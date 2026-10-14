Tre salvezze impossibili: paracadute impazzito, alluvione e bufera che quasi uccidevano





La strada per l’università richiede circa trenta minuti lungo la Trans-Canada Highway. Quando arrivai, un collega venne nel mio ufficio a firmare con me l’assegno, poi se ne andò per la giornata. Mentre stavo raccogliendo le mie cose, notai che aveva lasciato la borsa del laptop nel mio ufficio.





“Accidenti”, disse quando lo chiamai. “Sono già a casa.”

“Posso portartela io”, gli assicurai. Erano da poco passate le 16:30. Avevo ancora parecchio tempo prima che la tempesta iniziasse.

La neve non avrebbe dovuto cominciare fino a più tardi, ma per stare più tranquilla decisi di prendere le strade di campagna per andare da lui invece dell’autostrada, che avrebbe potuto trasformarsi in fretta in una pista di pattinaggio. Lungo il percorso comprai un nuovo caricabatterie per il cellulare, feci il pieno al mio SUV e presi due pizze con il bordo ripieno perché avevo promesso a mia figlia di 15 anni e a mio figlio di 10 che ne avrei portate a casa per cena.

Mi ci vollero circa 15 minuti per arrivare a casa del mio collega, dove lasciai la borsa del laptop e ripartii subito. Poi cominciò a nevicare, e lo fece di colpo. Nel giro di pochi minuti, ero immersa in un biancore totale. La tempesta era uno “snownado”, o come lo chiamano i meteorologi televisivi, uno Saskatchewan screamer, perché arriva veloce ed è così ventosa da sembrare che urli.

Presto la strada passò dall’asfalto alla ghiaia, costringendomi a rallentare. I finestrini si appannavano e si coprivano di neve, così abbassai quello lato guida pensando di riuscire a seguire meglio il bordo della carreggiata e restare in linea retta. In realtà, però, non avevo idea di dove fossi, né persino da quale lato della strada stessi guidando. A un certo punto, non so esattamente quando, mi fermai per paura di finire in un campo di un agricoltore, in un fosso o peggio. Lasciai il motore acceso per restare al caldo e chiamai il 911. L’operatore mi disse di restare dove ero e aspettare che passasse la notte: nessuno sarebbe venuto a prendermi prima del mattino, al massimo.

I secondi dopo quella chiamata furono un tormento. Scendere dall’auto e mettermi a camminare in mezzo al bianco totale, con visibilità zero, vento forte e una temperatura intorno ai 14 gradi, senza nemmeno sapere dove fossi, non era un’opzione. Ma temevo che altri automobilisti non mi vedessero e si schiantassero contro la macchina da davanti o da dietro. Oppure che il tubo di scarico si intasasse di neve e io morissi avvelenata dal monossido di carbonio. O ancora che la tempesta durasse più del previsto e che mi trovassero troppo tardi.

Respira, mi dissi. Farsi prendere dal panico non aiuta.

I miei figli. Era la prima volta che avrebbero passato una notte senza di me a casa. Li chiamai e dissi loro quello che stava succedendo, obbligandomi a sembrare calma. Non raccontai loro che ero terrorizzata. Che io, che per tutta la vita ero stata una risolutrice di problemi, non riuscivo a capire cosa fare.

Ormai erano circa le 18 ed era buio. Come sarebbe apparsa nel biancore notturno la mia Ford Edge nera? Sarebbe sembrata soltanto un’ombra? O peggio, sarebbe stata invisibile?

All’improvviso passò un camion, sfiorandomi appena. Fu un attimo. Ma la sorpresa lasciò presto spazio a un pensiero di salvezza. Misi l’auto in marcia e seguii il camion, disperata, senza la minima idea di dove stessimo andando. Quando lui svoltò di colpo, non sapevo cosa fare.

“Vado alla spiaggia”, urlò il conducente attraverso il finestrino aperto, con parole quasi inghiottite dal vento.

Sapevo che la spiaggia non era nella direzione di casa mia, ma non avevo idea di dove mi trovassi. Così mi fermai e scrissi al mio collega a cui avevo appena riportato la borsa del laptop. Sdrammatizzai, scherzando sul fatto che la mia buona azione fosse finita in disastro. Ma lui ebbe un’idea: “Segna la tua posizione su Google Maps e mandamela”, mi disse.

