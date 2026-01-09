Studentessa criticava Maduro e viene ridicolizzata in diretta anche da un Donzelli qualsiasi





In seguito alla destituzione, cattura da parte dell’esercito statunitense e detenzione a New York in attesa di processo dell’ex Presidente venezuelano Maduro, si pongono interrogativi cruciali sul futuro del Venezuela e sul ruolo che l’Italia e l’Unione Europea dovranno assumere in questo contesto di significativa svolta geopolitica, inaugurato all’inizio del 2026. Tali questioni sono oggetto di approfondimento nel programma “Dritto e Rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.





Nel corso della trasmissione, Pierfrancesco Majorino, Consigliere Regionale della Lombardia per il Partito Democratico, critica duramente la posizione espressa dal Presidente del Consiglio italiano: “La dichiarazione della Presidente Meloni, che ha definito l’azione di Trump in Venezuela come legittima difesa, appare del tutto fuori luogo.

Ci troviamo di fronte a una situazione in cui il Governo italiano si allinea costantemente alle posizioni dell’Amministrazione Trump, trascurando la necessità di una strategia comune a livello europeo. Per tutelare efficacemente gli interessi nazionali dell’Italia e dell’Unione Europea, è imprescindibile che l’Europa si faccia sentire con una voce unitaria, questo è il punto cruciale”. Giovanni Donzelli, Responsabile Nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, replica con fermezza: “Il Presidente degli Stati Uniti è stato eletto dal popolo americano, non spetta a noi esprimere un giudizio di approvazione o disapprovazione sulla sua elezione.

Il nostro compito è quello di definire l’interesse italiano ed europeo, e siamo convinti che l’interesse italiano risieda nel mantenere la coesione dell’Occidente. Dividere l’Europa dagli Stati Uniti comporterebbe un rischio significativo, rappresentando un potenziale vantaggio per la Russia, la Cina e altri attori che potrebbero minacciare la libertà. Non spetta alla sinistra italiana decidere chi governa gli Stati Uniti, e fortunatamente non è riuscita a determinare nemmeno il governo in Italia. Trump è stato eletto dagli americani, così come il governo italiano è eletto dagli italiani”.

In risposta alle contestazioni di una studentessa riguardo al suo diritto di designare il Presidente del Venezuela, Donzelli ha replicato con fermezza, affermando che il precedente leader non era stato eletto dal popolo venezuelano. Egli ha sottolineato che il dittatore aveva subito sconfitte elettorali non solo nelle ultime elezioni, ma anche in quelle precedenti, e che aveva mantenuto il potere con la forza, violando i principi democratici e ignorando la volontà del proprio popolo. Donzelli ha inoltre evidenziato che i cittadini venezuelani si stavano rallegrando in tutto il mondo per la destituzione di un leader tanto oppressivo come Maduro. Ha concluso affermando che gli alleati di Maduro, incluso il Vice Presidente, non stavano manifestando alcun rimpianto per la sua uscita di scena dal potere.

"È vero che noi non possiamo decidere chi possa essere il presidente degli Stati Uniti, ma è anche vero che Trump non può decidere chi possa essere il presidente del Venezuela" Francesca, studentessa di Bologna




