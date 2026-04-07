Vandalizzata nella notte di Pasqua la statua dedicata a Francesco Nuti: colpito il volto





Nella notte appena trascorsa, ignoti hanno danneggiato il volto della statua raffigurante l’attore Francesco Nuti, collocata dal Comune di Cavriglia all’interno del giardino dell’Ardenza poco meno di due anni fa. L’atto vandalico ha provocato la ferma condanna delle istituzioni e della comunità locale.





La statua, inaugurata il 31 luglio 2024, rappresenta Nuti seduto su una panchina in modo realistico. Il sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni ha dichiarato che la statua è stata posizionata nei giardini pubblici di fronte al municipio per essere accessibile alla cittadinanza, consentendo ai visitatori di sedersi accanto alla figura rappresentata. Il volto della statua presenta un’espressione dolce e malinconica. L’atto di vandalismo, che ha provocato cinque crepe sul volto della statua, è stato descritto dal sindaco come un gesto di inciviltà e un’offesa all’intera comunità e alla sua memoria culturale.

L’assessore regionale, nonché ex vice sindaco di Cavriglia, Filippo Boni, ha espresso la sua condanna sui social media, condividendo un lungo post in cui ricorda le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione a celebrare il legame con Francesco Nuti, esprimendo rammarico per lo sfregio subito dalla statua.

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