Lo feci e, qualche minuto dopo, mi rispose con uno screenshot della vista satellitare del punto in cui mi trovavo. Capimmo che ero su una strada chiamata Bouvier Lane, tra due fattorie. Erano le 18:30. Pubblicai quella nuova informazione nel mio gruppo Facebook di comunità, pregando chiunque sapesse chi abitasse in quelle fattorie di aiutarmi a farmi soccorrere.

Dopo di questo, non potevo far altro che restare in macchina e cercare di scaldarmi. Ero così sollevata di aver fatto il pieno poco prima. Avevo fatto tutto quello che potevo, e qualunque cosa accadesse, dovevo accettarlo. Ma anche se qualcuno fosse riuscito a capire dove mi trovavo, il soccorso sarebbe mai riuscito ad arrivare attraverso quella neve vorticosa e quel vento che ululava?

Presto, però, iniziarono ad arrivare risposte al mio post. Conoscevano la famiglia che viveva lì. Ricevetti un messaggio da qualcuno che mi disse che avrebbe messo in contatto me con loro.

Alle 20 suonò il cellulare. Era il figlio dell’agricoltore che possedeva il terreno accanto alla strada dove ero bloccata. Mi disse che suo padre stava venendo a prendermi.

Circa 45 minuti dopo, vidi una figura alta in un impermeabile giallo avanzare nel buio con una torcia in mano. Non ero mai stata così sollevata di vedere qualcuno in vita mia. Era André Bouvier, che aveva camminato per circa 550 yard attraverso la bufera per venire a prendermi, lottando contro vento e neve a ogni passo e riparandosi gli occhi dalla neve tagliente con una mano guantata.

“Sa guidare?” gli chiesi, con la voce che mi tremava. “Ho i nervi a pezzi.” Avvicinò il viso al mio. Solo allora notai i capelli argentati e la pelle segnata dalle rughe di un uomo anziano.

“No”, rispose, con voce ferma. “Voglio che mi seguiate in macchina. Andrà tutto bene.”

Si voltò e cominciò ad avanzare nella neve, sicuro della direzione. Io lo seguii pianissimo, stringendo il volante, sentendo il cuore rallentare poco alla volta. Quando arrivammo a casa, scesi dall’auto e scoppiai a piangere, trasformando tutta la paura in sollievo e gratitudine.

Mentre sua moglie, Maryann Bouvier, mi offriva bevande calde e purea di mele, André, che aveva 80 anni, disse di aver notato altre due auto bloccate e tornò fuori nella tempesta per andare a soccorrerle: un padre con i suoi due figli, e una coppia con la loro figlia.

Passammo tutti la notte a raccontarci storie. I bambini mangiarono la pizza che avevo comprato, e dormimmo sparsi per la casa, sui divani e sulle poltrone reclinabili. Alle 5:30 del mattino, André aveva sgomberato abbastanza neve dal vialetto da permetterci di uscire tutti e tornare a casa, che nel mio caso distava soltanto cinque minuti. La tempesta mi aveva completamente disorientata, al punto che non mi ero resa conto di quanto fossi vicina. Eppure non avrei potuto andare oltre senza mettere a rischio la mia vita.

Da allora, quell’esperienza ha cambiato tutto per me. Adesso affronto le difficoltà con una calma che non conoscevo prima.

Ma soprattutto, ha portato André nella mia vita. Siamo ancora in contatto, e so che saremo amici per sempre.

Da allora, quell’esperienza ha cambiato tutto per me. Adesso affronto le difficoltà con una calma che non conoscevo prima. Ma soprattutto, ha portato André nella mia vita. Siamo ancora in contatto, e so che saremo amici per sempre.

Quando ripenso a quella notte, non vedo solo la neve, il buio o il silenzio rotto dal vento. Rivedo anche tutte le piccole decisioni che mi avevano tenuta in vita: aver fatto il pieno, aver scelto le strade di campagna, aver chiamato il 911, aver scritto quel messaggio, aver condiviso la mia posizione. A volte la sopravvivenza sembra un gesto enorme, eroico. Per me, invece, è stata una serie di scelte pratiche, prese una dopo l’altra, mentre il mondo intorno spariva in un bianco senza confini.

