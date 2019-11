Uomini e Donne, scandalo al trono classico. “E’ omosessuale, sta prendendo in giro tutti”

Sembrerebbe che il programma di Maria De Filippi sia tornato ancora una volta alla ribalta per uno scandalo. Ma cosa è accaduto? Ricorderete come tempo fa un ex corteggiatore di Uomini e Donne era stato accusato per non essersi presentato alla festa di fidanzamento organizzata da l’intera redazione del programma.

Poi lo stesso ha tenuto a precisare come in quell’occasione il giovane non ebbe modo di parlare con la tronista per spiegare le sue ragioni perché le regole non glielo permettevano. Successivamente poi il giovane sarebbe stato invitato nello studio di Uomini e Donne e di tratto non si è tirata indietro per avere un confronto con la tronista. Ma cos’è accaduto poi tra i due? Stiamo ovviamente parlando di Teresa Langella e di Andrea Dal Corso il corteggiatore Veneto che nonostante abbia detto di no e non si sia presentato alla festa di fidanzamento è uscito poi in qualche modo a conquistare il cuore della napoletana.

Uomini e Donne, scandalo al trono classico. L’ex corteggiatore è davvero gay?

I due poi, dopo il confronto piuttosto acceso avvenuta all’interno del programma si sono sentiti lontano dalle telecamere ed hanno chiarito. In tutto questo periodo però sembra essere arrivata una segnalazione da parte di una transessuale che in molte interviste non ha fatto altro che screditare il giovane corteggiatore insinuando di aver avuto una storia con lui. Inoltre, la transessuale avrebbe anche sostenuto che Andrea fosse gay e che avrebbe finto di essere etero, soltanto per partecipare al programma. La transessuale in questione è la stessa che lo scorso anno ha vinto il titolo di Trans Abruzzo 2018 ed ha confessato di avere avuto una storia con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Poi nel corso di qualche intervista avrebbe anche raccontato momenti che ha vissuto proprio con il giovane, arrivando anche a dire di avere delle prove per poterlo rovinare. Queste dichiarazioni di certo non hanno fatto piacere alla tronista che per un po’ di tempo ha deciso di allontanarsi dal mondo Social e di conseguenza anche dal corteggiatore, mentre quest’ultimo ha smentito queste accuse.

Tutto ciò è avvenuto soltanto qualche mese fa, ma la vicenda ha fatto tanto discutere i fan del programma così come continua ancora oggi a farlo perché è rimasto il dubbio su questa presunta storia tra Andrea e la trans. Ciò che importa è che comunque Andrea e Teresa stanno insieme ormai da parecchi mesi ed i due sembrano molto felici e innamorati.