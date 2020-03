Loredana Lecciso tira fuori le unghie e si riprende Albano da Romina Power

L’atmosfera è frizzante nelle tenute Carrisi. E, a sorpresa, arriva la confessione di Loredana Lecciso, che lascia pensare a un clamoroso ritorno di fiamma. «Al Bano è nel mio cuore, ho sempre bisogno di nutrirmi di lui, delle sue energie positive, del suo bellissimo carattere, della sua bellissima voglia di vivere», ha ammesso l’opinionista tivù. Mai era arrivata a tanto. E la crisi che due anni fa li aveva portati a prendere strade separate – lei nella sua casa di Lecce, lui a Cellino San Marco – sembra essere ormai superata.

La loro relazione, dopo vent’anni di alti e bassi, continua a regalare romantici colpi di scena. «Sono felice di condividere la mia vita con lui, ho sempre tifato per Al Bano e continuerò a farlo», ha confessato ancora Lory (così la chiamano in famiglia). Una frase a effetto, questa, che suona come un’ammissione definitiva del loro ritrovato feeling.

Se prima la soubrette salentina sviava con grande abilità tutto quanto riguardava i dettagli del suo privato, per la prima volta rivela i veri sentimenti che la legano al padre dei suoi figli, Jasmine e Albano jr. Quando in Tv, ogni volta che la presenta nel suo salotto, Barbara d’Urso definisce Carrisi il «marito» di Loredana, la showgirl leccese non fa una piega: sorride e annuisce senza mai smentire. Ormai è come se si considerasse davvero sposata con l’ugola d’oro di Puglia.

A forza di far così, a Cellino qualcuno addirittura è arrivato a nutrire il sospetto che la coppia possa essersi unita in matrimonio in gran segreto. Difficile da credersi, vista la natura tradizionalista del cantante, che quando sposò Romina il 26 luglio 1970 lo fece in pompa magna, riempiendo di folla la piccola chiesa di Cellino San Marco.

Quel che è certo è che Loredana ha vinto a distanza la sfida con la Power. In primo luogo oggi sembra ignorare le parole di Romina, che l’aveva diffidata a parlare di lei in Tv. E poi, da qualche tempo, ha un atteggiamento diverso, perfino un look più azzardato, sexy e sbarazzino con le gambe in bella vista e il sorriso di chi la sa lunga.

Il profilo basso tenuto per anni ha lasciato il posto a un fiero presenzialismo nei salotti tivù. Ora in lei c’è una nuova consapevolezza che le consente di accettare senza gelosie la collaborazione professionale tra Al Bano e la sua ex moglie. La recente apparizione del duo canoro al Festival di Sanremo, in qualità di super ospite, ne è stata una prova ulteriore. Loredana era tranquilla. Così serafica da non farsi viva – nemmeno con un messaggio – dopo la” performance del divo pugliese. «Noi ci sentiamo anche dieci volte al giorno», ha raccontato la Lecciso. «La sera prima, per esempio, abbiamo fatto una lunga quanto piacevole videochiamata.

È sempre molto bello, stimolante e costruttivo parlare con lui». Ma se tra Loredana e Al Bano l’attrazione è alle stelle, tra il cantante e la sua partner di scena (nonché ex moglie) il feeling è sceso al minimo storico. Dietro le quinte del Festival si è perfino parlato di qualche battibecco, come se il magico idillio stesse vivendo un momento di inspiegabile freddezza. I fan più attenti hanno poi notato che lo show della coppia è apparso meno incisivo del solito, al punto da perdere la sfida a distanza con la reunion dei Ricchi e Poveri, i loro rivali storici negli anni Ottanta. Durante l’esibizione sulle note di Nostalgia canaglia, Ci sarà e Felicità gli sguardi dolci di sempre non ci sono stati; così come le prese per mano, che tanto piacciono ai sostenitori più nostalgici.

Insomma, la performance nel Sanremo di Amadeus e Fiorello è apparsa sottotono. Cristiano Malgioglio – autore del brano inedito Raccogli l’attimo cantato dagli ex coniugi all’Ariston – ha svelato: «È stata Loredana a dirmi: “Voglio che Al Bano vada al Festival con Romina”».

Archiviata la kermesse ligure, indiscrezioni rivelano che lo stesso Malgioglio sia già al lavoro per scrivere una nuova canzone, ma questa volta da far cantare ad Al Bano e a Lory. Un colpo di scena che segnerebbe un altro punto in favore della Lecciso, oramai pronta a conquistare anche il terreno professionale da sempre appartenuto alla Power.

Romina nel frattempo si trova dall’altra parte dell’Oceano. L’artista americana è volata in Canada, dove ha un ruolo nel nuovo film in costume del regista premio Oscar Guillermo del Toro, Nightmare alley (cioè “il viale dell’incubo”).

Insomma, dopo anni di pettegolezzi, Loredana sembra aver riconquistato il campo e vinto la concorrenza della rivale. E magari, ora che lei non ne sente più il bisogno, sarà proprio Al Bano a chiederle di sposarla. Del resto, gli uomini sono fatti così: quando non si sentono pressati, si lanciano nei progetti senza pensarci troppo.