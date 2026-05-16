Terrore a Modena, travolge in auto una decina di pedoni e poi accoltella un passante: bloccato 30enne





A Modena si è consumato un pomeriggio di puro terrore. In pieno centro, un uomo alla guida di un’auto ha travolto diversi pedoni lungo via Emilia Centro, ferendo almeno sette persone, due delle quali in condizioni gravissime. Subito dopo l’impatto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe sceso dal veicolo con un coltello in mano e avrebbe tentato di colpire un passante. La scena, avvenuta davanti a numerosi testimoni, ha provocato panico totale tra cittadini e commercianti.





Il dettaglio più drammatico riguarda una donna, colpita in pieno dall’auto, che avrebbe riportato ferite devastanti fino alla perdita di entrambe le gambe. A fermare l’uomo non sono state solo le forze dell’ordine, ma anche alcuni cittadini che lo hanno inseguito dopo la fuga. Tra loro c’è Luca Signorelli, che ha raccontato di aver tentato prima di soccorrere la donna ferita e poi di essersi lanciato all’inseguimento dell’aggressore insieme ad altre persone. Un gesto di coraggio che è stato pubblicamente ringraziato anche dal sindaco di Modena.

Per capire meglio il contesto, al momento non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario legato a motivazioni personali, di un raptus o di qualcosa di ancora più grave. Le autorità stanno interrogando il responsabile, un uomo di circa 30 anni, cittadino italiano di origine straniera, nato e cresciuto nel Modenese e, secondo quanto emerso, incensurato. Questo significa che non aveva precedenti penali noti, un elemento che rende il caso ancora più difficile da interpretare nelle sue motivazioni.

Secondo diversi testimoni, l’auto avrebbe puntato il marciapiede con un’accelerazione improvvisa, arrivando a una velocità altissima. Dopo aver colpito anche una bici, il veicolo si è schiantato, ma il caos non era ancora finito. È proprio in quei momenti che l’uomo avrebbe cercato di continuare l’aggressione con il coltello, prima di essere bloccato e consegnato alle forze dell’ordine.

Dal mio punto di vista, questa vicenda colpisce non solo per la violenza dell’episodio, ma anche per il contrasto tra la brutalità dell’azione e il coraggio immediato di alcuni cittadini che hanno deciso di intervenire. In situazioni del genere, pochi secondi possono fare una differenza enorme.

Un dettaglio interessante è che nei primi momenti dopo fatti così gravi, le informazioni possono cambiare rapidamente: il numero dei feriti, la dinamica precisa e perfino la natura del gesto vengono ricostruiti passo dopo passo dagli investigatori. Ed è proprio per questo che, nelle prossime ore, ogni aggiornamento sarà fondamentale per capire se ci troviamo davanti a un gesto isolato o a qualcosa di ancora più allarmante.

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