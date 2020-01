Stasera in TV, i Film e serie tv di Oggi Sabato 18 Gennaio 2020

RAI 1 21:25 – MERAVIGLIE LA PENISOLA DEI TESORI (Terza delle quattro puntate) Nella prima parte di questa puntata Alberto Angela ci porta tra le guglie del Duomo di Milano, simbolo della città. Qui, in compagnia dell’attore Remo Girone, 71, nei panni di Gian Galeazzo Visconti, scopriamo in che modo è stata edificata la cattedrale, costruita con il marmo proveniente dalle cave di Candoglia, località della Val d’Ossola. Nella seconda parte ci spostiamo in Abruzzo, per visitare il Parco Nazionale del Gran Sasso, dove si erge il castello di Rocca Calaselo, solitaria fortezza medievale che domina un paesaggio ancora incontaminato. Infine, andiamo a Catania per visitare il lussuoso Palazzo Biscari.

RAI 2 21:05 – FBI (Quinto e sesto dei ventidue episodi della seconda serie in prima visione) “DECISIONE DIFFICILE” • In questo episodio, in prima visione TV, un padre di famiglia viene rapito dopo essere rimasto coinvolto in un affare più losco di quanto immaginasse. “ESTRANEA” • In questo episodio, in prima visione TV, dopo l’omicidio di un noto investitore di Wall Street, Maggie (Missy Peregrym) segue le tracce di un ‘organizzazione che vende titoli.

RAI TRE 21:30 – LA CITTA DELLE DONNE FANTASTICO – di Federico Fellini (Ita/Fra, 1980). Con Marcello Mastroianni, Anna Prucnal, Ettore Manni, Gabriella Giorgelli. Durata 2 ore e 19 minuti. • Snaporaz (Marcello Mastroianni), uomo di mezza età, scende dal treno su cui viaggia con la moglie perseguire una donna misteriosa. Si trova dapprima in un albergo dove scatenate femministe tengono un tumultuoso convegno, poi nel castello di un santone dell’erotismo e infine in un grottesco e allegorico tribunale. Il film è stato premiato con tre Nastri d’Argento nel 1981.

RETE 4 21:25 – PIU FORTE RAGAZZI! AVVENTURA – di G. Colizzi (Italia, 1972). Con Terence Hill, Bud Spencer. Dur. 2 ore. • Piata (Terence Hill) e Salud (Bud Spencer) sono due piloti che, per incassare i soldi dell’assicurazione, non esitano a sfasciare gli aerei in dotazione. Ma quando vengono scoperti sono costretti a fuggire. Nastro d’Argento 1973 per la migliore colonna sonora realizzata dai fratelli Guido e Maurizio De Angelis.

CANALE 5 21:25 – C’E POSTA PER TE (Seconda puntata) Secondo appuntamento con uno dei programmi più longevi e più amati della televisione italiana, ideato e condotto da Maria De Filippi, 58 anni, in cui i protagonisti sono persone comuni, che vogliono ricongiungersi con parenti lontani, amori perduti o amicizie di gioventù, oppure risolvere situazioni rimaste in sospeso.» Tra i postini c’è Chiara Carcano, che ha iniziato a lavorare in televisione nel programma “Donnavventura”.

ITALIA 1 21:20 – SING ANIMAZIONE – di Garth Jennings (Usa, 2016). Durata 1 ora e 48 minuti. • Il koala Buster Moon (sotto), proprietario di un teatro sull’orlo del fallimento, per riuscire a salvare la sua attività decide di indire una gara di canto aperta a tutti gli animali della città. Buster usa i suoi ultimi risparmi per mettere in palio un premio in denaro per il vincitore. La situazione prenderà una piega inaspettatta.

LA 7 21:15 FUGA DA ALCATRAZ DRAMMATICO – di Don Siegei (Usa, 1979). Con Clint Eastwood, Patrick McGoohan. Durata 1 ora e 52 minuti. Nel gennaio 1960 Frank (Clint Eastwood) viene rinchiuso ad Alcatraz, prigione famosa per la sua sicurezza. Nonostante tutto, l’uomo inizia a preparare un elaborato piano di fuga. La vera storia di una famosa evasione. Alcatraz è un’isoletta che si trova nella baia di San Francisco, in California, e dal 1934 al 1963 ha ospitato un carcere.

LA 7 D 21:15 Little Murders by Agatha Christle – Telefilm “Melodia mortale”, “Omicidio perfetto”. Con Elodie Frenck, Samuel Labarthe (Seconda serie) Nel primo episodio, il chitarrista, nonché fidanzato di una nota cantante, viene ucciso. L’inchiesta per Laurence (Samuei Labarthe) è particolarmente delicata. Nel secondo episodio, Laurence indaga suil’omicidio di un paziente della famosa clinica psichiatrica del dottor Nodier. Nel frattempo Laurence è anche preoccupato per lo stato di salute della sua fedele segretaria. I prossimi episodi vanno in onda sabato 25 gennaio.