Per giorni, dopo essere tornata a casa, non riuscivo a smettere di pensare a quanto fossi stata vicina a perdere il controllo. Avevo lasciato i miei figli sapendo che stavano andando a dormire senza di me per la prima volta, e quel pensiero mi stringeva ancora il petto. Quando li rividi, mi abbracciarono più forte del solito, e io capii che anche per loro quella notte sarebbe rimasta impressa. Non avevo raccontato loro quanto fossi stata spaventata, ma non c’era bisogno: lo avevano capito dal mio silenzio e dal modo in cui li avevo chiamati cercando di sembrare stabile.

Anche al lavoro, tutto sembrò diverso. Io che mi occupo di finanza ero abituata a prevedere, controllare, mettere ordine. Eppure quella sera avevo scoperto che ci sono momenti in cui i piani non bastano, e l’unica cosa sensata da fare è adattarsi con lucidità. Non si trattava di fingere che il pericolo non esistesse; si trattava di non lasciare che la paura decidesse al posto mio. Da allora, quando qualcosa va storto, mi sorprendo a respirare più lentamente, a guardare meglio, a chiedermi prima cosa posso fare adesso invece di immaginare subito il peggio.

Di André, all’inizio, sapevo solo che era l’uomo che era venuto a prendermi nella bufera. Ma più parlavamo, più capivo quanto quella sua calma fosse nata da una conoscenza profonda di quel territorio e di quella gente. Non aveva esitato un secondo a uscire nella tempesta, eppure non faceva pesare in alcun modo il proprio coraggio. Per lui era semplicemente ciò che andava fatto. Quell’idea mi ha accompagnata a lungo: ci sono persone che, nel momento in cui tutto sembra perduto, non aspettano che qualcun altro risolva la situazione. Escono e basta.

Continuammo a sentirci, e ogni scambio rafforzava il legame nato quella notte. Io gli scrivevo per sapere come stesse, per ringraziarlo ancora, per dirgli che i miei figli parlavano di lui come di un eroe. Lui rispondeva con semplicità, quasi sorpreso di tutta quell’attenzione. Non cercava riconoscimenti, ma li meritava tutti. Quando penso a lui con il suo impermeabile giallo, la torcia in mano e quel passo sicuro nella neve, mi sembra ancora incredibile che fosse arrivato da me a piedi, in mezzo a una bufera che avrebbe fermato chiunque.

Anche Maryann, con le sue bevande calde e la composta di mele, faceva parte di quel ricordo come una presenza gentile e concreta. Dopo ore di freddo e tensione, entrare in quella casa significò sentire di nuovo il corpo rilassarsi. Non eravamo più solo persone bloccate da una tempesta: eravamo ospiti, vicini, esseri umani che cercavano di attraversare una notte difficile aiutandosi a vicenda. E la pizza che avevo comprato per i miei figli finì per diventare il pasto condiviso di tutti, una cosa semplice che, in quelle circostanze, sembrò quasi un banchetto.

La mattina seguente, quando uscimmo e capimmo davvero quanto eravamo vicini alla mia casa, provai una specie di vertigine. Il percorso che avevo fatto la notte prima, nella confusione totale, era in realtà brevissimo. Eppure la distanza percepita era stata enorme, come se la bufera avesse deformato lo spazio e il tempo. In quel momento mi resi conto che, se non avessi incontrato André, probabilmente non sarei stata in grado di proseguire da sola in sicurezza. Non era solo una questione di chilometri: era una questione di orientamento, di resistenza, di fortuna.

Da allora, quando ripenso a quella strada, non la vedo più come il luogo in cui mi sono smarrita. La vedo come il punto esatto in cui la paura si è trasformata in gratitudine. Ho imparato che chiedere aiuto non è una sconfitta, e che accettare l’aiuto giusto al momento giusto può fare la differenza tra il rischio e il ritorno a casa. È una lezione che non avrei voluto imparare così, ma che non dimenticherò mai.

Oggi, se qualcuno mi chiede cosa sia cambiato davvero, non rispondo solo che sono più calma. Dico che sono più consapevole di quanto siano fragili le cose normali: un tragitto familiare, una sera qualsiasi, il fatto di aspettare i propri figli a casa. Tutto può capovolgersi in pochi minuti. E proprio per questo, quando va bene, quando rientriamo tutti, quando una porta si apre e dietro c’è caldo invece di paura, cerco di restare presente e di non dare nulla per scontato.

Quanto ad André, il miglior modo per dirlo è questo: non mi ha soltanto salvata quella notte, mi ha insegnato che il coraggio spesso ha l’aspetto della gentilezza e della determinazione silenziosa. E questo, per me, è un dono che dura molto più a lungo di una tempesta.

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