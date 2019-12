Barbara D’Urso, panico in studio ” Ti prendo a schiaffi..”

Caos a Domenica live ovvero il programma condotto da Barbara D’Urso. Pare che la scorsa domenica in studio sia stata ospite Floriana Secondi, l’ex gieffina che nel corso della puntata ha avuto un violento faccia a faccia con il suo ex Daniele Pompili. Inizialmente pare che l’incontro fosse piuttosto tranquillo, ma poi ci sono state diverse occasioni in cui l’ex gieffina ha perso completamente la calma ed ha minacciato di aggredire chi le stava di fronte. Pare che Floriana si sia accomodata difronte a Barbara D’Urso, senza comunque salutare il suo ex e poi subito dopo avrebbe perso completamente le staffe, facendo piuttosto arrabbiare la padrona di casa.

“Io adesso mi alzo e ti do uno schiaffo e poi ti chiedo scusa! Va bene se faccio così?”, sarebbero state queste le parole riferite da Floriana, la quale ha aggiunto che il suo ex non si può assolutamente permettere di accusarla di cose mai fatte e non può pretendere il perdono. Ad ogni modo questa discussione tra i due ex, avvenuta nel salotto di Barbara D’Urso pare che abbia fatto sbottare anche Lady Colombo.

Floriana Secondi a Domenica Live, scontro con il suo ex

Floriana Secondi è stata ospite di Barbara d’Urso per due settimane di seguito e in quest’ultima pare che abbia un po’ esagerata. Durante un confronto con Daniele Pompili, stanca di ascoltare le sue calunnie e le sue dichiarazioni, Floriana sarebbe andata su tutte le furie ed avrebbe detto: “Tu sei uno stro**zo! Cos’è, non posso dirti liberamente ciò che penso di te come tu fai con me?!?”. Queste parole avrebbero fatto perdere la calma alla padrona di casa che dopo aver rimproverato Floriana, avrebbe chiesto a Daniele di chiedere scusa alla sua ex.

Floriana e Daniele, la loro relazione è stata una farsa?

I due sono in lotta da parecchio tempo e sulla loro relazione sono emerse delle indiscrezioni piuttosto scioccanti. Va detto che in realtà i due non sono stati mai fidanzati ma pare che avrebbe chiesto a Floriana di fingersi di essere la sua fidanzata, così per mettere a tacere le voci e tenere nascosta la sua omosessualità. Inoltre secondo quanto riferito dalla Secondi nel corso di questa presunta relazione con Daniele, avrebbe intrapreso anche una relazione con il mental coach della Lazio. Nel corso della puntata di Domenica Live Floriana ha anche voluto far sapere che non ha preso parte mai a nessun video hard, anche se non ha negato di avere fatto con Daniele qualche scatto osè, ma niente di più.