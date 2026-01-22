Una sera, la mia vicina incinta si presentò alla nostra porta in lacrime

Sembrava distrutta, esausta e col cuore spezzato.

Appena aprii, crollò del tutto:

«Non sapevo dove altro andare», sussurrò.





Non eravamo intime—solo vicine che si salutavano—ma era evidente che qualcosa di grave fosse successo.

La aiutai a sedersi e la tenni stretta mentre piangeva.

Mio marito reagì malissimo.

Sembrava infastidito, fece un commento crudele, chiamandola un peso e dicendole di andarsene.

Gli dissi di rientrare in casa.

Lui obbedì, ma io rimasi con lei.

Mi raccontò che il suo fidanzato l’aveva appena lasciata e non voleva più il bambino.

Non aveva famiglia vicina, né qualcuno su cui contare.

La ascoltai in silenzio e le lasciai tutto lo spazio per sfogarsi. Quando si calmò, prima che andasse via, le diedi 200 dollari—soldi che avevamo messo da parte per le spese quotidiane.

Non potevamo permettercelo, ma lei ne aveva più bisogno di me.

Lei fu profondamente grata e se ne andò con un filo di forza in più nello sguardo.

Qualche settimana dopo, mio marito mi fece notare con sarcasmo che la stessa vicina era arrivata con un’auto di lusso.

Guardai fuori: era quasi irriconoscibile.

Sicura di sé, sorridente, ben vestita.

Venne da me e mi ringraziò per la gentilezza che le avevo mostrato.

Mi restituì i 200 dollari e mi disse che non le servivano davvero—era economicamente stabile.

Quello di cui aveva bisogno, in quel momento buio, era solo un po’ di umanità.

Mi regalò anche una bellissima collana come segno di gratitudine e mi disse che, se avessi mai avuto bisogno, potevo contare su di lei. Poi se ne andò.

Mio marito la derise di nuovo. Io rimasi in silenzio.

Ma dentro di me, qualcosa era cambiato.

Per la prima volta, vidi con chiarezza quanto fosse povero di empatia.

E iniziai a chiedermi, davvero, se meritassi di meglio.

Se fosse arrivato il momento di scegliere me stessa.