Spacciatore ucciso, Tg3 scandaloso: il ritratto del marocchino come un uomo gentile e disarmato





In questo locale, monitoreremo la durata dell’indagine a carico dell’agente di polizia in borghese che, presso la stazione di Milano Rogoredo, ha ucciso un soggetto con precedenti penali che gli si avvicinava brandendo un’arma a salve.





Nutriamo forti dubbi sull’obbligatorietà dell’azione penale, che potrebbe concludersi rapidamente e con un capo d’imputazione meno grave.

È possibile che la nostra posizione non sia condivisa da tutti. Ad esempio, il Telegiornale 3 ha recentemente intervistato un cliente dello spacciatore straniero.

Questo individuo, che si recava a Rogoredo per l’acquisto di sostanze stupefacenti, non ritiene credibile la versione fornita dall’agente. Egli considera improbabile la presenza di pistole giocattolo in possesso del delinquente. Tale posizione è sostenuta anche dai legali del ventottenne deceduto, e sarà compito dei magistrati stabilire a quale versione dare credito.

E’ indagato per omicidio volontario il poliziotto che ieri a Milano ha sparato a un ventottenne, durante un controllo antidroga. Il giovane aveva in mano una pistola caricata a salve pic.twitter.com/yaOPoOwhSs — Tg3 (@Tg3web) January 27, 2026

Con sorpresa, si osserva che il terzo canale della televisione di Stato, in un’espressione di pluralismo, si sia ritenuto obbligato a dare voce a un individuo affetto da tossicodipendenza, il quale, inaspettatamente, fornisce una testimonianza a favore del giovane venditore di sostanze stupefacenti, anziché a favore dell’agente di polizia che ha fatto uso della propria arma da fuoco.

In questa circostanza, mi trovo nella posizione di dover affrontare le conseguenze di tale decisione: la Rai, finanziata anche tramite il contributo dei contribuenti, ha interpellato un tossicodipendente come testimone, nonostante quest’ultimo non fosse presente al momento dell’incidente, sollevando dubbi sulla versione fornita da un pubblico ufficiale che ha messo a repentaglio la propria incolumità. Ciò solleva interrogativi sulla correttezza di tale approccio, che potrebbe essere interpretato come una forma di par condicio tra individui che operano al di fuori della legge e coloro che sono chiamati a farla rispettare.



