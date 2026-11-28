



Il gip ha convalidato gli arresti. La Procura di Cuneo aveva chiesto la custodia in carcere; l’ordinanza descrive il raggiro ai danni di una donna.





Per la vicenda che riguarda una donna del Cuneese, il gip ha disposto gli arresti domiciliari per Francesco Cannella, di Nocera Inferiore, e Pasquale Parisi, napoletano noto sui social come Paky Kore. La Procura di Cuneo aveva chiesto per entrambi la custodia in carcere, ma il giudice ha convalidato gli arresti applicando una misura diversa. Stando all’ordinanza, la vittima sarebbe stata indotta a ritenere che i suoi gioielli avessero attinenza con un’indagine: li avrebbe quindi mostrati e consegnati a una persona che sosteneva di essere un carabiniere.

Nell’ordinanza l’inizio del presunto raggiro è collocato al 24 novembre, quando la donna sarebbe stata contattata telefonicamente. L’interlocutore si sarebbe attribuito il ruolo di carabiniere in servizio al Comando di Fossano. Le avrebbe prospettato la convocazione in caserma del marito e l’impiego dei suoi dati identificativi per comprare un veicolo coinvolto in un’indagine. Gli investigatori considerano falsa questa spiegazione e ritengono che fosse finalizzata a metterla in agitazione. Il contatto avrebbe così creato le premesse per le successive mosse, presentate alla vittima come controlli inerenti all’attività investigativa in corso.

Attraverso WhatsApp sarebbe giunto alla donna un atto riferito alla sua abitazione. Il documento sarebbe stato presentato come formale e avrebbe riguardato una perquisizione domiciliare. Nell’ordinanza viene descritto come falso, anziché come atto autentico delle autorità. In seguito, una videochiamata avrebbe aperto una fase ulteriore della vicenda. Durante il collegamento, la destinataria avrebbe ricevuto l’invito a mostrare i gioielli. Le avrebbero chiesto di includere anche gli altri valori custoditi nella casa. La spiegazione fornita avrebbe collegato il controllo dei preziosi a una rapina.

Alla donna sarebbe stata prospettata una verifica per accertare un possibile legame. Tale ipotesi avrebbe motivato l’esame degli oggetti che teneva presso di sé. La ricostruzione non riferisce di un accertamento realmente ordinato dalle autorità competenti. Il falso atto avrebbe dato sostegno alla versione proposta durante il contatto. La conversazione visiva avrebbe quindi favorito l’esposizione dei beni domestici della vittima. L’ordinanza riporta queste circostanze nella descrizione della sequenza contestata agli indagati. Non viene specificato quali oggetti siano apparsi effettivamente nel corso della chiamata. Nel racconto, le richieste avrebbero rafforzato la credibilità della storia inventata alla donna.

La donna avrebbe poi saputo che un secondo uomo, presentato come appartenente all’Arma, sarebbe passato da lei per prelevare i preziosi e raffrontarli con l’elenco dei beni sequestrati. Nell’ordinanza compare per quell’uomo il codice identificativo «AVS1345710». A sostenere la messinscena avrebbero concorso il verbale falsificato e una videochiamata, elementi che avrebbero dato credibilità alla richiesta. Il provvedimento del gip ha assegnato a Cannella e Parisi la detenzione domiciliare. La Procura aveva chiesto invece che entrambi fossero sottoposti alla custodia cautelare in carcere, come parte di accertamenti investigativi in corso, secondo l’ipotesi contestata.

A Napoli Parisi è noto per i contenuti che pubblica ogni giorno su TikTok e per le frasi in dialetto diventate tormentoni virali. La fonte lo indica tra i creatori più seguiti della città. A rappresentarlo è l’avvocato Giuseppe Gallo. Il procedimento a suo carico, così come quello che coinvolge Cannella, proseguirà secondo le disposizioni del giudice. L’ordinanza contiene la ricostruzione del presunto raggiro e le contestazioni rivolte ai due: si tratta quindi di accuse e decisioni giudiziarie, non di responsabilità stabilite in via definitiva.

Secondo quanto riferito, il raggiro avrebbe sfruttato il timore di un coinvolgimento del marito in un’indagine e il presunto uso del documento della donna per comprare un veicolo. La successiva richiesta di mostrare i preziosi avrebbe fatto apparire questi beni come possibili prove da verificare. La consegna sarebbe stata affidata al secondo uomo annunciato al telefono. La fonte non indica il valore degli oggetti, l’esito di eventuali recuperi o altri dettagli sulle indagini. Non specifica neppure l’anno del 24 novembre indicato come data d’inizio della vicenda.



