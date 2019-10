Maria De Filippi, scandalosa verità a Uomini e Donne: “Si dovrebbe comportare in maniera diversa”

Il mondo di Uomini e Donne, ancora una volta, si concentra sull’antipatia nata tra Tina Cipollari e Gemma Galgani che da anni alimenta rumors e notizie del dating show. L’opinionista del programma di Maria De Filippi ha deciso di parlare ancora una volta della dama, annunciando una scandalosa verità.

“Loro si odiano”

In questi anni a Uomini e Donne abbiamo avuto modo di vedere sempre Tina Cipollari contro Gemma Galgani. La dama e l’opinionista di Uomini e Donne in un certo qual modo se ne dicono di tutti i colori, tanto che per un certo periodo i fan del programma hanno immaginato che tutto potesse essere frutto di una strumentalizzazione mediatica.

Maria De Filippi in più occasioni ha parlato dell’autenticità della loro antipatia, cosa sostenuta poi anche da Gianni Sperti che al Uomini e Donne magazine ha dichiarato: “Ebbene sì, loro si odiano e anche quest’anno hanno ripreso a discutere molto animatamente. Intanto io rido, perché mi fanno divertire. Non penso sarà mai possibile smussare il loro carattere: hanno entrambe una forte personalità e per questo sono sicuro che non arriverà mai l’armistizio, almeno fino a quando Gemma non si sposerà con il suo principe azzurro… che, a quanto pare, ha perso il cavallo perché tarda ad arrivare!”.

Maria De Filippi, scandalosa verità a Uomini e Donne

Gemma Galgani è l’unica dama del trono over che sembra non essere in grado di riuscire a trovare la persona giusta con cui avviare una relazione d’amore, e questa è una cosa che ad esempio i fan del programma hanno lamentato in più occasioni.

Non a caso Gemma Galgani è tornata a Uomini e Donne anche quest’anno, al fine di cercare il vero amore che per lei sembra non esistere in alcun modo. A parlare nuovamente della dama di Torino è stata Tina Cipollari che intervistata da Nuovo ha dichiarato: “Una donna di quell’età secondo me dovrebbe comportarsi in maniera diversa. Invece di cercare storie passionali, perché a 70 anni una ha già dato, dovrebbe pensare ad altro”.

Tina Cipollari “Non cerca una storia d’amore”

Tina Cipollari è infatti convinta del fatto che Gemma Galgani non prenda seriamente il percorso che sta facendo a Uomini e Donne, visto ormai come uno show business e non come alla ricerca di un compagno con cui condividere la vita.

Non a caso, Tina Cipollari parlando di Gemma Galgani conclude dicendo: “A volte si lamenta dell’assenza di chimica, ma quella si cerca a 20 anni! Ora dovrebbe dare importanza a una bella compagnia! Gemma invece dietro le quinte cerca solo ‘quello’ e non una storia d’amore”.