treni, aerei e mezzi pubblici

Venerdì 9 ottobre 2026 è una giornata caratterizzata da scioperi prevalentemente di ambito locale e territoriale: a Milano è prevista un’agitazione del personale del Gruppo ATM che può condizionare metro, bus, tram e funicolari; in Romagna l’azienda Start Romagna ha confermato uno sciopero aziendale di 24 ore che interessa i bacini di Forlì‑Cesena, Ravenna e Rimini; in Calabria è stato annunciato un fermo del trasporto merci proclamato da associazioni di categoria degli autotrasportatori con durata plurigiornaliera che parte il 9 ottobre. Non risultano per la giornata del 9 ottobre scioperi nazionali del trasporto aereo o di rilevanti agitazioni ferroviarie su scala nazionale.





Milano: ATM, modalità e fasce orarie a rischio

Il Gruppo ATM ha pubblicato una comunicazione ufficiale relativa allo sciopero proclamato dai sindacati AL‑COBAS e CONFIAL TRASPORTI per l’intera giornata del 9 ottobre. L’azienda informa che il servizio “potrebbe non essere garantito” nelle fasce mattutine e serali indicate: dalle 8:45 alle 15:00 e in seguito dalle 18:00 fino al termine del servizio. Anche la funicolare Como‑Brunate è interessata e può subire interruzioni nelle due finestre segnalate (8:30–16:30 e dopo le 19:30, fino a fine servizio). Si tratta dunque di uno sciopero con modalità “varie” che può determinare cancellazioni o riduzioni di corse sia sulla rete metropolitana sia sul trasporto di superficie nella città e nell’area metropolitana.

Servizi essenziali e consigli pratici

Per la giornata del 9 ottobre a Milano è ragionevole attendersi riduzioni dell’offerta nelle fasce non garantite; nelle ore di garanzia mattutine e pomeridiane standard (come indicato dall’azienda per alcune tratte) il servizio dovrebbe essere assicurato solo nelle finestre stabilite. Gli utenti in partenza o arrivo in città dovrebbero prevedere tempi di percorrenza più lunghi e possibili attese alle fermate.

Romagna: Start Romagna, sciopero aziendale di 24 ore

Start Romagna ha pubblicato l’avviso ufficiale che conferma lo sciopero aziendale di 24 ore indetto per venerdì 9 ottobre. L’agitazione riguarda i bacini di Forlì‑Cesena, Ravenna e Rimini e le sigle sindacali coinvolte includono FILT‑CGIL, FIT‑CISL, FAISA‑CISAL, USB Lavoro Privato e UGL Autoferro. Per il bacino di Forlì‑Cesena l’azienda rende esplicite le fasce di servizio garantito: dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00; per gli altri bacini le modalità sono indicate come “varie” e possono differire, in base alle specifiche comunicazioni aziendali.

Si tratta di uno sciopero territoriale che può produrre disagi significativi agli spostamenti locali, in particolare nelle fasce orarie pomeridiane e serali non comprese nelle garanzie. L’azienda ha pubblicato sul proprio sito la nota con le fasce di garanzia e gli avvisi per i passeggeri.

Calabria: fermo del trasporto merci proclamato da Fedralog

Le associazioni degli autotrasportatori di categoria in Calabria (Fedralog Calabria e organismi collegati) hanno annunciato un fermo del servizio di trasporto merci che prende avvio il 9 ottobre 2026 e, secondo le comunicazioni riportate da organi di informazione regionali e nazionali, si sviluppa su più giorni (modalità indicate come 120 ore complessive, con avvio alle 00:01 del 9 ottobre e conclusione alla mezzanotte del 13 ottobre in alcune fonti). L’agitazione è stata proclamata per questioni legate ai costi di esercizio e al caro carburante, con richieste sindacali rivolte alle istituzioni regionali e nazionali.

Il fermo del trasporto merci può avere impatti sulle consegne sul territorio regionale, sulla logistica locale e sulle forniture alla distribuzione commerciale: si tratta però di effetti che dipendono dall’adesione effettiva all’agitazione e dalle deroghe e prestazioni garantite previste per il settore. Diverse testate regionali e sistemi di monitoraggio degli scioperi riportano l’annuncio e le date di avvio sul calendario delle agitazioni.

Treni e aerei: cosa è programmato (e cosa non lo è)

Per il 9 ottobre non risultano, nelle registrazioni ufficiali delle agitazioni del settore trasporti aggiornate nei giorni precedenti, proclamazioni di sciopero nazionali che coinvolgano in modo generalizzato il trasporto ferroviario di lunga percorrenza o il trasporto aereo sull’intero territorio nazionale. Le convocazioni registrate per la giornata tengono conto soprattutto di agitazioni locali o settoriali (trasporto pubblico locale, trasporto merci regionale). Eventuali scioperi del personale di società ferroviarie o aeroportuali in date successive sono invece riportati nel calendario mensile aggiornato dagli osservatori competenti.

Per i viaggi interregionali o per chi deve prendere un volo è comunque opportuno considerare che agitazioni locali (soprattutto TPL metropolitano o fermo merci in aree portuali/logistiche) possono provocare ritardi negli spostamenti di collegamento e nelle operazioni di rifornimento.

Riepilogo operativo — cosa sapere oggi, 9 ottobre 2026

– Milano (Gruppo ATM): sciopero proclamato da AL‑COBAS e CONFIAL TRASPORTI; finestre critiche indicate dall’azienda: dalle 8:45 alle 15:00 e dopo le 18:00 fino al termine del servizio; funicolare Como‑Brunate segnalata come a rischio nelle finestre 8:30–16:30 e dopo le 19:30.

– Romagna (Start Romagna): sciopero aziendale di 24 ore che interessa i bacini di Forlì‑Cesena, Ravenna e Rimini; per Forlì‑Cesena servizio garantito 5:30–8:30 e 13:00–16:00; per gli altri bacini le fasce di garanzia e le modalità sono indicate dall’azienda.

– Calabria (trasporto merci): fermo proclamato da Fedralog Calabria con avvio il 9 ottobre, in alcune segnalazioni con durata fino al 13 ottobre (120 ore complessive segnalate da più fonti); riguarda le imprese di autotrasporto merci su gomma nella regione.

– Treni a lunga percorrenza e aviazione: nessuna proclamazione nazionale di sciopero di ampia portata registrata per la giornata del 9 ottobre; il calendario delle agitazioni del mese riporta invece altre date successive per comparti specifici.

Ultima informazione pratica: per Milano le finestre non garantite sono state comunicate dall’azienda (8:45–15:00 e dopo le 18:00), per Forlì‑Cesena Start Romagna indica fasce garantite 5:30–8:30 e 13:00–16:00; il fermo degli autotrasportatori calabresi è stato annunciato con periodo di 120 ore a partire dal 9 ottobre nelle comunicazioni sindacali riportate dalla stampa regionale.

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