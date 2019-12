Previsioni Meteo ogg domenica 15 dicembre: temperature in rialzo, attenzione alla neve

Quali saranno le previsioni meteo per domani, domenica 15 dicembre? Vediamo quali saranno le temperature da nord a sud, come saranno i venti ed anche i mari. Le condizioni meteo sembrano essere in netto miglioramento, dopo la fase piuttosto burrascosa di Santa Lucia. Sembra proprio che sulla penisola italiana sia passata una tempesta, causata a un repentino approfondimento di una depressione esplosiva sui mari italiani.

Le previsioni per le prossime ore sono più rosee. La perturbazione si va allontanando dai Balcani e la pressione è in netto aumento visto l’arrivo da ovest di un anticiclone. Ad ogni modo, permangono ancora per alcune ore diverse intense correnti nord occidentali sulle regioni centro meridionali e sulle due isole Maggiori, come residuo effetto del maltempo che si è abbattuto su molte regioni nelle ultime 24 ore.

Previsioni meteo Domenica 15 dicembre: cosa accadrà nelle regioni del Nord

Per quanto riguarda il Nord, sembra sia prevista una copertura stratificata su Liguria, Emilia Romagna ed anche sulle restanti aree pianeggianti e pedemontane settentrionali con deboli piovaschi molto attesi su levante ligure ed Emilia Romagna. Copertura stratificata anche su Piemonte sudorientale e Lombardia. Sulle zone alpine è invece atteso il buon tempo, con qualche annuvolamento nelle prime ore del mattino su quelle occidentali. Prevista la formazione di foschie molto dense e nebbie anche in banchi, piuttosto persistenti sulle zone pianeggianti.

Previsioni meteo Centro, domenica 15 dicembre

Per quanto riguarda le regioni del Centro, segnaliamo molte nubi basse sulle regioni tirreniche peninsulari.La nuvolosità si affaccerà anche sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Questa andrà ad intensificarsi in serata, quando è previsto anche qualche piovasco sull’Alta Toscana. Il tempo, poi, sarà molto soleggiato lungo i versanti adriatici.

E al Sud?

Il bel tempo farà da protagonista nelle regioni del Sud, soprattutto in Sicilia. Prevista un pò di nuvolosità lungo le aree tirreniche peninsulari. Si registreranno dei venti più o meno forti.Le temperature, invece, dopo il calo brusco dei giorni scorsi, sembra tenderanno ad aumentare.

Meteo prossima settimana

Per quanto riguarda la prossima settimana, che anticipa il Natale, sono attese le prime piogge, poi si formerà un vortice carico di maltempo che condizionerà il tempo su gran parte dell’Italia. Nel corso di lunedì 16 dicembre è attesa una vasta area di bassa pressione direttamente in discesa dal nord Atlantico che darà il via ad un primo peggioramento che poi sarà sostanzialmente il preludio ad una fase perturbata piuttosto intensa sul nostro paese che durerà diversi giorni.