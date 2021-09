Andrea Pucci: sapete qual è il suo vero cognome?

Conosciamo tutti Andrea Pucci visto che si tratta di un noto comico, attore ma anche conduttore televisivo tra i più amati e più conosciuti della televisione italiana. È stato al comando di diverse trasmissioni televisive di un certo calibro ed è stato anche protagonista di alcuni film comici. In realtà, se pensate di sapere tutto di lui forse non è proprio così. Sapete ad esempio che Andrea Pucci non è il suo vero nome e che è un nome d’arte? Qual è in realtà il suo vero nome e cognome?

Andrea Pucci, qual è il suo vero cognome?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Andrea Pucci in realtà non è il vero nome e cognome del noto attore e comico televisivo. O meglio il nome è lo stesso ovvero Andrea ma di cognome fa Baccan, che è un tipico cognome Veneto. È stato proprio lui a decidere di cambiare il cognome e farsi chiamare Pucci. Ormai tutti lo conoscono effettivamente con questo nome d’arte. Di lui, sappiamo anche che è un tenero papà e che sua figlia si chiama Rachele Baccan. I due sono molto legati l’uno all’altro. Rachele è nata dall’amore di Andrea con la sua precedente moglie, mentre adesso il noto comico sta insieme ad una donna di nome Priscila Prado.