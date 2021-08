Andrea Bocelli: chi è, età, carriera, vita privata, ex moglie, compagna, figli

Andrea Bocelli è un noto cantante italiano ma soprattutto tenore, conosciuto in tutto il mondo. Ha rappresentato la musica italiana anche all’estero e potremmo dire in tutto il pianeta. Lui è sicuramente uno degli artisti più importanti della musica italiana e la sua carriera non ha di certo bisogno di alcuna presentazione. Ma cosa conosciamo in realtà di lui e della sua vita privata?

Andrea Bocelli chi è

E’ nato in una frazione di Lajatico in Toscana il 22 settembre 1958 sotto il segno della Vergine. La sua pare fosse una famiglia proprietaria di un’azienda agricola e di una attività che si occupa di produzione e commercio di macchine agricole. Purtroppo per via di una gravidanza piuttosto complicata, Andrea nacque con un glaucoma congenito che lo ha reso ipovedente praticamente dalla nascita. Poi a soli 12 anni durante una partita a calcetto in seguito ad una pallonata ricevuta proprio sugli occhi, Andrea perse completamente la vita. Ha completato gli studi e poi è diventato un tenore musicista e cantante di un certo calibro.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata sappiamo che è legato a Veronica berti una donna che ha sposato nel 2018 e dalla quale ha avuto una figlia di nome Virginia che oggi ha 9 anni. È stato sposato in passato ed esattamente del 92 al 2002 con Enrica cenzatti dalla quale ha avuto due figli Amos di 26 anni e Matteo di 23.