Un piccolo cuore che continua a battere altrove: fegato e cornee donate dal bimbo di 11 anni





Emergono nuovi dettagli nel caso della scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia (Roma), di cui non si avevano notizie dal 8 gennaio scorso. Oggi, è stato confermato che il cadavere trovato nella sede dell’azienda del marito, Claudio Carlomagno, è quello della donna. La conferma è avvenuta grazie ai braccialetti che Federica indossava frequentemente. Anche se non è ancora stata rilasciata una conferma ufficiale, le circostanze indicano chiaramente che Federica è stata uccisa e sepolta nel terreno della ditta del marito, probabilmente la notte stessa della sua scomparsa. Carlomagno, unico indagato per l’omicidio, è stato portato in caserma per essere interrogato.





L’avvocato di Claudio Carlomagno, Andrea Miroli, ha dichiarato all’Adnkronos che il suo assistito aveva intenzione di presentarsi autonomamente in caserma, ma è stato arrestato prima di poterlo fare. “Penso sarà portato in carcere stasera”, ha aggiunto l’avvocato. Carlomagno è stato prelevato intorno alle 17:30.

Le operazioni di recupero del corpo di Federica sono state condotte con attenzione. Nonostante il marito sia stato arrestato immediatamente, non è stato ascoltato subito, poiché il pubblico ministero non ha disposto un interrogatorio anticipato. L’audizione è prevista per l’udienza di convalida, che deve svolgersi entro cinque giorni, ma potrebbe avvenire prima, date le circostanze delicate.

Il corpo di Federica è stato trovato sotterrato nel terreno di proprietà di Carlomagno, titolare di un’azienda di movimentazione terra. Gli inquirenti hanno immediatamente sospettato che potesse aver seppellito il corpo della moglie utilizzando uno dei suoi mezzi di lavoro. Infatti, sono state rinvenute tracce di sangue su uno di questi mezzi e sugli abiti da lavoro di Carlomagno. I carabinieri hanno setacciato diverse aree nei dintorni di Anguillara, incluso il lago di Bracciano, ma senza risultati significativi fino a questa mattina, quando, dopo aver iniziato a scavare nella ditta, hanno scoperto una mano, rendendosi conto che Federica Torzullo si trovava proprio lì sotto.

La situazione è ulteriormente complicata dalla versione fornita dal marito. Sin dall’inizio, era chiaro che la scomparsa di Federica non fosse un allontanamento volontario. Carlomagno si era presentato dai carabinieri il 9 gennaio per denunciare la scomparsa della moglie, ma la sua testimonianza è sembrata incongruente. L’uomo ha affermato di aver visto Federica l’ultima volta la sera prima, intorno alle 23:00, giustificando la sua mancanza di notizie sul suo stato con il fatto che avrebbero dormito in stanze separate, sostenendo che lui russava. Ha anche dichiarato che il figlio era dai nonni per la notte.

Tuttavia, Federica non aveva mai manifestato l’intenzione di allontanarsi. Inoltre, il giorno successivo alla sua scomparsa, era prevista la partenza con i genitori per un battesimo. Quando non ha risposto al telefono, la famiglia ha iniziato a preoccuparsi. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato Federica mentre entrava in casa, ma non ci sono immagini che la mostrano uscire. Solo Carlomagno è stato visto lasciare la villetta intorno alle 7:30 del mattino per andare al lavoro. Inoltre, ha omesso di informare i carabinieri riguardo alla crisi coniugale che stavano attraversando.



