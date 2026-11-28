



Nicola Lo Russo riferisce di non aver ricevuto telefonate dalle istituzioni. Maria Teresa Saccoccio ricorda il fratello Antonio e la sua passione per il lavoro.





Due giorni dopo il raid dei droni in Kuwait, i parenti di Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo attendono chiarimenti e piangono i tecnici di Rheinmetall Italia, morti mentre erano in viaggio professionale. Le ricostruzioni, pubblicate dal Messaggero e dal Fatto Quotidiano, danno voce al lutto e alle critiche rivolte dal padre di Emanuele alle autorità italiane. Nicola Lo Russo, genitore del trentaseienne, racconta che la notizia è arrivata tramite una chiamata dell’impresa e non dagli organi pubblici; afferma inoltre che nessuna comunicazione ufficiale gli è stata indirizzata direttamente alla famiglia.

Nicola Lo Russo ha spiegato al Fatto Quotidiano che i suoi familiari hanno tentato di parlare con il Ministero degli Esteri. Dopo aver ricevuto la promessa di una richiamata, riferisce, non sono stati più contattati. Il padre giudica inoltre incongruenti le parole pubbliche di cordoglio: alcuni rappresentanti istituzionali avrebbero detto in televisione di aver raggiunto i parenti, mentre, sostiene, nessuno li ha chiamati. Una manifestazione di vicinanza statale non avrebbe potuto lenire il dolore per la scomparsa del figlio, ha precisato; avrebbe tuttavia potuto contenere il loro senso di isolamento.

Lo Russo dice anche di non conoscere le circostanze precise del decesso. Non sa che cosa sia accaduto al figlio né se abbia sofferto e spiega di avere bisogno, da padre, di capire come siano trascorsi i suoi ultimi momenti. La mancanza di informazioni, precisa, potrebbe non cambiare la perdita, ma per lui resta importante sapere che cosa abbia vissuto Emanuele. Le accuse sul mancato contatto e la richiesta di chiarimenti sono dunque le sue dichiarazioni, riportate dal Quotidiano, non dettagli accertati sulle procedure seguite dalle autorità.

Per chiarire l’attività del figlio, Nicola Lo Russo ha riferito che Emanuele era un professionista specializzato nei radar. Ha precisato che il suo lavoro non riguardava le armi, ma apparati destinati alla protezione e alla difesa. In base alla descrizione paterna, questi sistemi permettevano di rilevare missili in arrivo e di neutralizzarli. Si trattava dunque, secondo Lo Russo, di una mansione tecnica concentrata sull’individuazione delle minacce e sulla risposta difensiva. Il padre ha accompagnato queste precisazioni con un ricordo personale del giovane.

Nel ricordo di Nicola Lo Russo, Emanuele univa alla competenza tecnica un carattere aperto e affettuoso. Il padre lo descrive come un giovane energico, circondato da molti amici e capace di voler bene alle persone. Questa immagine personale accompagna il riferimento alla sua attività professionale, già presentata dal genitore come specializzata nei radar e nei sistemi difensivi, non nelle armi. Lo Russo non aggiunge elementi sulle cause della morte, né formula ricostruzioni delle circostanze o responsabilità personali ulteriori.

Maria Teresa Saccoccio ha affidato al Messaggero il ricordo di Antonio, suo fratello: ne ha sottolineato la bontà, la generosità e l’amore per la famiglia, oltre alla passione per il mestiere. La sorella trova inconcepibile che la sua vita sia stata spezzata durante una trasferta lavorativa in Kuwait, in un contesto bellico, sebbene il Paese sia indicato nella testimonianza come formalmente non in guerra. Dal suo racconto emergono devastazione e incredulità per una morte avvenuta lontano da casa. Non vengono però forniti particolari sull’aggressione né sulle attività professionali di Antonio.

I due familiari descrivono quindi aspetti diversi della stessa vicenda: Maria Teresa Saccoccio affida al ricordo del fratello il dolore per una morte che non riesce a comprendere; Nicola Lo Russo chiede informazioni sul figlio e denuncia l’assenza di contatti istituzionali. In entrambi i resoconti, la morte dei tecnici è collegata all’attacco con droni avvenuto in Kuwait. La fonte non specifica la data esatta dell’attacco, il luogo preciso in cui si trovavano i due uomini né ulteriori elementi sulle indagini o sulle modalità dell’evento.



