Sigfrido Ranucci e la figuraccia sotto casa della sua amante: sputtanato ancora una volta l’idolo della peggio feccia





Nel cuore di un quartiere romano, tra il Tufello e la Bufalotta, si è consumata una mattinata densa di tensione e attese che ha visto protagonisti Sigfrido Ranucci e la sua compagna, Laura Cianfoni. Tutto ha avuto origine da un episodio che ha attirato l’attenzione dei media, animati da diverse interpretazioni. È stato proprio il giornalista Ranucci a sollevare un allarme sui social, descrivendo una situazione che però, secondo diverse testimonianze raccolte sul posto, non corrisponde completamente alla realtà.





A coordinare la presenza sul campo c’era il direttore di MOW, il magazine da cui provengono le rivelazioni, conosciuto con il soprannome “Pisto”. Accompagnato dal suo cameraman Peppe Caggiano, noto come “Peppe”, Pisto ha scelto di documentare di persona quanto avveniva attorno all’abitazione di Laura Cianfoni, senza però oltrepassare limiti legali o entrare negli spazi privati dell’appartamento.

Contrariamente a quanto sostenuto da Ranucci nel suo post, che accusa MOW di agire da giornalismo “di regime” e strumentale, i protagonisti di questa inchiesta ribadiscono la loro distanza da qualunque collegamento con programmi televisivi quali “Filorosso” di Rai, menzionato dallo stesso Ranucci. L’idea che Pisto e Peppe siano inviati di qualcuno o situati in posizioni di potere istituzionale viene categoricamente respinta.

La giornata di riprese e appostamenti è iniziata all’alba, quando i due giornalisti si sono sistemati davanti all’ingresso dell’appartamento di Cianfoni, in una zona piuttosto riservata della capitale. L’attenzione era tutta rivolta a dare voce alla donna, che fino a quel momento aveva evitato ogni tipo di dichiarazione pubblica. L’obiettivo era semplice: porre qualche domanda per chiarire aspetti ancora poco chiari.

Nonostante l’impegno, la signora Cianfoni ha preferito non mostrarsi né rispondere. Al suo posto a parlare è stata una donna delle pulizie, presente sul posto in quel momento, a cui Pisto ha chiesto conferme sulla residenza della compagna di Ranucci. La donna si è mostrata esitante, dichiarando inizialmente di non sapere dove vivesse la Cianfoni, per poi ammettere che la sua abitazione è proprio lì, anche se al momento dell’incontro non era in casa.

Il tentativo di raccogliere dettagli sulle modalità di accesso e uscita dall’edificio, utile a capire se vi fossero passaggi alternativi, è stato accolto con cautela dalla collaboratrice domestica. Alcune delle sue risposte sono risultate elusive, con un netto rifiuto a fornire indicazioni precise riguardo alle entrate e alle uscite dell’immobile.

Nel frattempo, Ranucci ha reagito pubblicando un messaggio rivolto al collega Antonino Monteleone, conduttore di “Filorosso”, ipotizzando un coinvolgimento di persone a lui affiliate in questo episodio di pedinamento e sottolineando la presenza delle forze dell’ordine sul caso. Tuttavia, Pisto precisa che lo scopo della sua presenza era limitato a fare alcune domande e non certo quello di creare disturbo o minaccia, come invece insinuato.

Un elemento che resta poco chiaro riguarda una fotografia inserita da Ranucci sul suo social, ritraente una bomba esplosa sotto la sua abitazione a Pomezia, associata nel testo al caso di Tufello. Secondo Pisto, la connessione tra i due episodi appare forzata e confusa. Inoltre, rimane controverso il termine “in mia disponibilità” usato da Ranucci per riferirsi all’appartamento di Cianfoni, una locuzione che non è stata adeguatamente spiegata.

Il quadro che emerge presenta dunque un intreccio di accuse e controaccuse che si dipanano tra vie del quartiere romano e post social, senza che sia ancora possibile fare chiarezza definitiva. Mentre Laura Cianfoni mantiene il silenzio, le immagini del giorno potrebbero fornire elementi utili a ricostruire con maggior precisione i movimenti davanti alla sua abitazione.

Questo episodio si colloca in uno scenario di forte attenzione mediatica nei confronti di Ranucci, che vede ribaltarsi su di lui la pressione di vicende personali rivelate sotto i riflettori, con un’instabilità crescente tra informazioni, indiscrezioni e la volontà di mantenere riservatezza.

Il confronto tra la versione del giornalista e quella dei cronisti corrispondenti a MOW resta aperto, in attesa che nuovi sviluppi diano risposte più chiare e che le parti coinvolte facciano luce su quanto accaduto durante quelle ore intense nel quartiere romano.

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