Elisa Isoardi dichiarazione a Vincenzo De Luca: “Ti amo e voglio candidarmi”

Elisa Isoardi fa arrabbiare Matto Salvini anche adesso che i due non stanno più insieme? La conduttrice de La Prova del Cuoco ha fatto una dichiarazione pubblica al Presidente della Campania Vincenzo De Luca, affermando anche di essere pronta per candidarsi con lui durante le prossime elezioni. La cosa ha lasciato i fan di Elisa Isoardi straniti, considerando che la politica sarebbe il reale motivo che l’avrebbe spinta a lasciare il leader della Lega.

Da La Prova del Cuoco alla politica?

In questi anni abbiamo sempre avuto modo di vedere il nome di Elisa Isoardi affibbiato al mondo della politica. La conduttrice è sempre stata impegnata sul fronte televisivo anche se ha conciliare la sua vita con quella dell’ex compagno Matteo Salvini, il quale era sempre in giro per l’Italia per via dei suoi numerosi impegni politici.

Quanto detto, inoltre, potrebbe essere anche alla base della fine della loro relazione d’amore ma, la domanda giusta da porsi è la seguente: come reagirà adesso Matteo Salvini dopo che Elisa Isoardi da La Prova del Cuoco sta cominciando a manifestare degli interessi concreti verso la politica italiana? Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Elisa Isoardi dichiarazione a Vincenzo De Luca

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Elisa Isoardi starebbe cominciando a manifestare degli interessi concreti verso il ondo della politica italiana. In particolar modo, secondo quanto reso noto da Fanpage, sembrerebbe che Elisa Isoardi in un video presente sul web sembrerebbe abbia fatto una libera dichiarazione a Vincenzo De Luca, Presidente della Campania, affermando: “Presidente De Luca, sono pronta a candidarmi con lei non solo alla Regione, ma a livello nazionale. Presidente ti amo!”.

“Lei è una donna stupenda”

Al momento non ha ancora commentato la cosa Matteo Salvini, anche se Vincenzo De Luca comunque avrebbe preso di buon grado la dichiarazione fatta da Elisa Isoardi tanto da commentare dicendo: “La Isoardi candidata con me? Lei è una donna splendida, e dunque la cosa non può che aumentare la mia stima”.

Sempre secondo quanto riportato da Fanpage, non molto tempo fa, Vincenzo De Luca nonché Presidente della Campania parlando di Matteo Salvini ha dichiarato: “Salvini non ha mai lavorato, e ogni volta che viene in Campania dice una quantità sconvolgente di fesserie”. Il politico ha continuato il suo discorso affermando: “Sono sempre pronto a parlare di questioni politico-programmatiche. Quando vogliamo farlo questo dibattito? Vengo io a Milano, al Papeete, dove vuoi, purché parliamo di questione concreto”.