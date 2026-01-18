Youssef ucciso, la giovane fidanzata di Atif chiede verità sui social: “Non inventate gossip”





Durante un’intervista a Domenica In, Carlo Ponti Jr ha offerto uno sguardo intimo sulla vita di sua madre, Sophia Loren, rivelando dettagli affettuosi e rassicurando i fan sulle sue condizioni di salute. Il noto direttore d’orchestra ha parlato della sua celebre madre, sottolineando come, nonostante la sua fama, Sophia sia sempre stata una figura materna presente e accessibile.





Ponti, 58 anni, ha affermato: “Non mi sono mai reso conto della leggendarietà di mia madre, ma è un onore essere il figlio di un’icona culturale”. Nel corso della trasmissione, ha ripercorso la propria vita, toccando temi come la sua carriera, i legami familiari e il recente matrimonio con la georgiana Mariam Sharmanashvili, di 20 anni più giovane.

Uno dei momenti più attesi dell’intervista è stato quando Mara Venier ha chiesto di sapere come stesse realmente Sophia Loren. La conduttrice ha espresso affetto per la diva, dicendo: “Sofia, ti vogliamo tanto bene, siamo sempre con te”. Ponti ha confermato la buona salute della madre, nonostante gli acciacchi dell’età, e ha menzionato una foto pubblicata sui social in occasione del suo 91° compleanno, avvenuto a settembre 2025.

Secondo Ponti, per comprendere la vera essenza di Sophia Loren, è fondamentale considerare le sue origini. “Mia madre è sempre stata molto conviviale. È nata nella povertà e questo l’ha resa una donna del popolo, di tutti”, ha spiegato. La povertà, invece di rappresentare un trauma, ha forgiato il carattere di Sophia, rendendola accessibile e capace di relazionarsi con tutti, non solo con l’élite che l’ha elevata a icona.

Ponti ha raccontato che sua madre portava spesso i figli sul set, sfatando il mito della diva distante. Non ha mai dovuto scegliere tra la carriera a Hollywood e la maternità; ha integrato i suoi figli nella sua vita professionale, facendoli crescere tra ciak e luci della ribalta. “Non sono mai stato geloso di mia madre. Anzi, sono sempre stato fiero di lei. Non mi ha mai imposto niente, mi ha sempre appoggiato in tutto”, ha dichiarato Ponti, descrivendo un rapporto caratterizzato da sostegno e libertà.

In un tributo alla madre, Carlo Ponti Jr dirigerà un evento dedicato a Sophia Loren il 21 e 22 febbraio al Teatro Augusteo di Napoli. Questo progetto rappresenta un ritorno simbolico alla città natale di Sophia, che ha dato i natali a una giovane ragazza povera destinata a diventare una delle attrici più celebri della storia del cinema. Ponti ha confermato che le condizioni di salute della madre gli permettono di guardare al futuro con serenità, rendendo questo tributo un momento significativo e carico di emozioni.

L’intervista ha messo in luce non solo la grandezza professionale di Sophia Loren, ma anche la sua umanità e il legame profondo con i suoi figli. Ponti ha voluto sottolineare come, nonostante la sua fama mondiale, Sophia sia rimasta una madre affettuosa e presente, capace di trasmettere valori e insegnamenti ai suoi figli. La sua storia è un esempio di resilienza e determinazione, che continua a ispirare generazioni.



